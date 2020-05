Pico de la pandemia en el país, demorado pero llegará

A diario, el Instituto Nacional de Salud (INS) publica los nuevos casos reportados y víctimas mortales de la covid-19. Con base en esa información el Gobierno, los centros de investigación y las autoridades encargadas de la toma de decisiones hacen proyecciones y definen medidas sobre el futuro de la pandemia.



En esencia, Rodrigo Córdoba, miembro de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, dice que la realidad pasó a depender de estos números y de unas curvas que se siguen en el tiempo y por las cuales la gente se empezó a preguntar cuándo será el pico de contagios, haciendo referencia al momento en que la pandemia empiece a retroceder.

En Colombia, según los números más recientes (el 19 de mayo se reportaron 620 casos y 21 fallecimientos) que dejan un total de 16.935 infectados y 613 decesos, se aprecia que la curva aún está en crecimiento.

Según Luis Jorge Hernández, doctor en salud pública y profesor de la Universidad de los Andes, esto demuestra que en el país las medidas aplicadas han aplazado el pico, a tal punto que los datos de contagios y decesos siempre han estado por debajo de todas las simulaciones.



“Cuanto más se tarde el pico en aparecer, menos vertical estará siendo el ascenso”, explica, y aclara que en un momento u otro habrá un pico, como ha mostrado la experiencia de otros países.



(Además:Así va la carrera por multiplicar los respiradores en el país).



Por ejemplo, en China donde se documentó el primer caso de coronavirus de forma oficial el 31 de diciembre, el punto máximo de contagios se alcanzó a los 44 días, el 13 de febrero. En Italia pasaron 29 días entre el primer caso y el pico (22 de febrero y 22 de marzo) y en España, 31 (25 de febrero y 27 de marzo).

Es posible que más adelante, y ante la falta de intervenciones terapéuticas, aparezcan oleadas o curvas más pequeñas. Lentificar esta dinámica es bueno porque el pico irá disminuyendo FACEBOOK

TWITTER

Para Elizabeth Beltrán, salubrista, el ascenso rápido en los contagios en un tiempo tan corto, como en los casos de España e Italia, limitó la respuesta de los sistemas sanitarios porque no tuvieron espacio para hacer ajustes, a tal punto que colapsaron con las consecuencias conocidas.



Pero esas experiencias, tal vez, permitieron que los países de América Latina tomaran medidas tendientes para hacer más lenta la tasa de contagios y, consecuentemente, el retraso en la aparición de dichos picos. Para la muestra está que al revisar la evolución de la pandemia en las naciones de la región, todas las curvas siguen en aumento dos meses y medio después de los primeros casos.



(Le puede interesar: Rociar calles con desinfectante es peligroso e ineficaz: OMS)



Hernández es enfático en decir que se identificará el punto máximo cuando a pesar del número creciente de pruebas que se realicen, los porcentajes de positividad empiecen a bajar, lo mismo que las tasas de morbilidad y letalidad.



“Sin embargo, es posible que más adelante, y ante la falta de intervenciones terapéuticas, aparezcan oleadas o curvas más pequeñas. Lentificar esta dinámica es bueno porque el pico irá disminuyendo, tanto que en Bogotá, donde se hacen medidas permanentes, lo más probable es que el pico aparezca entre junio y julio con una intensidad intermedia”, asevera.



En eso coincide el ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien al observar la evolución de los casos considera que dicho pico de contagios podría presentarse alrededor de la tercera semana de junio, lo que en términos de tiempo sería tres meses y medio, un lapso tres veces superior a lo que tardó en España e Italia.

Tal vez ha sido esa estrategia de pensamientos llevados a las acciones lo que ha permitido que Colombia pueda respirar con tranquilidad FACEBOOK

TWITTER

Y a pesar de las dificultades sociales y económicas que han generado las medidas tomadas para reducir el impacto, el Gobierno resalta que estas han dado resultados, si se tiene en cuenta la progresión de indicadores como el número de muertes por millón, que se ubica en 12 frente a 41,6 del mundo.



Una cifra que se recibe “con optimismo, pero no con triunfalismo”, según afirmó el pasado 19 de mayo el presidente Iván Duque.



Sobre los picos, Julio César Castellanos, director del Hospital Universitario San Ignacio, afirma que en cuanto al seguimiento de indicadores críticos como la oferta y la demanda de los servicios de salud, los resultados del país han sido buenos. Insiste en que no debe haber angustia sobre tiempos peores porque el deber es procurar que con las medidas tomadas cada día se busque una senda mejor.



(Le puede interesar: No habrá vuelos nacionales e internacionales hasta 30 de junio: Duque).



Para el efecto manifiesta que todos los trabajadores del sector de la salud deben comportarse como si todos los días estuvieran frente a un pico y hacer extensivas las recomendaciones y medidas a toda la población para que las cumplan de manera rigurosa y a diario.



“Tal vez ha sido esa estrategia de pensamientos llevados a las acciones lo que ha permitido que Colombia pueda respirar con tranquilidad”, insiste.

En lo que todos coinciden es que, a pesar de los resultados favorables, no hay que perder de vista que los casos continúan en aumento y que cualquier descuido puede echar por la borda lo ganado hasta hoy.



UNIDAD DE SALUD

Consulte aquí todas las noticias de la Unidad de Salud de EL TIEMPO.

Contáctenos a través de @SaludET, en Twitter, o en el correo salud@eltiempo.com.