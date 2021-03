Ocho datos para entender la magnitud de la pandemia

Más allá de las actualizaciones diarias sobre el número de casos nuevos confirmados y cuántas personas fallecieron, la pandemia deja otros datos que ayudan a entender y dimensionar la situación por la que pasan el país y el mundo desde hace un año.

Estos son algunos de ellos.

1. La mayoría de fallecidos por covid-19 eran de los estratos más bajos

De acuerdo con el último informe del Dane sobre defunciones por covid-19 (con corte al 17 de enero), los estratos 1 y 2 concentran el 63,3% del total nacional de defunciones relacionadas con covid-19, algo así como tres de cada cinco muertes. Además, los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 concentran el 87,8% de las defunciones relacionadas con covid-19 en el país.



Mientras tanto, las muertes en los estratos 4, 5 y 6 representan el 8,7% del total de muertes en Colombia, menos de una de cada veinte. Hubo un 0.4% que correspondió a “Estrato 0” y un 3,1% que el Dane clasificó en “no responde”.



2. Las muertes por covid-19 podrían ser más que las que se cuentan hasta ahora

Hasta el momento van más de 60 mil muertes confirmadas por covid-19 en el país. Sin embargo, de acuerdo con el informe del Dane, entre el 2 de marzo de 2020 y el 17 de enero de 2021 hubo 14.391 muertes sospechosas por covid-19.



Según el Dane, un caso sospechoso “corresponde a un caso de contagio por covid-19 que se diagnostica clínica o epidemiológicamente, pero las pruebas de laboratorio no son concluyentes, no están disponibles o no han sido reportadas”.



Para su informe, el Dane tuvo en cuenta los datos del Instituto Nacional de Salud y los datos y la información del Registro Único de Afiliados al Sistema de la Protección Social (RUAF), específicamente en el módulo de Nacimientos y Defunciones.

3. Han muerto más hombres que mujeres por covid

Del total de casos confirmados en el país, 51,4% han sido en mujeres y 48,6%, en hombres, según los datos recopilados por el Instituto Nacional de Salud. Sin embargo, del total de decesos, el 36,3 % ha sido en mujeres y el 63,7%, en hombres. Esto quiere decir que cerca de 2 de cada 3 muertes por covid-19 en Colombia han sido en el sexo masculino.



El informe del Dane también muestra que murieron más hombres que mujeres en todos los estratos socioeconómicos.



4. Los jóvenes se contagian más, pero la mayoría de muertes es en mayores

Del total de casos confirmados en el país, 7 de cada 10 corresponden a personas menores de 50 años. Mientras tanto, 9 de cada 10 muertes confirmadas por covid-19 han sido de personas mayores de 50 años.



Además, las tasas de letalidad más altas están entre los mayores de 70 años. Del total de contagios en personas con edades entre 70 y 79 años, la tasa de letalidad es de 15,8%; entre las de 80 a 89 años, la tasa de letalidad es de 26,1%; entre 90 y 99 años, de 33,8%. Finalmente, en la población mayor de 100 años, la tasa de letalidad es de 32%.



En general, la tasa de letalidad en el país es de 2,7%. Es decir que de cada 10.000 casos confirmados, han fallecido alrededor de 270 personas.



Si se revisa el total de habitantes en Colombia según las proyecciones del Dane, se ha contagiado el 4,5% del total de colombianos y ha fallecido el 0,1% de la población nacional.

5. No todas las zonas con más números son las más afectadas

Tres regiones concentran más de la mitad (53,2%) de los casos confirmados de covid-19 en el país. Estas son Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. Además, las capitales de cada departamento, incluyendo a Bogotá, concentran el 70,6% del total de casos en Colombia.



Por otro lado, solo cuatro capitales no concentran más de la mitad del total de casos confirmados en el departamento: Tunja, Mocoa, Riohacha y Bucaramanga. En el resto de departamentos, la mayoría de casos confirmados están en su ciudad capital.



Para tener una idea más clara sobre qué tanto ha afectado la pandemia a cierta zona del país, es mejor revisar las cifras del covid-19 teniendo en cuenta el número de habitantes de dicho lugar.



Al hacerlo, aparece en primer puesto Bogotá, en donde se han confirmado 853,8 casos de covid-19 por cada 10 mil habitantes. Le sigue Amazonas, con 672,7 casos por cada 10 mil habitantes. En el tercer lugar está Quindío, con 582,6 contagios por cada 10 mil habitantes.



En cuanto a los decesos, las regiones que más muertes suman al revisar los datos globales son Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. Sin embargo, al mirar el número de muertes por cada 10 mil habitantes, los departamentos más afectados son Amazonas (con 23 muertes por cada 10 mil habitantes), Bogotá (con 18 muertes por cada 10 mil habitantes) y Quindío (con 17,3 muertes por cada 10 mil habitantes).



6. El comportamiento de la curva en Colombia ha sido similar a la de otros países

Al revisar los datos mundiales recopilados por Our World In Data (Universidad de Oxford), es evidente que Colombia presenta un comportamiento similar al del resto de países en cuanto a los picos de contagios. Tuvo un primer pico en agosto de 2020 y un segundo entre diciembre de 2020 y enero de 2021. Además, el segundo pico también fue más fuerte que el primero.



Esta situación se ha replicado en casi todos los países que tienen más casos de coronavirus confirmados en el mundo, como Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Rusia, Francia, entre otros. India, sin embargo, es una excepción interesante. En este país, al revisar sus datos, no se hace evidente que hubiera dos picos de contagio, sino uno prolongado durante los meses de agosto, septiembre y octubre.

7. Dimensionar mejor las cifras

El número de casos confirmados actualmente en Colombia (más de 2.2 millones) es como si casi toda la población del departamento de Santander se hubiese contagiado en algún momento del año. Este departamento tiene 2.280.908 habitantes, según las proyecciones del Dane.



Además, la pandemia por el covid-19 ha causado la muerte de más de 2.575.000 personas en todo el mundo. Para dimensionar mejor este dato, podría decirse que es como si, en solo un año, absolutamente todos los habitantes del departamento del Atlántico hubieran fallecido.



Y si se tiene en cuenta que van más de 116 millones de casos confirmados en todo el planeta, la tasa de letalidad del covid-19 es del 2.2%.

8. Hay poca certeza con respecto a las comorbilidades de los fallecidos

La mayoría de las comorbilidades de los fallecidos por covid-19 no es clara todavía.

Según los datos del Instituto Nacional de Salud, al menos en dos de cada cinco fallecimientos, es decir el 38% del total, la comorbilidad aparece ‘en estudio’. Esto significa que no fue especificada al momento del deceso. Entre las enfermedades previas más comunes entre quienes murieron está la hipertensión arterial (uno de cada cinco casos) y la diabetes Mellitus (uno de cada 10 casos).



*Varios cálculos se hicieron con datos del INS a corte del 4 de marzo. Esto, de todas maneras, no afecta significativamente las tendencias.



UNIDAD DE DATOS EL TIEMPO

