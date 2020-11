EE.UU. aprueba test diagnóstico de covid- 19 para hacer en la casa

Estados Unidos emitió una autorización de emergencia para la primera prueba rápida para diagnóstico de coronavirus, que de acuerdo la Administración de Medicamentos y Alimentos, (FDA), otorgó autorización con información de agencias, puede realizarse en los domicilios.

Se trata de un kit que le permite a los usuarios tomarse una muestra nasal con un hisopo nasal que después de frotarse se pone en contacto con una ampolla que contiene una solución de laboratorio que a su vez está conectada con un dispositivo portátil que emite luces de colores que pueden ser identificadas como positivas



Si bien hasta ahora la FDA ha autorizado casi 300 pruebas diagnósticas para covid-19, la mayoría de ellas requieren de profesionales para la toma, procesamiento de las muestras, al igual que la interpretación de los resultados, incluso las que permiten que la persona se tome la muestra, por lo que esta sería la primera muestra que se puede realizar de manera autónoma.



“Ahora más estadounidenses que pueden tener covid-19, podrán tomar medidas de inmediato, basándose en sus resultados, para protegerse en sí mismos y a su entorno”, dijo Jeff Shuren, director del Centro de Dispositivos de la FDA, a través de un comunicado.



Por su parte, el fabricante de la prueba, Lucira Health, una compañía de California, no dio más detalles sobre el producto, pero se supo que lo desarrolló a partir de las investigaciones que dicha empresa había realizado para pruebas caseras para la gripa.



El test utiliza una tecnología similar a las pruebas de laboratorio basadas en información genética del virus que son la herramienta estándar para hacer diagnóstico de covid-19, en otras palabras, identifica el virus por su estructura principal.



De acuerdo con la FDA, el sistema también se autorizó para ser usado en centros médicos y todos los resultados deben ser reportados a las autoridades estatales federales para seguir la pista de la pandemia.



En ese sentido, la prueba requiere de una receta médica y el profesional que la ordene tiene la obligación de reportar los resultados. Vale anotar que la FDA no especifica la sensibilidad de la prueba y los estudios sobre los cuales se basó la autorización.



Por ahora trascendió que el kit tiene un valor que bordea los 50 dólares y sus resultados se obtienen en 30 minutos. No sobra decir que en Colombia, para que esta prueba esté disponible, tendrá que pasar por los estudios, análisis y aprobación del Invima, después de la validación del Instituto Nacional de Salud. Por ahora, su uso no está autorizado.



UNIDAD DE SALUD