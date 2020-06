‘Soy optimista; 100 laboratorios buscan la vacuna contra el Covid-19’

Una de las preguntas más recurrentes en la lucha contra el coronavirus es cuándo se podrá tener una vacuna efectiva que permita contener la pandemia y devolverle al mundo su retorno a la normalidad.

Las respuestas al interrogante se mueven entre el optimismo y el pesimismo. Rusia anuncia éxito en las pruebas preliminares del medicamento Avifavir y algunas versiones indican que su exportación a América Latina está garantizada y que su distribución podría ser gratuita. Otros son más cautos y aseguran que tener un medicamento seguro, confiable y probado podría tomar muchos años.



El doctor Jorge Enrique Gómez Marín, magíster y PhD, con estudios en biomedicina del Prince Leopold Institute of Tropical Medicine; está en el grupo de los optimistas, en el de los que creen que los científicos del mundo darán una pronta respuesta.



Esta semana, Gómez Marín atendió un debate en el Congreso sobre las medidas adoptadas, principalmente en el eje cafetero, para contener la pandemia. Según su opinión, Colombia ha manejado bien la emergencia, pero asegura que no se debe bajar la guardia, porque aún no sabemos si llegamos al pico de casos.



Al término de las deliberaciones, Gómez Marín respondió varios interrogantes a los medios.

¿Cómo ha manejado Colombia esta pandemia? ¿Se han tomado las medidas de manera acertada?

Las medidas que se han tomado por parte del Gobierno nacional creo que han sido acertadas, cuando nos comparamos con otros países. Entraremos en reactivación de la economía, pero esta tiene que ser gradual. El secreto del éxito es la responsabilidad individual, en la distancia que deben adoptar los ciudadanos, y no bajar la guardia, para no infectar a nadie.



Hay quienes señalan que ya llegó el pico en Colombia o que está a punto de llegar en junio. Otros dicen que será en agosto. ¿Qué piensa usted?

No, el pico se logra cuando tengamos claramente el aumento de casos y, posteriormente, esas tasas desciendan. Por el momento, tenemos unas tasas que están ascendiendo, las cuales están controladas. Hay que prestarle mucha atención a Bogotá, aunque hay que destacar lo que está haciendo la alcaldesa. El Gobierno tiene que estar con toda la vigilancia en Cartagena. El tema de las aglomeraciones es muy preocupante. No se debe bajar la guardia, porque se dispara el contagio.

El secreto del éxito es la responsabilidad individual, en la distancia que deben adoptar los ciudadanos, y no bajar la guardia, para no infectar a nadie FACEBOOK

TWITTER

¿Qué les dice a quienes piensan que los tiempos de entrega de las pruebas de Covid-19 es muy demorado?

En Colombia se ha mejorado mucho. Ya nos estamos demorando menos y eso es lo más importante. Hay partes donde en 24 horas se están entregando los resultados. Aquí, en Quindío, tendremos dos laboratorios y estaremos entregando resultados muy pronto, igual a cualquiera de las grandes ciudades. Hay que trabajar es en detectar a tiempo cada uno de los contagiados.



¿Cuándo se tendrá una vacuna efectiva en el mundo? ¿Estamos a pocos meses o debemos esperar años?

Vemos como cada vez se hacen más rápidas las vacunas. En el tema del Sida se sacó en dos años los retrovirales. Aquí, en menos de cuatro meses, tenemos fase dos, cosa que regularmente dura dos años. Esto es extraordinario. Ese tema es muy buen augurio, pero hay que seguir trabajando. Digamos que soy muy optimista, pero no podemos ser triunfalistas. Si se termina en agosto la fase tres, tendría una posibilidad de fabricación muy rápida. Hay un sinnúmero de laboratorios trabajando en la consecución de esta vacuna: en este momento hay 100 laboratorios, uno de ellos ya está en fase dos. Es algo extraordinario.



¿De qué tipo es ese adelanto?

Es un método que usa el RNA mensajero. Va a ser muy interesante si se logra desarrollar. Nosotros en el eje cafetero queremos aportar en el tema de vacunas, para que Colombia se prepare muy bien en los próximos años.



¿Cuándo se empezarán a hacer las pruebas de detección del Covid-19 en el eje cafetero de una manera más acelerada?

En agosto estaríamos haciendo 150 pruebas diarios y estaríamos entregando los resultados en 24 horas los resultados.



ELTIEMPO.COM