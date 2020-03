Coronavirus: fotos muestran egoísmo y falta de sensibilidad de algunos

EFE

Permanezca en cuarentena: si no tiene necesidad de salir a las calles, evite hacerlo, permanezca en aislado y no salga de su casa si no es extremadamente necesario. En Colombia, por medio de redes sociales, hay un movimiento viral que se ha promovido con el #YoMeQuedoEnCasa, que busca que las personas no salgan de sus hogares. Iniciativas parecidas han nacido en otras partes del mundo.



No crea que la cuarentena a la que fueron sometidos colegios y universidades son para salir a pasear, a centros comerciales, parques o a bailar. Acate las normas y cuide su integridad personal y la de la comunidad.



(Imagen de referencia)