Coronavirus en Colombia: hay 6.980 nuevos contagios y 188 muertes

Este viernes 6 de agosto, en Colombia se confirmaron 6.980 casos nuevos de covid-19, según el más reciente reporte del Ministerio de Salud. De esta manera, el país ya completa 4.828.583 contagios confirmados desde marzo de 2020.



La entidad también reportó 8.132 personas recuperadas. Con ello, habría 4.632.801 colombianos que ya superaron el virus.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, se confirmaron 188 muertes en las últimas 24 horas. Desde el 5 de abril, hace cuatro meses, no se reportaban menos de 200 muertes en un día por coronavirus.



En total, en Colombia han fallecido 122.087 personas por covid-19 desde el incio de la pandemia.



Este viernes no se reportaron muertes en ocho departamentos: Sucre, La Guajira, Chocó, Amazonas, San Andrés, Vichada, Guainía y Vaupés. Tampoco se confirmaron casos nuevos en San Andrés ni en Vichada.



En el país se mantienen activos 59.780 casos. Para el último reporte de la cartera de Salud, se procesaron 78.620 muestras (35.526 de PCR y 43.094 de antígenos).

En el planeta, se han confirmado más de 201 millones de casos desde el inicio de la pandemia, según la Universidad de Johns Hopkins. Además, la covid-19 ha cobrado la vida de cerca de 4,3 millones de personas en todo el mundo.



A la fecha, se han administrado 4.343 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus.



