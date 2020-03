Inicia fase de contención tras primer caso de coronavirus en el país

Dos meses después de que el nuevo coronavirus surgió en Wuhan (China) y tras una rápida propagación por todos los continentes, este viernes el Ministerio de Salud confirmó la información adelantada por EL TIEMPO de que una colombiana de 19 años que llegó el pasado 26 de febrero de Italia se convirtió en la primera persona diagnosticada en el territorio nacional con covid-19.



Según el ministro Fernando Ruiz Gómez, la joven, proveniente de Milán, ingresó al país sin síntomas, por lo que no fue detectada en el aeropuerto. Sin embargo, una compañera mexicana que fue diagnosticada en Italia con el virus la puso en alerta por su cercanía y, al presentar fiebre, consultó en una institución hospitalaria en el norte de Bogotá el pasado 3 de marzo.

Dando cumplimiento al protocolo de las autoridades sanitarias, se le practicaron tomas de muestras que fueron enviadas al Instituto Nacional de Salud (INS) para su análisis, el cual dio positivo este viernes para el nuevo coronavirus.



En rueda de prensa, el ministro Ruiz manifestó que se identificaron a 16 familiares y contactos cercanos, que a la fecha no presentan síntomas y que serán sometidos a aislamiento domiciliario, al igual que la joven afectada, bajo estricta vigilancia de la Secretaría de Salud de Bogotá. Esta entidad se encargará de hacer seguimiento y las pruebas correspondientes durante siete días.

Se supo igualmente que las autoridades sanitarias se pusieron en contacto con la aerolínea que trajo a la joven al país para hacer una recopilación de la información de los pasajeros que compartieron vuelo y tratar de ubicarlos ante potenciales síntomas.



El ministro Ruiz insistió en que el país está preparado para esta contingencia de salud pública, de la cual se esperaba su llegada más temprano que tarde. El sistema de salud entra ahora a una fase de contención en la que se buscará minimizar la propagación del virus a partir de intensos monitoreos a los pacientes y aumento en las medidas de control migratorias.



Entre ellas destaca el reforzamiento de las fronteras más críticas con 10 epidemiólogos de campo, aquellos entrenados en manejar estas coyunturas en terreno.



De manera enfática, Ruiz recordó a los secretarios de Salud, con quienes se reunió esta semana, que se deben reforzar en sus jurisdicciones las medidas de prevención, detección temprana y adecuación de redes de servicios para enfrentar potenciales casos, así como la difusión.



Además, el ministro hizo énfasis en la importancia de mantener las actividades sociales y comerciales del país, con el objetivo de evitar casos de otros países donde “la epidemia ha generado situaciones de pánico económico, desempleo y situaciones sumamente complejas para una sociedad”, añadió.



Como ha ocurrido con epidemias del pasado, después de la fase de contención vendrá la de mitigación, que se iniciará en caso de que más del 10 % de los casos sean de circulación autónoma y no haya posibilidad de seguimiento.

¿Qué se sabe de la mujer?

Por ahora ha trascendido que, superado el episodio de fiebre, la joven afectada por el nuevo coronavirus se encuentra asintomática. Su condición le permite un aislamiento en su domicilio durante siete días de manera inicial, y en ese sentido no representa un riesgo específico para la sociedad, dijo Ruiz.



“Esta persona estará en aislamiento. La alimentación será provista externamente y va a usar un tapabocas para evitar que contagie a las dos personas que conviven con ella, que por ser contactos también van a estar en cuarentena”, apuntó el ministro.



El jefe de la cartera, que asumió hace apenas cuatro días, también llamó la atención de los hospitales, gobernaciones, alcaldías, EPS y otras entidades del sector de abstenerse de dar información sobre las identidades de las personas infectadas o de potenciales casos. El Ministerio de Salud será la única instancia autorizada para hacer voz de esta epidemia.



“Esto se hace para evitar que los centros asistenciales asuman funciones que puedan distraer sus labores prioritarias en esta fase de contención del virus y para prevenir las especulaciones, la desinformación y el pánico en la población”, remató.

Indagan por la carencia de tapabocas en Bogotá

Las autoridades sanitarias han insistido en que la medida de higiene más efectiva para evitar las infecciones respiratorias, incluido el nuevo coronavirus, es el lavado de manos. Y, en ese sentido, que los tapabocas son recomendados solo para las personas con síntomas y el personal de la salud que atiende enfermos. En otras palabras, los tapabocas no son necesarios para toda la población, así la imagen de la gente usándolos sea la representación clásica de un escenario de epidemia.



Denuncias ciudadanas, y verificaciones presenciales en droguerías de localidades de Bogotá por periodistas de este diario confirmaron el panorama de escasez y de altos precios de este artículo sanitario.



Una situación grave, según César Burgos, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, si se tiene en cuenta que si bien el coronavirus acaba de llegar al país, en el territorio nacional circulan muchos otros virus y hoy por hoy está el pico respiratorio, en el que aumentan históricamente las infecciones. “Aunque se ha dicho que el tapabocas no es para todos, sí hay muchos enfermos de virus respiratorios endémicos que no pueden acceder a ellos, lo que pone en riesgo a gran parte de la población”, indica el experto.



Lo que se evidenció en Bogotá es que resulta prácticamente imposible encontrar paquetes pequeños. Y cuando se consiguen se venden a precios hasta cinco veces más altos que hace unos meses.



El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) dio a conocer que tras una investigación sobre el estado del abastecimiento de tapabocas convencionales desechables en Colombia se encontraron 53 autorizaciones de comercialización (registros sanitarios) de estos elementos, 45 de ellos para importación y ocho para fabricación nacional. Tras confirmar con los titulares de dichos registros se pudo establecer que en stock hay 9’392.435 unidades, 3,3 millones de fabricantes nacionales y 6 millones de importadores.

La confirmación del Invima de que hay una aparente suficiencia de tapabocas choca con la realidad en las calles, y por eso la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dio inicio a una indagación ante las principales cadenas de droguerías del país preguntando sobre existencias, referencias, relación de entradas y salidas en los últimos seis meses, históricos de precios recientes, puntos de venta en los que hay disponibilidad, más inventario y pedidos recientes.



Mientras se conocen los resultados de esa averiguación, EL TIEMPO conoció una carta del fabricante 3M a sus clientes en la que informa que debido a la crisis del coronavirus se ha incrementado la demanda mundial de suministros de protección, incluidos los tapabocas.



“Este incremento excede la capacidad de 3M de suministro regular”, dice la empresa, y agrega que si bien ya se ha aumentado la producción, se ha dado prioridad de distribución en los lugares donde se ha confirmado la incidencia del coronavirus.

Otras empresas importadoras han comunicado a sus clientes que muchos de estos tapabocas se fabrican en China y el Gobierno de ese país –el más afectado por el coronavirus– ha tomado medidas restrictivas e incluso ha expropiado fábricas.



Por su parte, algunos gestores farmacéuticos dijeron que ante la demanda desbordada de estos insumos se ha priorizado el abastecimiento de hospitales e instituciones de salud. Sin embargo, esperan que en los próximos días se regularice el suministro a todo nivel.

