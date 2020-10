El médico René Pedraza llegó a las urgencias de la Clínica del Country en compañía de su hijo. Eso lo recuerda con precisión. De ahí en adelante no tiene claro nada de lo que pasó: hasta cincuenta y cinco días después, cuando logró salir de la unidad de cuidados intensivos.

El pasado 29 de marzo, los síntomas de gripa que venía sintiendo empeoraron. Hasta ese momento solo había tenido un poco de malestar, algo de tos y el termómetro nunca había marcado fiebre.



Su hijo, René Alejandro, también médico, lo monitoreaba sin notar más que un decaimiento. No había señales de que se estuviera agravando. Pero una noche, en cuestión de horas, todo cambió. Pedraza empezó a sentirse ahogado. Le costaba respirar. “Pensé que se me moría ahí, en la casa, en mis narices”, recuerda su hijo, que al verlo en ese estado de inmediato lo llevó a la clínica.



El nuevo coronavirus había llegado al país pocas semanas atrás –o, por lo menos, la información sobre los casos conocidos– y había que tener abierta la posibilidad de que se tratara de covid-19. “Me cuentan que al llegar a la clínica, en urgencias, contesté bien las preguntas que me hicieron, pero no me acuerdo de nada”, dice Pedraza. Hoy está en su casa, tratando de volver a ser el que era antes de su paso por la UCI. “Porque uno sale hecho otra persona. Acabada de nacer”.



René Pedraza es médico desde hace cuarenta y tres años. Su área de especialización es la otorrinolaringología y la cirugía maxilofacial y en ese campo trabaja en el Hospital San José y la Fundación Santa Fe de Bogotá. Estuvo atendiendo pacientes en su consultorio hasta marzo, cuando llegó la cuarentena en el país. Las cirugías que tenía programadas quedaron canceladas y él se resguardó en su casa.



Desde finales del año pasado había oído sobre el nuevo virus, pero no creyó que fuera a extenderse tan rápido por el mundo. Tenía claro que se sabía muy poco de él, excepto que era un virus muy agresivo, muy contagioso, y que los tratamientos hasta entonces –y prácticamente todavía– eran casi palos de ciego. Durante esas primeras semanas de cuarentena, su esposa y su hija tuvieron una gripa fuerte. Él fue el único en casa que no se sintió mal. Poco después de que ambas mejoraron, a él le empezó un malestar. Pensó que se trataba de la misma gripa. No fue así.



En la madrugada del 30 de marzo, cuando su deterioro respiratorio era contundente, Pedraza fue trasladado del cubículo de urgencias a cuidados intensivos. Necesitaron intubarlo. Su tensión arterial estaba por las nubes. También había señales de insuficiencia renal.



Los días empezaron a sumarse en la UCI sin que fuera claro qué iba a pasar. Su estado era un sube y baja constante: parecía mejorar, empeoraba. Y al revés. Los médicos tratantes no sabían si iba a morir o no. Su hijo permanecía al tanto, hablando por teléfono con sus colegas porque él –a pesar de ser médico también y de trabajar en esa clínica– no podía verlo. “Con lo que me decían sabía que el pronóstico no era bueno”, dice René Alejandro, y su voz se quiebra al recordar esos momentos.



Más o menos veinte días después de su ingreso a la unidad, la parte ventilatoria empezó a reaccionar. Pero llegaron otros problemas al momento de intentar despertarlo. Todavía no podía respirar por sí mismo. “Cada día en cuidados intensivos supone que el cuerpo se vaya consumiendo a sí mismo –dice René Alejandro–. Se pierde masa muscular, se pierde peso. Mi papá no era capaz de moverse ni de respirar solo. Ya tenía traqueostomía, ya estaba despierto, pero si le quitaban la máquina de ventilación –como no tenía los músculos del diafragma ejercitados, por todo lo que había pasado– se moría. Para toda la rehabilitación fueron necesarias otras semanas en la unidad”.

René Pedraza salió de la UCI el 23 de mayo y, sin embargo, aún le faltaban diecinueve días de hospitalización. En ese periodo empezó con las rutinas de terapia física, ocupacional y de deglución. Además tuvieron que tratarlo de una neumonía bacteriana –aparte de la viral que acababa de enfrentar– que fue adquirida en el hospital. Su cuerpo estaba totalmente debilitado. Tenía desnutrición aguda y casi no podía moverse. Pesaba quince kilos menos que cuando entró a la clínica.



Una noche tuvo una crisis de pánico muy fuerte, por la angustia de estar así, en ese estado, por no entender ni siquiera qué era todo lo que había pasado. Se despertó y entró en terror: sentía que se estaba ahogando, con la garganta cerrada, como si de nuevo no pudiera respirar.



–Soy médico desde hace más de cuarenta años, y por mi profesión he recorrido unidades de cuidados intensivos. Pero uno no sabe qué es eso hasta que lo vive como paciente –dice Pedraza–. Es duro. Muy difícil.



Y sin embargo, todo lo que afrontó en la clínica no lo compara con lo que ha tenido que vivir después.



