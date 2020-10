‘No sabía si estaba vivo o muerto’

La historia clínica de Luis Carlos Cuervo Benavides, en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Méderi, en Bogotá, decía:



Antecedentes: obesidad mórbida.

Edad: 34 años.

Peso: 135 kilos.

Estatura: 1.69 metros.

Condición actual: positivo para SARS-coV-2. Neumonía crónica.

Profesión u oficio: vigilante.

Residencia: barrio Diana Turbay.

Estado civil: casado.

Pronóstico: reservado.

***



Su historia es la misma de todos los contagiados con covid-19. Síntomas de una gripa normal: dolor de cabeza y en los huesos, congestión nasal, tos, un poco de fiebre. Nada que no pudiera resolverse con un antigripal, pensaba él. O con una inyección de esas que le aplican en alguna droguería del barrio Diana Turbay, en las empinadas y abandonadas lomas del sur de Bogotá.

Pero nada funcionaba. La temperatura era un tren desbocado. La tos era una ametralladora. Perdió los sentidos del gusto y el olfato.



—¡Vamos al médico, mi amor!, le rogaba Bárbara Sanín Patiño, su esposa, quien también resultaría contagiada.

—No, mi amor. Eso yo me mejoro.



No quiso ir al médico pese a que cada vez se ponía peor. Su mamá, Maria Elsy Benavides —de 62 años y quien también resultaría contagiada—, le pidió que se fuera para su casa, en Usme, todavía más al sur de la ciudad. Ella lo cuidaría con agüitas, con nebulizaciones caseras con hojas de eucalipto. Y él le hizo caso. Pero nada. Su situación era cada vez peor. Y el sábado 13 de junio sintió que se podía morir. Ya no le quedaban alientos.La fiebre superaba los 40 grados. Su cuerpo robusto, un tanque de 135 kilos, sudaba a chorros como una nevera que se descongela.

Su papá —que lleva su mismo nombre y quien también resultaría contagiado— y su hermano José Ignacio lo llevaron en un taxi hasta la sede de la Nueva EPS en Fontibón. Llegaron a la 1:00 de la tarde. Ya no había citas prioritarias. Pero en ese momento apareció la enfermera jefe y solo al verlo supo que tenía coronavirus. Los resultados de la prueba, que salieron tres días después, confirmaron el diagnóstico. Pidieron una ambulancia y lo trasladaron al hospital Méderi, en la localidad de Barrios Unidos.



Esa misma tarde lo ingresaron por urgencias. Lo acostaron en una camilla. Lo conectaron a una bala de oxígeno. Y a la media hora le ordenaron placas de tórax que evidenciaron que el virus estaba pegado a los pulmones. Un pulmón lo tenía prácticamente podrido. Padecía neumonía crónica. La noche la pasó en un cubículo, aislado. Muerto de la angustia, durmió apenas unos pocos minutos.



Al día siguiente, a las 9 de la mañana, los médicos le confirmaron que su situación era realmente grave y que debía ser intubado y conectado a un respirador si quería seguir con vida y que eso se haría en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Pero que él debía tomar la decisión. “Hablé con mis papás, con mi esposa Barbarita. Les conté que entraría en una UCI y que no sabía si iba a volver”, recuerda este bogotano nacido el primero de enero de 1986, hijo de dos padres campesinos de Vergara (Cundinamarca) que llegaron a Bogotá en 1970 buscando un mejor futuro y que se radicaron en el barrio El Socorro, de la localidad de Kennedy, y luego en Brazuelos, en Usme.

Un hombre luchador

Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Luis Carlos es un hombre humilde que ha trabajado desde muy joven. Después de graduarse del colegio, hizo un técnico en mecánica industrial pero su sustento se lo ha ganado como vigilante en una empresa de telecomunicaciones. Más adelante juntaría su vida al lado de Bárbara, estilista de profesión y quien ya tenía varios hijos —y varios nietos, más adelante— que él ha acogido como si fuera su padre —y su abuelo—.



