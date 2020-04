33 % de casos de coronavirus en Pereira están en clínica Los Rosales

En la clínica Los Rosales, de Pereira, ya son 48 casos positivos del nuevo coronavirus entre el personal médico y el administrativo, lo que ha motivado a que las autoridades sanitarias de esa ciudad traten de cerrar el cerco epidemiológico en torno a este foco, para lo cual ya se han tomado más de 500 muestras que incluyen pacientes, contactos de familiares y otros trabajadores.

Javier Marulanda, secretario de Salud de Risaralda, dice que, además de la toma de muestras, en este momento se encuentran más de 200 personas en aislamiento preventivo. Por el momento, se esperan los resultados para tomar decisiones más específicas.



Mientras tanto, la clínica ha suspendido el recibo de pacientes y ahora solo se da atención a individuos de esta cadena de contagio o con sospecha. Hoy se encuentran 100 personas hospitalizadas que se espera sean trasladadas a otros centros en la medida de lo posible.

Con base en esta situación, el gobernador de Risaralda, Víctor Tamayo, solicitó una investigación para determinar si hubo fallas en los protocolos de seguridad que se deberían aplicar.



Informó que su administración tomó la decisión de que todo el personal de salud que trabaje en centros asistenciales de Pereira y Dosquebradas “y que viva en el resto de los municipios deberá permanecer en la capital risaraldense o en Dosquebradas y no desplazarse a sus municipios de origen”.



En ese sentido, el secretario Marulanda señaló que los gerentes de las clínicas que tengan unidades de cuidados intensivos e intermedias “deben procurar que su personal asistencial se quede cerca de los sitios de trabajo, en un hotel preferiblemente, el cual podrán negociar con la Gobernación de Risaralda, para no estar viajando a los municipios y propagar el virus”.



Estas acciones se toman para tratar de contener la covid-19 y que no llegue a otros municipios que no tienen casos positivos, los cuales ascienden hasta el momento ascienden a 145 en ese departamento.

Cierre en Santa Marta

Mientras tanto, tras una labor de seguimiento de los casos de covid-19 reportados en la clínica Cehoca, de Santa Marta, las autoridades de salud determinaron cerrar temporalmente los servicios de urgencias en este centro asistencial por incumplimientos de algunos protocolos que evitan la propagación del virus entre los usuarios y trabajadores.

Allí, médicos, auxiliares, camilleros y un trabajador encargado de facturaciones contrajeron coronavirus en esta institución, al igual que pacientes que llegaron en un principio con otras patologías.



El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, lamentó en su momento la muerte de dos adultos mayores en municipios del departamento, quienes fueron contagiados de coronavirus en la mencionada clínica en Santa Marta.



(Le puede interesar: Encuesta revela cómo ha sido el consumo de drogas durante la pandemia)



Y agregó: “Ante los dolorosos hechos, le he solicitado a la alcaldesa de Santa Marta que, mediante la Secretaría de Salud Distrital, se adelante de manera urgente la investigación pertinente para ordenar cierre de los servicios de urgencias de la clínica”.



La Secretaría de Salud confirmó que “haciendo seguimiento de los casos positivos presentados, relacionados con usuarios y personal de la salud, y establecidas las líneas de tiempo de los mismos, se concluyó que, como medida de precaución, es conveniente proceder con el cierre parcial de esta clínica en su servicio de urgencias”.



Según el balance más reciente del Instituto Nacional de Salud (19 de abril), al menos 169 trabajadores de la salud se han infectado con el coronavirus en el país, entre ellos 53 médicos, 47 auxiliares de enfermería y 16 enfermeros.

UNIDAD DE SALUD y NACIÓN