25 horas con un cadáver de covid-19 en una casa de Bogotá

La pérdida de un ser querido en casa como una víctima más de la pandemia. Verlo partir sin nada qué hacer porque los síntomas evolucionaron tan rápido que no fue posible llevarlo a un hospital. Y luego, luchar y rogar para que alguna autoridad se haga cargo del cadáver que se empieza a descomponer.

Le pasó en la mismísima Bogotá a una familia que tuvo que estar 25 horas con el cuerpo de su abuelo, don Héctor Riveros, envuelto en un plástico mientras IPS, EPS, funerarias y autoridades de salud se pasaban el turno a la hora de dar respuestas.



25 horas en las que, según relata la familia, tuvieron que darle tratamiento al cuerpo, comenzar a soportar olores y líquidos que desprendía y, por supuesto, cargar con el enorme dolor del fallecimiento de don Héctor a sus 91 años.



Para la familia Riveros, en realidad, la covid-19 ha sido un infierno. Héctor fue la primera víctima mortal. Su esposa permanece en cuidados intensivos por el mismo virus. Dos hijos ya pasaron por UCI y sus otras dos hijas, las mismas que vivían con él y tuvieron que envolverlo en plástico, dieron positivo, aunque manifiestan síntomas leves.



Priscila, una de ellas, de 60 años, cuenta que hace dos semanas don Héctor, quien padecía de alzheimer y cáncer, tuvo una complicación de salud y tuvo que ser hospitalizado. Al regresar a la casa sus hijos comenzaron a presentar síntomas.



La prueba de covid-19 se la hicieron a don Héctor el dos de julio. En ese momento su esposa ya estaba hospitalizada, pero él no porque sus síntomas eran leves. Los resultados llegaron el jueves pasado en la mañana con un diagnóstico confirmado para el nuevo coronavirus y a partir de entonces el hombre de 91 años comenzó a empeorar en su estado de salud, con una dificultad enorme para respirar.



A las 2:15 de la mañana del viernes don Héctor falleció. Las hijas, en medio de su dolor, primero llamaron a la línea 123 para notificar el deceso y preguntar qué hacer. De ahí les dijeron que se comunicaran con la EPS y con la Secretaría de Salud. A las 9 de la mañana representantes de una IPS llegaron a la casa, registraron el fallecimiento y ayudaron a envolver el cadáver en un plástico.“Más tarde se comunican con ustedes para que recojan el cuerpo”, les dijeron.

Pasaron las horas sin que nada ocurriera y comenzó otra ronda de trámites. Ni la EPS, ni la Secretaría de Salud ni la funeraria daban una respuesta concreta porque aseguraban que no veían reflejado el certificado de defunción en la plataforma dispuesta por el Ministerio de Salud para tal fin. El desespero aumentaba en la familia.



Buscaron ayuda en los medios de comunicación y directamente con funcionarios de la Secretaría de Salud. Y 25 horas después -en la madrugada de este sábado- trabajadores de la Funeraria Gaviria, ya con la autorización en mano, llegaron al apartamento ubicado en el barrio Pablo VI a recoger el cuerpo de don Héctor.



Según le dijo un funcionario de la Secretaría de Salud a la familia, el error se habría originado en la empresa que fue a registrar el fallecimiento a las 9 de la mañana del 10 de julio, pero que no cargó el deceso a la plataforma dispuesta para estos casos.



“La empresa Health & Life EPS no solo no cargó el registro a la plataforma, sino que no atendió nuestras llamadas y requerimientos ni dio respuesta alguna. Y mientras tanto el cuerpo de don Héctor en una habitación. Vamos a interponer una queja contra ellos”, afirmó en diálogo con este diario un miembro de la familia, quien aseguró que interpondrá una queja.



Expertos consultados manifiestan que las IPS encargadas de los certificados de defunción deben notificar a las entidades encargadas de hacer la disposición final de los cadáveres con celeridad para evitar este tipo de situaciones.



UNIDAD DE SALUD