Joven, sano y deportista, pero estuvo 13 días en UCI por covid

Un río de sangre. Un caudal sin inicio ni desembocadura, tan solo un flujo constante y turbulento. Esa imagen estallaba cada segundo que Ricardo Maldonado entrecerraba los ojos en una pesadilla que duró alrededor de tres horas. En medio de la quietud forzosa, despertaba en la cama de una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del sueño inducido pero sin conciencia para entender que ese momento era el principio del fin: había sobrevivido a la etapa más difícil del covid-19.

Aquel río —quizá, más que una alucinación, la visión microscópica de la química que se producía en su cuerpo— es la instantánea de su hospitalización que más recuerda hoy, a más de dos meses de haber vuelto a casa a retomar su vida junto a su esposa y su hijo, Gerónimo, de dos años y medio. No ha sido fácil.



Los tres se contagiaron con el coronavirus cuando finalizaba junio. No saben cómo llegó a su casa, en Bogotá, donde cumplían su aislamiento, aunque sí tienen claro que el primero fue Gerónimo, a quien se le manifestó como "una gripita"; a ella, más fuerte, pero tratable en casa con inhaladores.



No fue así para Ricardo, de 43 años, jugador de squash y amante del ciclismo, quien estuvo hospitalizado 13 días, seis de ellos en la UCI, conectado a respirador y bajo un sueño profundo.



Hoy, cuenta que ya está casi totalmente bien, pero en las noches todavía necesita conectarse al oxígeno porque aún respira muy suavemente. Eso sí, recobrar muchas cosas que Ricardo antes daba por sentadas requirieron mucho esfuerzo.



"Me demoré tres semanas en recuperar la escritura a mano alzada. La cabeza piensa lento un par de semanas. Recién salí de la UCI hablaba leeeeeeentamente, así, muuuuy lentamente. Eso dura como tres o cuatro días”, explica. Lo de escribir viene con la recuperación. “Es un tiempo lento en el que uno tiene que devolverse a reaprender muchas cosas y solo es posible de forma juiciosa con la terapia y el ejercicio".



Su cuadro fue más complicado que el de muchos pacientes de covid-19, aunque no tenía ninguna comorbilidad: "No soy gordo, siete kilos pasado, pero hago ejercicio; antes hacía squash tres veces a la semana. No fumaba, no tomaba licor sino un vino eventualmente. Nada de eso".



El factor desequilibrante, cree él y por lo que le han dicho los médicos, pudo ser el estrés: "Puede que esto me tuviera completamente debilitado. Puede ser o no ser, tal vez estaba somatizando, a mi el estrés no se me nota".



Al momento de atender esta llamada, Ricardo suena al otro lado de la bocina como eso que llaman multitasking: Debe tener el celular sostenido del cuello porque se le oye que con una mano está cocinando y con otra evitando que Gerónimo meta las manos en un tarro. Son las 4 p.m., así que ya lleva varias horas cuidándolo desde por la mañana con las clases virtuales del jardín. Un 'boleo' normal de padres en cuarentena.

También, un tiempo padre e hijo muy valioso que ya reparó los 13 días que el pequeño lo extrañó en casa, además de aquella tormentosa despedida previa —el momento más angustioso de mi vida, lo llama— antes de ser hospitalizado: "Pese a que Gero estaba feliz (cuando volvió) porque quería abrazarme, no tuvo a su papá durante dos semanas, entonces se tomó otros 8 días en coger confianza".

Paradójicamente, Ricardo Maldonado pasó esta pesadilla en una UCI para niños (primero, permaneció tres días en cuidados intermedios). Para ese momento, mediados de julio, las camas y respiradores de la sala de adultos de la Fundación Neumológica ya estaban ocupadas y solo había cupo en donde usualmente se atienden las urgencias pediátricas.



"Allí había dos niños que tenían comorbilidades, uno de año y medio y otro de cinco, y el resto éramos viejos, algunos de mi edad y otros de 60 en adelante". Los intensivistas que los atendían eran pediátricos que tuvieron que asumir el reto porque, ante la carencia de médicos, alguien debía hacerlo.



Cuando le informaron que debían intubarlo, las peores ideas se le vinieron a la mente: "Ahí tenía el teléfono y alcancé a llamar a casa. Luego, a los médicos les dije 'no quiero saber nada, no me quiero enterar de nada', porque había oído que hay gente que quiere estar consciente (durante la conexión al respirador), pero entiendo que eso no es posible".



"Esa noche (9 de julio) me intubaron, me acosté el viernes por la noche y me levanté el 15 de julio". El sueño inducido no es lo mismo que estar en estado de coma, pero hay similitudes: "El cuerpo no funciona en esos seis días, que para otros pacientes pueden ser menos o muchos más, según el caso. Lo que se necesita en ese momento es que el cuerpo y el ventilador se entiendan, le explicaron. El proceso mental no funciona; esfínteres, tampoco. Son cinco o seis conexiones cuando se está en el sueño profundo. Uno no piensa, no va al baño, no siente. Nada".



Durante ese tiempo de 'apagón', le suministraron un medicamento llamado Risperidona, que es usado para tratar el alzheimer.



