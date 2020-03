¿Por qué la primer contagiada por coronavirus fue aislada en su casa?

Este viernes 6 marzo, las autoridades colombianas confirmaron el primer caso del nuevo coronavirus en el país.



Se trata de una joven, de 19 años, quien llegó a Colombia, procedente de Milán (Italia), el pasado 26 de febrero.

El anuncio lo hizo el ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien agregó que a la mujer, después de estar en un centro de salud, se le permitió el aislamiento en su casa.



(Le puede interesar: ¿Qué se sabe sobre la primera paciente del coronavirus en Colombia?)



Teniendo en cuenta que la mayoría de cosas de contagio han sido tratados en hospitales y clínicas, ¿por qué a esta joven se le remitió a su casa?



Según el doctor Carlos Francisco Fernández, asesor médico de EL TIEMPO, son tres razones las que fundamentan el aislamiento de la persona a nivel domiciliario:

Después de la aparición del virus ha habido mucho tiempo para conocer la dinámica fisiopatología del mismo, es decir, no es tan mortal. Sabemos cuánto dura su periodo de incubación, sabemos cuáles son los síntomas y quiénes serían las personas de mayor riesgo. Con eso sabemos, desde el punto de vista estadístico, que hay componentes que se pueden manejar de manera tranquila y cuáles son los síntomas que disparan las alertas.

Con personas asintomáticas, como el caso de la joven , lo importante es estar alertas y tener una vigilancia regular frente a unos condicionantes que sabemos que son claros, como el aumento de la tempera. Además, sacar de su contexto a personas de riesgo.

En el componente epidemiológico se demuestra que el virus no es tan letal, se puede manejar. Pero también hay un elemento que hay que mirar y es que si todas las personas que van a tener el nuevo coronavirus tuvieran que ser aislados en un espacio vigilado no habría espacio. Consideramos, desde el punto de vista médico, que la reclusión a una cuarentena domiciliaria está bien, siempre y cuando las autoridades de salud estén pendientes.

Si la persona, después de 14 días de haber tenido contacto con el virus, no presenta síntomas, quiere decir que ya no los presentó FACEBOOK

TWITTER

Pero quienes no lo sepan, asintomático quiere decir que “a pesar de tener el virus adentro no presenta ningún síntomas. Es una persona que dentro de un marco general está sana. Lo único es que se tiene el indicio o la certeza de que estuvo en contacto con el virus y por eso debe estar bajo vigilancia”, explicó el doctor Fernández.



(Lea también: Así se preparan las ciudades tras la llegada del coronavirus al país)



El experto también explicó que si no aparecen nunca los síntomas, después del tiempo de incubación, quiere decir que ya no los presentará, así allá tenido el virus.



“Se sabe que el periodo de incubación del coronavirus esta entre 5 o 7 días, aunque otras personas han ido más allá. Pero si la persona, después de 14 días de haber tenido contacto con el virus, no presenta síntomas, quiere decir que ya no los presentó”, cerró.



Tendencias EL TIEMPO