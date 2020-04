Él, 65 y ella, 67: campesinos, humildes y víctimas de la covid-19

Él, 65 años. Ella, 67. Esposos, padres de cinco, campesinos, humildes y trabajadores. Residentes de Villapinzón, en Cundinamarca. Una pareja como tantas que habitan en las montañas de Colombia.



Él con una enfermedad de vieja data en el corazón. Ella con hipertensión arterial, obesidad y diabetes. Sus dolencias, sin embargo, no les impedían apoyar a sus hijos en un pequeño supermercado que es el sustento de esta familia de medianos ingresos.

En los primeros días de marzo hubo una reunión en su municipio. Familiares y conocidos condujeron una hora larga desde Bogotá para el agasajo.



Ella comenzó a presentar síntomas respiratorios cuatro días después, los mismos que fueron empeorando y llevaron a que fuera hospitalizada en el San José, de Bogotá, el fin de semana pasado.



Él tuvo sus primeros síntomas respiratorios tres días después que su esposa y entró a cuidados intensivos, casi que de inmediato, en Zipaquirá.



Él falleció en la noche del viernes pasado. Ella en la madrugada de este sábado. Con escasas horas de diferencia y sin conocer el desenlace de su ser amado.



Este sábado, aparecieron como fallecidos en el boletín oficial que entrega el Ministerio de Salud. Corrieron la misma suerte de otros 30 colombianos, hasta la fecha.



No se sabe cómo se contagiaron. Las autoridades de salud de Cundinamarca no se explican aun cómo el SARS-CoV-2 (el nombre del nuevo coronavirus), ese virus que se registró por primera vez en China hace poco más de dos meses, fue capaz de llegar a la finca de esta familia en zona rural.



Sospechan, claro, de aquella reunión de comienzos de mes, pero a pesar de que sus casos fueron clasificados como relacionados por el Instituto Nacional de Salud (INS), la Secretaría de Salud de Cundinamarca afirma que no hay un nexo epidemiológico claro.



Una de las hijas de esta pareja, de 35 años, está hospitalizada en Zipaquirá, con síntomas, respiración asistida, aislada y a la espera de la prueba que confirme su diagnóstico, aunque su pronóstico es favorable.

FACEBOOK

Sus otros cuatro hijos están asintomáticos y a la espera de los resultados de las pruebas que les hicieron esta semana. Todo mientras viven el duelo por la pérdida fugaz, en poco más de dos semanas, de sus padres.



Han recibido el acompañamiento constante de la Gobernación de Cundinamarca, que, por un lado, anunció que se hará cargo de los gastos funerarios y, por el otro, sigue trabajando en reconstruir el origen de esta dolorosa historia.



Este mismo sábado, Villapinzón realizó una velatón en homenaje a estas dos víctimas.



RONNY SUÁREZ

Redactor de Salud

EL TIEMPO