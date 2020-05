Hospital San Ignacio desmiente brote masivo de covid-19

En una estrategia epidemiológica en la que cualquier persona con síntomas es considerada sospechosa de tener el nuevo coronavirus y se aisla o se trata bajo el criterio de covid-19, el director del Hospital Universitario San Ignacio, Julio César Castellanos, manifesta que cada semana entre 20 y 30 trabajadores ingresan a ese protocolo.

El objetivo, según Castellanos, es separar a los trabajadores ante la mínima sospechosa de los pacientes y de su entorno para evitar potenciales contagios dadas las características del trabajo que realizan en un hospital que maneja múltiples patologías.

La idea es que estas personas vayan a su casa bajo rigurosas medidas de aislamiento con el acompañamiento de la Secretaría de Salud. A todas se les realiza la prueba. En caso de dar positivo, son objeto de este manejo. Y si no, regresan a sus funciones.



En los casos en los que por la ausencia de síntomas o por alguna otra razón no se les haya realizado la prueba estos trabajadores no pueden regresar a sus labores antes de una cuarentena de 14 días.



"Lo que se pretende es ir un paso adelante en la protección y prevención de contagios que puedan salirse de las manos en una entidad de estas características, bajo la premisa de que todos los hospitales tenemos la tarea de atender pacientes de covid-19 y a la vez de hacerlo con las mayores medidas de seguridad", dice Castellanos.

Con esta estrategia, apunta el director, solamente dos trabajadores han requerido hospitalización con buena evolución, se han detectado 34 positivos desde el 11 de marzo, la mayoría de los cuales ya están recuperados y los demás están en casa y sin complicaciones. En el momento, al menos 20 personas más están aisladas.



Castellanos remata diciendo que bajo ese criterio algunos trabajadores han regresado a sus tareas ya con la certeza de estar libres de la enfermedad y con la certeza de no representar riesgo para los pacientes.



"Puedo dar parte de tranquilidad a la comunidad en general y a la del hospital sobre la seguridad sanitaria que el Hospital San Ignacio tiene actualmente”, concluyó.

