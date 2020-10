‘El silencio que se siente es aterrador’

“Doctor, parece que usted tiene covid”, le dijo el médico de urgencias a su colega Carlos Alberto Arango Villegas. Estaban en el servicio de urgencias del Hospital San Ignacio, del cual había sido jefe hasta hace unos meses.

A pesar de que las palabras le cayeron como un dardo, terminó por pensar que tal vez era una exageración o un exceso de cuidado por parte del médico que lo estaba atendiendo. Y aunque había sentido un poco de tos y algo de fiebre, en realidad se sentía bien.



Era la tarde del domingo 22 de marzo y había asistido a una valoración por presiones de su esposa y de su hijo, también médico, que después de examinarlo le encontró un problema en los pulmones. “Me sentía bien, tanto que les dije que regresaba en un rato”, cuenta Arango, e insiste en que los síntomas, aunque molestos, eran equiparables a un problema respiratorio menor.



Pero qué lejos estaba. A las 5 de la tarde de dicho domingo, la tomografía (TAC) que le habían realizado en sus pulmones demostraba que tenía una neumonía multilobar, de esas que el mundo empezaba a conocer como lesiones específicas ocasionadas por el nuevo coronavirus. Lo que siguió fue vertiginoso. Antes del anochecer ya estaba en el área de aislamiento en los pisos del hospital. Unos pisos que, no obstante conocer de memoria, jamás los había percibido tan silenciosos y tan solos.



“Respiraba bien y pensé que era algo pasajero, pero los exámenes decían que en cualquier momento podía agravarme y ahí empecé a experimentar temor”, insiste Arango.



En sus 34 años como médico, pocas veces había estado del otro lado de la mesa. Esta vez, debido a ese virus incierto y peligroso del que a diario se generaban informes aterradores.



Empezó a sentir que el aire le faltaba, a tal punto que requirió de oxígeno para compensar sus fallas. Y los equipos de monitoreo que medían sus funciones vitales terminaron por intimidarlo. Era difícil abstraerse de su condición de médico. Interpretaba cada cifra y cada alarma, en medio de la soledad que lo asaltaba de tanto en tanto.

El paso continuo de sus colegas especialistas, cuyas visitas le parecían efímeras, lo hicieron aterrizar de barriga en una realidad que mantenía lejana. Era consciente del rigor con el que aplicaba las medidas, hasta entonces conocidas, para mantener el virus a raya.



“¿Dónde me contagié?” fue una pregunta recurrente. Pensaba en las personas con las cuales había tenido contacto antes de su hospitalización. Se enteró de que días atrás estuvo cerca de un paciente que, según las enfermeras de consulta externa, había regresado de España posiblemente con el virus. Era esta una pista, aunque le parecía poco probable.



Lo que siguió no fue fácil. Cada vez se sentía más asfixiado, como sin aire y con una fatiga desbordada. Las medidas para compensar la falta de oxígeno terminaron siendo insuficientes.



La indicación fue simple: “Debe ser trasladado a la UCI”. En ese momento, Arango sintió que su pensamiento se volcaba de manera absoluta hacia su familia, en medio de interrogantes difíciles de responder: ¿qué pasará con ellos? ¿Les alcanzará la plata para terminar de pagar los estudios? ¿Cómo le informo de esta situación a mi mamá, a mis hermanos, en medio de tantas noticias trágicas que llegan? Qué va a pasar con mis deudas?



Y aunque insiste en que todas sus cuentas están al día, las ideas se le arremolinaban en torno a las incertidumbres que cabalgaban sobre unas horas que nunca habían pasado tan lentas.



Arango, quien ya está desempeñando su trabajo como jefe de consulta externa en el mismo hospital donde terminó venciendo el virus, manifiesta que experimentaba una sensación terrible cuando lograba sentir que dormía: el sueño se interrumpía por cuenta de las alarmas que indicaban que alguna función se estaba deteriorando.



“Me están dando un medicamento que produce bloqueos cardíacos. ¿Será que mi corazón está fallando? Si la oximetría dice que tengo la saturación baja, ¿por qué siento que mi cuerpo me dice otra cosa?" Y si a esto se suma la fatiga descomunal que le impedía hablar e incluso tratar de tomar el teléfono, la situación empezaba a volverse más incierta, no obstante considerarse privilegiado al haber estado en manos de sus colegas.

Lejos de la familia

Carlos Arango, director de consulta externa del Hospital San Ignacio. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Arango se confiesa un admirador de las Unidades de Cuidados Intensivos porque son esos sitios donde se aplican los primeros adelantos, en manos de profesionales que se arriesgan con tal de ver a sus pacientes sanos. “Y si antes los admiraba, hoy mucho más, porque eso de salvar vidas se les ajusta hoy con mayor intensidad”.



“Estuve 10 días en UCI por cuenta del coronavirus. Y saber que de allí no todos salían vivos era una visión maléfica que se colaba entre cualquier pensamiento”, reconoce Arango.



Esto, con el agravante de que algunos estudios que él había revisado dejaban entrever que ciertos pacientes tratan de mejorar justo antes de morir. Por eso, cuando reapareció la fiebre y no encontraban un foco de infección, empezó a tomarlo como algo personal, que chocaba con su anhelo de querer vivir más.



Y, en tal sentido, cuando las terapeutas de UCI empezaron a sugerirle que se moviera más, que no se quedara acostado, su vida cambió y empezó a creer que estaba dejando el virus atrás en una lucha en la cual no todos resultan ganadores.



Casi un mes después de estar hospitalizado (diez días en UCI) empezó a ver la luz de la otra orilla: la de la vida. Y el día que llegó a su casa, aún con limitación, sintió como si hubiera vuelto a nacer, aunque con formatos un poco distintos, encabezados por la visión realista de la vulnerabilidad de los humanos y por la capacidad de un virus nuevo para definir quién vive y quién no.



“Estar entre el primer grupo (de los que sobreviven) me ha hecho ver la vida con más entusiasmo y hoy trabajo con más alegría. Como médico, estoy comprometido con que la gente no vaya a las UCI y apliquemos todo lo que esté al lado del viejo adagio de que prevenir es mejor que lamentar”.



Y añade: “Aquí hay que decir que frente a los potenciales rebrotes, que ya se anuncian, lo mejor es no bajar la guardia porque en los casos graves de la enfermedad, que requiera manejarse en UCI, no todos correrán la misma suerte que yo ”.



CARLOS FRANCISCO FERNÁNDEZ

EDITOR UNIDAD DE SALUD

@SALUDET