Cuando debió volver a comenzar.

Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

***



Él lo dice así: “Tuve que aprender a comer de nuevo, aprender a utilizar las manos, aprender a caminar”. Pedraza, de 74 años, no tenía movimientos en los brazos ni en las piernas. A veces casi ni podía hablar. Salió de la clínica, además, con algo que llamó la atención de los médicos: si bien percibía el olor y el sabor de las cosas, notó un cambio en la forma como los experimentaba. No podía reconocer si algo estaba oliendo bien. Todo el tiempo sentía que olía a cocina, a comida en plena preparación. “Es complicado porque eso hace que me mantenga sin apetito, sin ganas de comer”.



El médico lo dice así, en presente, porque todavía hoy, meses después de salir de la clínica, le sigue pasando, aunque en menor intensidad. Continúa también en terapia física y ocupacional para recuperar los movimientos y la fuerza, y poder sentirse capaz de hacer todo lo que hacía. Ha reforzado la alimentación para superar la desnutrición severa con la que salió. Ha subido dos kilos. “Recuperarse de la anemia, ganar masa muscular… todo eso demora mucho tiempo –dice–. Uno tiene que hacer ejercicio, levantarse, tratar de caminar, así sea difícil. Bueno, es un martirio completo. Pero digamos que estoy más o menos bien”.



En este momento persiste una insuficiencia renal que no le exige diálisis, pero debe estar controlada. Continúa con inflamación pulmonar y debe usar oxígeno en las noches, para dormir. Persiste alguna limitación de movimiento en los brazos que lo restringe para hacer actividades cotidianas, como peinarse o bañarse. Y aunque ya está superando el agotamiento, todavía se cansa con facilidad. “Desde que estuve de nuevo consciente, supe que tenía que sacar fuerzas con toda mi alma para poderme recuperar. Poner todo mi empeño. El tratamiento médico me ha llevado a mejorar, paulatinamente”.



A veces siente tristeza. Porque no puede hacer las cosas como antes. Pero a la vez se llena de satisfacción cuando logra un avance, por pequeño que sea. “Cada vez lo voy haciendo mejor. Eso me da la fuerza de voluntad para salir adelante”.



Su salud estaba bien antes de que llegara el covid-19. No sufría de nada de lo que se ha visto que empeora el diagnóstico de la infección con el nuevo virus: no tenía diabetes, ni hipertensión ni sobrepeso. Sus riñones funcionaban bien. Lo habían operado de cosas sencillas. Una hernia, las amígdalas. Nada grave.“Esto es como una lotería: así como puede salir bien, puede haber problemas importantes. Veo que fui bendecido por el Señor”.



Para Pedraza, las oraciones en las que se unieron familiares y amigos fueron vitales en su recuperación. Su hijo también cree que eso fue esencial: “Su recuperación es un milagro. Lo digo porque muchos médicos también me lo dijeron: que lo de mi padre había sido eso, un milagro. En muchas ocasiones le pronosticaron otro desenlace. Pero gracias a Dios, a su fortaleza, al ánimo que le dimos a la distancia –porque no le podíamos ni tomar la mano– salió adelante”.



A veces, junto con su esposa, una química farmacéutica con la que está casado hace 43 años, a Pedraza le da por pensar cómo pudo contagiarse. Sabe que eso ya no tiene sentido, ahora que está concentrado en su rehabilitación. Pero lo piensa. Su esposa y la hija con la que viven habían tenido esa gripa días atrás, pero tan pronto supieron que él había sido diagnosticado con covid-19 se hicieron la prueba y el resultado para las dos fue negativo.



También buscaron si tenían anticuerpos y no: no habían pasado por el virus. Así que esa no había sido la ruta de contagio. Tampoco pudo ser en el Hospital San José porque estaba en vacaciones. Ni en el consultorio privado porque había comenzado con antelación la cuarentena y suspendido las citas. ¿Entonces? “Días atrás estuve en una oficina bancaria y en un supermercado. Son los sitios en los que probablemente me contagié. Pero es que la contaminación está en el aire. Por eso es tan importante el tapabocas y la distancia social”.



René Pedraza cuenta su historia precisamente para eso: para que nadie baje la guardia ante una enfermedad de la que todavía no se conoce mucho. No es posible saber quién va a ser asintomático, quién va a llegar a cuidados intensivos, quién va a morir. No hay precisión en su tratamiento, tampoco certeza en las secuelas que trae consigo.



“No tiene un parámetro definido –afirma el médico–. Pero sí se puede decir algo sobre ella, con un énfasis grande, enorme: no es una enfermedad común y corriente. No es una enfermedad cualquiera. Y no se trata solo de superarla, sino de recuperarse”. Lo dice no tanto por su conocimiento profesional, sino por lo que ha vivido en carne propia: lleva meses en la lucha por esa recuperación y seguirá hasta sentir que la superó del todo. Hasta poco antes de que todo esto empezara, él estaba activo en su profesión. Ahora dice: “Vamos a ver si puedo volver”.



MARÍA PAULINA ORTIZ

EDITORA DE LECTURAS