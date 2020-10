La ciencia raja a Estados Unidos por el manejo de la pandemia

Los líderes de Estados Unidos “han tomado una crisis (del covid-19) y la han convertido en tragedia”, dice el editorial del New England Journal of Medicine (NEJM), una de las revistas biomédicas más importantes del mundo, en una dura crítica al manejo que se le ha dado a esta coyuntura en ese país.



(Le puede interesar: 'Contraer la covid-19 ha sido una bendición de Dios': Trump)

La revista califica como un fracaso de magnitudes asombrosas los desenlaces obtenidos, al punto que referencia el liderazgo que Estados Unidos tiene en el mundo en número de casos (supera con creces las cifras mucho más grandes como China); tasa de mortalidad que duplica a la del Canadá y supera “en un factor de casi 50” a un país como Japón (con una población más vulnerable y anciana); y eclipsa por factores de casi 2.000 tasas de fallecimientos de países de ingresos bajos y medios como Vietnam.



La nota agrega que, ante los primeros hallazgos, el país pudo manejar mejor la pandemia, pero reaccionó tarde en términos de cuarentena generalizada, rastreo con pruebas y la toma de otras medidas restrictivas.



(Lea también: Diez por ciento de habitantes en el mundo se ha infectado: OMS)



Frente a esto, el editorial asegura que en general a muchas democracias no solo les ha ido mejor que a Estados Unidos sino que también este país ha sido superado por el virus.



La revista es enfática al señalar que Estados Unidos ha fallado en casi todos los pasos, empezando por la incapacidad para realizar pruebas de manera eficaz, no proporcionando equipos de protección adecuados al personal de salud y al público en general y siguiendo la pandemia en otros aspectos.



Para la muestra la revista pone que en el momento se sigue estando muy abajo en las tasas de test por cada millón de habitantes (puesto 19, con 644.894 en este indicador), por debajo de países como Kazajistán, Zimbabue y Etiopía, “que no pueden presumir de la infraestructura biomédica o la capacidad de fabricación” que tiene Estados Unidos.



Frente a las cuarentenas, el texto dice que la nación instituyó estas medidas después de que el virus se había hecho presente en muchas comunidades y sin esfuerzo para hacerlas cumplir. A eso se suma que en muchas partes los estadounidenses no usan el tapabocas, en parte “porque los líderes han declarado abiertamente que son herramientas políticas en lugar de una medida efectiva para el control de la infección”.



(Tal vez le interese: Son posibles nuevos picos de covid en Colombia, ¿y ahora qué hacer?)



En el campo de las vacunase, el NEJM dice que si bien el Gobierno ha invertido apropiadamente en su desarrollo, su retórica ha politizado este proceso y ha generado una creciente desconfianza pública. Lo que contrasta con el desarrollo tecnológico y la vasta experiencia en salud pública que se tiene, con las cuales se hubiera podido enfrentar la pandemia de manera más consistente.



La nota llama la atención en que los líderes del país han optado en gran medida por ignorar y denigrar a los expertos y el Gobierno federal ha abandonado el control de enfermedades a los estados, sobre la base de que los gobernadores no tienen las herramientas que tiene Washington.



Lamenta, además, que los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), que eran una organización calificada como líder en el mundo, han sido “eviscerados” y han presentado fallas dramáticas en sus políticas; lo mismo que los Institutos Nacionales de Salud, que han sido excluidos de decisiones cruciales. Sin dejar de lado que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha sido vergonzosamente politizada.



Remata la editorial que los políticos han socavado la confianza en la ciencia, causando daños que permanecerán al recurrir a líderes de opinión “desinformados y charlatanes que ocultan la verdad y facilitan la promulgación de mentiras descaradas”.



(Le sugerimos leer: La gran mentira de Trump al comparar el covid-19 con la influenza)

Trump dejó el hospital y está en la Casa Blanca. Foto: Bloom

Otros llamados de la ciencia

Ese no fue el único llamado de atención de la ciencia frente al manejo de la pandemia en Estados Unidos. La revista ‘Science’ en una nota publicada el 18 de septiembre, titulada ‘Trump mintió sobre la ciencia’, manifiesta que cuando el presidente comenzó a hablar sobre la covid-19 en febrero o marzo los científicos se sorprendieron sobre la falta de comprensión de esta amenaza y que al parecer se negaba a escuchar los informes técnicos de manera deliberada para crear una negación plausible de la acción federal.



La nota trae como referencia la grabación del periodista Bob Woodward, del Washington Post, en una grabación en la que el mandatario norteamericano manifestaba que el Sars-CoV-2 era mortal y se transmitía por el aire mientras minimizaba el virus al público.



La nota también hace referencia a las veces en las que el mandatario controló los mensajes de advertencia que salían de las autoridades de salud, sin dejar de lado que el presidente sabía que el virus podía ser mortal para las jóvenes mientras insistía en el regreso a las aulas.



La revista, al igual que la NEJM, cuestiona las decisiones de fondo, como las cuarentenas y otras medidas que hubieran podido impactar en el control del virus.



(También puede leer: Las imprudencias que cometió Trump tras su salida del hospital)



El 22 de agosto, la revista The Lancet había publicado un editorial en el que centra las campañas presidenciales de Trumb y Joe Biden en “una lucha por la salud de una nación” en la que llama la atención sobre el deterioro de la salud pública en los últimos tiempos en Estados Unidos, la erosión normativa frente al aseguramiento, la falta de cobertura de asistencial, entre otros problemas agravados por la pandemia y que actualmente no tienen ningún manejo coherente.

UNIDAD DE SALUD

Consulte aquí todas las noticias de la Unidad de Salud de EL TIEMPO.

Contáctenos a través de @SaludET, en Twitter, o en el correo salud@eltiempo.com.