Renuncia masiva de médicos en el único hospital público de Amazonas

Cerca de 30 profesionales de la salud, entre médicos generales y de especialidades como medicina interna, ginecología, pediatría y cirugía general, presentaron este lunes su renuncia masiva al hospital público departamental San Rafael de Leticia.

El personal sanitario denuncia que no cuenta con elementos de protección personal suficientes para atender a los pacientes de coronavirus en el Amazonas, departamento que ya presenta cuatro casos confirmados, uno de ellos un médico de la Clínica Leticia. Asimismo, que su situación laboral es crítica y no brinda garantías para sus familiares en medio del ejercicio de la profesión.



Jaider Saurith, médico internista de la institución, le explicó a EL TIEMPO que actualmente casi el 100 por ciento del personal de este centro médico está vinculado por prestación de servicios o tercerizado. Y lo que es aún peor, no se están aplicando los protocolos de bioseguridad para el manejo de casos sospechosos de covid-19.



Saurith, de Valledupar, contó que este fin de semana, por ejemplo, llegó un paciente de 56 años con hipertensión y alta sospecha de tener coronavirus. “Para atenderlo tocó improvisar una instalación aislada, pues requirió de ventilación mecánica. No tenemos las instalaciones precisas para atender este tipo de casos y tampoco elementos necesarios como el gasómetro, equipos portátiles de rayos X de tórax y déficit de medicamentos. El señor lamentablemente falleció requiriendo mejor atención”, contó el médico.

Este es el documento con el que estos trabajadores de la salud expusieron sus razones para la renuncia. Foto: Archivo particular

Si bien se esperan los resultados de la prueba, el cadáver aún permanece en el hospital, contra el protocolo de cremarlo inmediatamente para evitar la exposición del personal de la salud.



Saurith afirma que los elementos de protección personal son insuficientes para todos los profesionales y para el aumento de pacientes que se espera en los próximos días.

“Hemos sostenido reuniones con la Gobernación y con la Secretaría de Salud para tomar medidas, pero los tiempos de las adecuaciones que necesita el hospital no se han cumplido”, asegura.

“Les tenemos miedo al virus, a las represalias que esto pueda tener y al tipo de contratación. Si alguien llega a fallecer, nuestras familias quedan desamparadas. Tenemos toda la disposición del mundo de atender a nuestros pacientes, pero necesitamos garantías para ellos y para nosotros como médicos, y así brindarles la atención que ellos merecen”, remató el especialista.



EL TIEMPO intentó comunicarse con el gerente del hospital, Roberto Sierra, y con la secretaria de Salud departamental, Ivonne Delgado, pero no hubo respuesta.



