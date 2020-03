Así se aplican desde ya las fuertes medidas para viajeros en Colombia

Mauricio Moreno. EL TIEMPO

¿Y las tripulaciones de vuelo también deberán hacer la cuarentena? El viceministro Mocoso explicó que no. ¿Y por qué?: "Porque estos profesionales son sometidos, permanentemente, a exámenes médicos y no tienen un contacto potencialmente riesgoso con los pasajeros. Además, en los aviones los sistemas de recirculación del aire seco permiten un recambio cada dos minutos, lo que quiere decir que el riesgo de contagio mayor es en las ciudades y no en una aeronave".