‘Lucho buñuelo’, como le dice con cariño su cuñado Jaiden, por su gordura, no sabe cómo se contagió: en la empresa, en los buses o en la casa. Su esposa, Barbara, cree que fue en la terraza de la vivienda de tres pisos donde vivían —el lugar donde secaban la ropa— y que compartían con otras familias. O en la puerta de acceso que también compartían. Una vecina estaba contagiada y no dijo nada.



Lucho aceptó su destino, dice, en el nombre de Dios. Y lo ingresaron a la UCI. Y el anestesiólogo le dijo:



—Va a entrar en un sueño profundo. Va a contar hasta diez.

Y él hizo caso, muerto de miedo, rezando, añorando a su familia, pensando en si podría volver a despertarse. Pensando en un final tan triste y doloroso. Lloraba.

Uno.

Dos.

Tres.

Cuatro.



Y cayó en ese estado de inconsciencia absoluta que produce la anestesia en el cuerpo humano. Volvió a tener conocimiento a los 20 días. “No sabía si estaba vivo o muerto”, dice al evocar esos primeros momentos, con la mente revuelta. Después se enteraría de que lo mantuvieron conectado a una infinidad de cables y que lo acostaban bocabajo, 14 horas al día, debido a su sobrepeso, para que respirara mejor. Hay fotos de esa escena y son realmente aterradoras.



También se enteró de que tuvo varios episodios de agresividad: se arrancaba los cables, el suero y terminaba en el piso. Tuvieron que sedarlo y amarrarlo a la cama. “Pero de eso no me acuerdo”.



Duró 13 días en la UCI y otros seis días en cuidados intermedios. Tiene leves imágenes de esos momentos. Recordaba a su familia pero luego se olvidaba de quién era.

Lo que sí recuerda es que, al llegar a ese tercer piso, los médicos le dijeron a una enfermera:

“Este hombre está muy mal. No creemos que vaya a sobrevivir. Hagan lo que puedan”.

Estaba sedado, con esa sonda que le embutieron en la boca, que atravesaba su garganta y se ramificaba en sus pulmones como la hiedra. Pero alcanzó a escuchar cuando dijeron que se podía morir.



La enfermera Angie Hernández, de 23 años, fue quien lo recibió. Un ángel, dirá Luis Carlos. “Es un hombre muy joven. Apenas tiene 34 años. Teníamos que luchar para salvarlo”, cuenta ella.

Además de todos sus males, padecía una sepsis (una infección general que puede ser mortal). Tenía trastornos de deglución. No podía comer nada sólido ni nada líquido. Se ahogaba. No se podía mover. Tuvo complicaciones en los riñones.



“Parecía que estaba inconsciente pero escuchaba todo. Luis es una persona grande y con una colega lo levantábamos para bañarlo en una camilla. Como no podía hablar, se comunicaba con señas. Con los ojos. Fue un paciente muy luchador y muy agradecido y por eso empezó a mejorar”, sigue.



Poco a poco empezó a mostrar mejoría y a recuperar la conciencia, a recordar quién era. Sobre todo cuando le dejaron usar el celular para escuchar música y para hablar con sus familiares. Recuerda a su mamá, al otro lado de la pantalla: cuando la vio, alzó la mano izquierda y dibujó una bendición en el aire. Y fue entonces cuando cayó en la cuenta de que había usado la mano equivocada. Se enteró de que los papás habían estado hospitalizados, también por covid, pero que ya se estaban recuperando.



Recuerda a su esposa Barbarita diciéndole todo lo que lo amaba y lo extrañaba. Ella también le contó que se había contagiado pero que por fortuna no tuvo que ser hospitalizada, aunque sí la pasó muy mal. Pero lo alivió al contarle que su mamá, Leticia Patiño, de 84 años y quien vivía con ellos, se libró del contagio gracias al uso permanente del tapabocas dentro de la vivienda.



