La tortura de tener a la mamá entre la vida y la muerte

Seguramente, cuando estén leyendo esta historia, se aterrarán.



Sentirán que es un drama terrible y probablemente les pasará lo mismo que me sucedía: creerán que es algo lejano que a ustedes no les tocará vivir. Habrán oído que el amigo de un amigo, o el primo de un vecino, dieron positivo para covid-19. Pero se calmarán porque eso, a ustedes y a sus cercanos, no les pasará. Y será normal. Yo pensaba lo mismo.



Les voy a contar cómo el covid nos atacó en mi familia con su síntoma más doloroso. ¿Cuál es? La miserable incertidumbre.

Martes 18 de agosto, 7:00 p.m.



“La señora Piedad fue ingresada en la UCI”. Sin más, esa fue la noticia. Nadie decía nada adicional. ¿Pero cómo está mi mamá?, me preguntaba insistentemente sin tener razón alguna. Una hora después supimos que la habían conectado a un ventilador.

¿Cómo era posible que en solo cuatro horas se hubiera descompensado así? Los pulmones de mi madre sufrían el embate de ese misterioso e impredecible virus que, desde Wuhan, China, afectó todos los rincones del planeta. El golpe fue peor cuando escuché estas palabras: ‘coma inducido’.



¿Moriría mi mamá, la abuela de mi hijo, sin haberle podido decir un ‘te amo’ por última vez? Nada se sabía, nada se entendía. ¿Por qué esa enfermedad que golpeó a mi papá también, un hombre con mayor riesgo, fue benévola con él —una excelente noticia, un alivio monumental—, pero devastó a la persona más sana? Más incertidumbre.



Piedad, mi mamá, la estrella de esta historia, es una mujer fuera de serie. Alegre en todo momento, pero firme. Tiene que serlo para contener la excesiva euforia de sus tres hijos y de su esposo, mi papá, pues juntos somos inquietantemente intensos y ella ha ejercido el trabajo más complicado del planeta desde hace 34 años: gerenciar su hogar.



A pocos meses de saludar ‘el sexto piso’, ella se veía mejor que nunca. Como dirían, siempre estaba regia, no le dolía una muela. Por eso la veíamos correr por la casa jugando con su nieto de 7 años, con total desparpajo, como si tuviera 20. Quizás por eso, a pesar de la inquietud que generaba la desinformación en torno a una enfermedad nueva y desconocida, jamás temimos que en caso de que llegara el covid algo malo le pudiera suceder.



Todo empezó para mis padres con una tos y un malestar que fueron aumentando. De forma inmediata, como acto de responsabilidad, se aislaron y consultaron a un médico. Decidieron, por su cuenta, hacerse la prueba de antígenos, que arroja un resultado rápido, porque, como les decía, el síntoma más complejo para los afectados y su entorno es la falta de certeza.

Y comenzó el infierno

A pocas horas de que una bacterióloga les hurgó sus narices con un hisopo largo e incómodo, se confirmó el temor principal: SARS COV2 Positivo. Nacía otra duda enorme: ¿por dónde llegó ese contagio? Nunca se supo. ¿Habrá sido un descuido con el mercado? ¿Un domicilio?



Sin embargo, y a pesar del dictamen, todo lucía normal. “Manejo en casa, medicina y calma”, dijo la médica cuando los examinó. Un aparatito, sencillo, pequeño, sería determinante para actuar: el oxímetro. Sirve para medir la concentración de oxígeno en la sangre. Lo normal es estar entre 98 y 95 por ciento de saturación.



Decidimos, por recomendación de un médico cercano a la familia, hacer seguimiento constante de la saturación de ambos. “Si baja de 90, para la clínica”, nos dijo. ¿Por qué? Cuando se llega a ese nivel, se produce una condición que se llama hipoxemia.

Los primeros días mi mamá marcaba 92, 93, 91. Mi padre, a pesar de tener síntomas leves, saturaba por encima de 95. “Es llevadera esta enfermedad”, pensamos. Pero mi mamá tenía una tos cada vez más molesta y aguda (con un episodio de fiebre).



Sin embargo, el domingo 15 de agosto, todo cambió. Al poner el aparato sobre su dedo, el número empezó a bajar de forma dramática: 85, 84. Fue necesario llamar una ambulancia. Saber que algo estaba mal y no poder estar al lado, por el mismo riesgo de la enfermedad, es una sensación agobiante.