Asegura que despertarlo les tomó a médicos y enfermeras tres intentos: "Dijeron que fue muy difícil (...) Usted se imagina cualquier cosa y la cabeza no la controla nada". En ese momento, todavía conservaba el tubo en la boca, con el que estuvo por seis horas, algunas de esas acechadas por aquellas imágenes del río de sangre.



"Yo no me acuerdo si fue en mis sueños, debió serlo, pero recuerdo haber recorrido la UCI en la que estaba y volver, y fue muy raro porque cuando abrí los ojos vi exactamente lo mismo: la sala para niños; tengo la memoria de haberla caminado pero no tengo por qué haber hecho eso", cuenta. En solo esos seis días perdió 10 kilos.



A partir de ahí, empezó un proceso de cuatro días en los que sí, había esperanza y también desespero por salir, pero, cuenta Ricardo, también una sensación de desolación que luego se transforma en depresión.



"Es que los dos primeros días no pude hacer nada solo, la masa muscular se pierde muchísimo. Ni hacer pipí solo ni bañarse (...) Cuando uno se levanta tiene una sensación de flojera y pesadez. La Risperidona me alteró el sueño, también es que en cuidados intermedios el sueño es un lujo. Tampoco hay apetito, uno come porque toca, además que la garganta toma dos o tres días en recuperarse".

El regreso a casa

La primera señal de alivio para Ricardo en la clínica fue realmente el poder empezar a caminar solo.



"Ahí quiere uno salir inmediatamente. En mi caso, uno sabe que se recupera más fácil en la casa que en el hospital y cuando le dicen a uno que se puede ir es una obsesión, aunque pasan siete horas entre órdenes y exámenes, pero es el acelere —cuenta Ricardo—. A mi señora le tocó irse con Gero al hospital a recogerme porque como los tres tuvimos covid, nadie puede cuidar al niño: ni los abuelos ni tíos".



La entrada a la casa le trajo sentimientos encontrados: "Llega uno hecho un trapo viejo, eso es tremendo, usted se demora otros dos días en poderse mover por sí mismo, vestirse. La bañada es sentado, los primeros tres días en la casa no me podía enjabonar".



El orgullo también le jugó sus malas pasadas: "Uno no quiere pedir que le ayuden a las 2 de la mañana. Pero es bueno porque lo hace quererse mejorar más rápido".

Sin embargo, para él lo más complejo de esas primeras semanas fue sentir la "cabeza descuadrada: el insomnio, las desveladas terribles, las angustias y ansiedades por el futuro y el pasado".



A las cuatro semanas de estar en casa, el primer examen reflejó que aún tenía "rastros de vidrios esmerilados"; es decir, despojos del efecto de la enfermedad, la huella de que el coronavirus pasó por el cuerpo, se fue, pero dejó sus marcas.

Otra secuela: la social

Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Ricardo se dedicó juiciosamente a salir del problema y recuperar lo extraviado. Quiere volver al squash, aunque hasta hace muy poco las canchas estaban cerradas, y lleva entrenando semanas en la bicicleta estática —ya hace 40 minutos— pero tiene ansiedad por volver a rodar en la calle, primero en trayectos cortos.



También siente que ya está listo para a trabajar, pero se quedó sin empleo justo al comenzar la pandemia, pues era director administrativo de una agencia de eventos que sufrió el embate directo de ese sector que quedó paralizado. El covid-19 también carga estigmas sociales.



"Antes de entrar a la UCI estaba aplicando a un cargo que me parecía muy chévere y que quería. Ya en casa, llegué a la entrevista virtual y tenía la cánula puesta, y la persona que me entrevistó me miró y me dijo "¿Qué tiene?". Con total naturalidad le respondí: "Soy pos covid"...



- "¿Usted tuvo covid? Bueno, muchas gracias, que tenga buen día".

“Y hasta ahí la entrevista. Me parece increíble que habiendo tanta información en todo el mundo pasen esas cosas", reflexiona.



El papá multitasking está seguro de que, a más de dos meses de salir de la enfermedad, ya puede trabajar en una oficina sin problema. "No tengo ni idea cómo sería si fuera de los trabajos que tenía antes, como el de vender materias primas para alimentos y manejaba 500 kilómetros semanales. Si lo hago, tendría que acostumbrarme, pero coger un bus, sin problema".



Hoy, Ricardo habla tranquilamente de toda la experiencia, aunque poco habla con otros ex covid, solo un pariente al que también le ha costado salir adelante. "Estoy agradecido porque me tocó una condición muy buena, como me atendieron en la Fundación Neumológica".



Siente que el paso por la UCI no lo cambió como persona: "Son momentos muy intensos en los que usted empieza a pensar diferente y a entender que lo que uno vive en el inconsciente de alguna forma no puede dejar de vivirlo pero tiene que aprender a restarle importancia, a no sufrirlo tanto (...) Lo hace a uno más consciente de que no hay ser humano exento de nada".



CARLOS SOLANO / EL TIEMPO

EL TIEMPO

CARSOL@ELTIEMPO.COM