Su hermano, Henry, se la llevó para su casa y allá la siguieron cuidando rigurosamente al saberla una paciente de alto riesgo: mayor, hipertensa, diabética y con fallas en el corazón. Bárbara se enfermó tres días después de la hospitalización de su marido.



La ventaja: su rápida reacción. Fue al médico, le hicieron la prueba y salió positiva. Y además de los cuidados, acudió a los inhaladores que debe usar cuando tiene crisis del Epoc leve que padece hace varios años (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica). Un mal de fumadores pese a que nunca en su vida ha fumado, aunque sí se crió con papás fumadores. También se conectaba al oxígeno de su mamá.

La esposa también se contagió

“No tenía alientos. Veía borroso. Lo único que le pedía a Dios era que todo esto fuera una pesadilla y que me despertara pronto”, narra. Ya le habían dicho que no se hiciera esperanzas. Los médicos le afirmaron, literalmente, que Luis se iba a morir.



Pero ella no paró de rezar. Ni ella ni nadie de la familia, con quienes se reunían a orar todas las noches a través de WhatsApp. La fe —dice ella, dice él—, fue la salvación.

Luis empezó a recibir terapias de lenguaje mientras miraba, por la ventana de la habitación, la vida transcurrir por la avenida NQS. Pensaba en toda esa gente que, como él, debe salir a la calle a rebuscarse la vida, pese al miedo a ese virus maldito.



Pero también en toda esa gente que sale a la calle sin necesidad y sin ningún cuidado.

Soplaba una bola dentro de un tubo de plástico, para recuperar el habla y estabilizar la respiración. Y empezó a recibir fisioterapia en los brazos y en las piernas, que se le paralizaron.



El 20 de julio, 37 días después de haber sido hospitalizado, le dijeron que le darían de alta. La última prueba de covid salió negativa. Y el tema de la infección estaba resuelto. Y él, feliz y ansioso, espero todo el día. Y se acabó el día y no llegaron por él.



Finalmente logró quedarse dormido y a la 1:50 de la madrugada del día siguiente llegaron los paramédicos y le dijeron que lo recogían a esa hora de la madrugada para evitar que los vecinos del barrio se dieran cuenta. Para que no lo discriminaran.

Y por fin regresó a su casa, con 30 kilos menos y con el cuerpo desparramado de un muñeco de trapo. Vivo. Porque él insiste en que estuvo muerto. Y cree fervorosamente en que es un milagro de Dios.



Su familia lo recibió con globos blancos y con un letrero: “Bienvenido, guerrero”. Hablaba pasito, como impulsado por el motor de un carro de juguete. No era capaz de caminar. Y los dedos de las manos y los pies se convirtieron en piedras o en resortes: rígidos a ratos, inamovibles; enloquecidos a ratos, como juguetes que se despiertan de la nada y cobran vida propia. Y cada tanto debe conectarse a la bala de oxígeno. Sigue en terapias de rehabilitación, pero todavía no es capaz de cocinar: su gran pasión. No es capaz de pelar una papa ni de alzar una olla.



Luis Carlos y su esposa se cambiaron de casa. Se fueron para un apartamento totalmente independiente. Ella fue quien lo decidió. También cerró el salón de belleza y no quiere abrirlo nunca más. Le tiene miedo a la calle. A la gente. Cree que cualquier persona podría contagiarlos de nuevo.



Luis Carlos está feliz y espera que no le quede ninguna secuela. Está en su casa, con su familia y volvió a trabajar. Quería y necesitaba trabajar, pues sus ingresos se vieron diezmados debido al descuento del 25 por ciento que le hacían a su sueldo por concepto de la incapacidad. Estaba recibiendo un salario mínimo, en promedio. Y aunque lamenta haberse perdido los recargos nocturnos y de los fines de semana en todos estos meses, comprendió que no puede haber nada más importante que cuidar la salud.



“Es que yo me morí, pero volví a la vida y aquí estoy gracias a Dios”.