Cuando la recogieron, vestidos como astronautas, los paramédicos intentaron estabilizarla porque ya las cifras iban sobre los 70; es decir: se estaba ahogando.

A lo lejos, desde su carro, mi hermano contemplaba la escena a la distancia con total impotencia. Sin poderle dar la mano a nuestra madre. Sin poderle decir: tranquila, todo estará bien.



El primer escenario fue muy alentador. Llegó a la Fundación Santafé y la trasladaron a una habitación. Con una cánula de oxígeno habían logrado mejorar la saturación. Dos días pasaron hasta que llegó, de un momento a otro, esa terrible noticia de la intubación.

Es ahí cuando las estadísticas te golpean en la cara. Cuando te das cuenta de que existe un 50 por ciento de probabilidad de que esa persona a la que amas jamás despierte por cuenta de un virus desconocido.



¿Saben qué es lo peor? Que nadie diga nada. Cuando alguien está en la UCI por covid, recibes una llamada al día con un informe técnico. Algunas veces, los médicos tienen empatía por quien está en el otro lado; otras, y es más que entendible, se limitan a describir una historia clínica con términos que pueden sonar alarmantes o con extrema cautela para no generar falsas esperanzas.



Mi mamá entró a la UCI el 18 de agosto. En esa misma fecha al cuñado de un gran amigo lo intubaron también en otra clínica de la ciudad. Nos llamábamos todos los días, fundidos en la solidaridad de vivir el mismo drama, para saber cómo estaba el otro. Desafortunadamente, cuando lo busqué el segundo sábado de este calvario, un grito de desespero, mezclado con llanto, acentuó su respuesta: “no aguantó”.



La misma semana que empezó nuestro viacrucis, vi una publicación en Facebook donde pedían rezar por el papá de una amiga que en Cali empezaba a caminar por este sendero empedrado. Le escribí para decirle que ambos saldríamos de esto. Le mentí.

Parecía que todo estaría bien —nos escribíamos para ver cómo avanzaba todo— pero cuando el tubo le sería retirado a su padre, empezó la fiebre. Hablamos un sábado por última vez. El lunes, al ver que su foto de perfil estaba en blanco y negro, supe que esta miserable enfermedad se lo había robado.

El renacer

Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Después de más de 13 días sin poder dormir más de 3 horas, por fin, empezó el renacer. Es lento, complejo, pero cada detalle, cada avance, es un logro que se celebra con la más grande alegría.



Así como fue repentina la intubada, fue su paso a una habitación no covid. Sin previo aviso nos llamaron para que fuera alguien a acompañarla. La sedación poco a poco fue bajando y tras más de dos semanas en un sueño profundo, paso a paso regresaba mi mamá a su cuerpo.



La voz se le fue casi por completo y apenas ahora, unas semanas después, va retornando tímidamente. Pero en los primeros momentos, tras salir de la UCI, la cordura brillaba por su ausencia. ¿Se imaginan perderse 15 días —o más— en el tiempo? Estaba desorientada.



Ahora recuerda que en ese trance sentía que nos hablaba y no recibía respuesta, y eso le generaba angustia. Sus manos, dice, le pesaban. Y lo único interesante fue que recorrió el mundo en un sueño que se veía real, que viajó y estuvo en Brasil y en New York.



Después de 20 días, la excelente noticia de regresar al hogar llegó con mucho miedo. Volver a comer, volver a caminar, volver a hablar, estar lejos de los médicos, entre otras cosas, hacían de este momento de alegría algo angustiante.



Una máquina le ayuda para que el oxígeno llegue a los pulmones. Las radiografías van mejorando. Cada día habla más duro y es mayor la cantidad de palabras que logra hilar sin ahogarse.



Piedad, mi mamá, hoy comparte su historia a través de estas palabras y da las gracias. Da las gracias por estar viva. Por sobrevivir. Guarda un eterno aprecio por los médicos y enfermeras de la UCI de la Fundación Santafé que la cuidaron; a esas personas a las que “a veces tratamos muy duro y fueron tan cariñosos y especiales”.



Nos vemos todos los días y nos abrazamos, pero de corazón, porque nos toca guardar dos metros de distancia. Habla pausado, pero sonríe. Ahora que entendemos la importancia del aire, aprovechamos cada bocanada para decirnos que nos amamos, porque expresar los sentimientos no lo podemos aplazar jamás.



ANDRÉS RIVERA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

@RIVERASOYYO