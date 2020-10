Fantasmas de nuevos picos de pandemia ya se asoman en varias regiones

Con 27.331 muertes por covid-19 y 886.179 casos confirmados de coronavirus, Colombia se encuentra de manera general en una fase de descenso de la pandemia, según los datos oficiales.

Para la muestra está que en agosto, el promedio diario de positivos fue de 10.310 y en septiembre disminuyó a 8.749, y la caída en el registro más evidente fue en la última semana de dicho mes, cuando el promedio diario llegó a 6.485.



Sin embargo, en la primera semana de octubre se observa una ruptura en esta tendencia a la baja con un leve aumento de casos confirmados, pues se registraron 6.857 en promedio diario y ayer se registraron 8.496 nuevos diagnósticos.



Estos datos han generado que algunos consideren que el riesgo de un recrudecimiento de la pandemia es real.



En términos concretos, de acuerdo con el infectólogo Carlos Eduardo Pérez, no se puede hablar de rebrotes ni tampoco de una segunda ola dado que el país no ha terminado de descender del primer pico, que alcanzó su tope máximo a finales de julio y principios de agosto.



No obstante, el experto considera que después de la apertura y reactivación general del país el primero de septiembre pasado podrían darse cambios en la pendiente, volviéndose más horizontal e incluso presentarse ‘jorobas o ascensos.



En la lectura de esa tendencia se encuentra por ejemplo que Bogotá, que tenía un promedio diario de 3.527 casos en agosto, disminuyó en un 45 por ciento en septiembre (1.930 diarios en promedio e incluso en la última semana registró 1.645).

Sin embargo, esta tendencia a la baja se quebró en la primera semana de octubre al tener un aumento del 7 por ciento, registrando 1.762 casos en promedio cada día, con lo cual las mismas autoridades del Distrito alertaron sobre la posibilidad de que estos siguieran aumentando.



Esto podría agravarse al coincidir con la temporada de lluvias y la salida masiva de gente a las calles, condiciones que plantean un panorama inquietante para finales de octubre y principios de noviembre, según autoridades y expertos. Pero el incremento de casos, de acuerdo con la alcaldesa Claudia López, podría estar relacionado a factores como las protestas y las marchas de mediados y finales de septiembre.

Otras ciudades

Bogotá no es la única que presenta esta situación. Con los mismos parámetros de referencia, Cali, que venía en un descenso sostenido entre finales de julio y septiembre, presentó un leve incremento del 7 por ciento en su promedio diario en la primera semana de octubre, lo que para la salubrista Elizabeth Beltrán es un punto de inflexión que, si bien no es grave, vale la pena atender.



Al mirar las bases de datos se aprecia que Barranquilla venía siendo una clara muestra de recuperación, pues pasó de tener 545 casos en promedio diario en julio a presentar 209 en agosto y 63 en septiembre. Infortunadamente, para la primera semana de octubre se observa un aumento del 35 por ciento en esta ciudad, con un promedio de 85 casos diarios. Incluso ayer hubo 117. Estos datos también ponen un semáforo en amarillo en esta ciudad.



Lo mismo puede estar ocurriendo en Cartagena, donde se evidenció un hecho significativo, pues de los 241 casos en promedio diario que llegó a tener en julio pasó a reportar 156 en agosto, 86 en septiembre y 52 en la última semana del mes pasado, cifras que contrastan con los 148 de la primera semana de octubre, que representa un aumento de 185 por ciento. Ayer, de hecho, se reportaron 189 positivos en esta ciudad.



En otras regiones

En este escenario también hay que entender que algunas ciudades aún siguen en camino a su primer pico, como Cúcuta, que tuvo un incremento del 39 por ciento de los casos en promedio en la última semana; Neiva (creció 33 por ciento en el promedio diario); Manizales (más 62 por ciento); Armenia (91 por ciento); Tunja (67 por ciento) y Yopal (55 por ciento).



Ante ese escenario, el infectólogo Carlos Álvarez recuerda que la pandemia ha permitido aprender muchas cosas, entre ellas, que las infecciones pueden controlarse con autocuidado (lavado de manos, distanciamiento físico, uso de tapabocas) y lineamientos colectivos (cumplimiento de protocolos de bioseguridad en empresas, centros comerciales y transporte).

'En general vemos un descenso progresivo'

Luis Alexánder Moscoso, viceministro de Salud, respondió algunas preguntas a EL TIEMPO.

¿Cómo está el país en términos de pandemia?

El país se comporta por regiones y hay algunas que están en una fase baja de contagios, otras en la parte media de la curva, otras en la punta y otras ascendiendo. Pero, en términos generales, vemos un descenso progresivo en indicadores como los fallecidos. Los casos han aumentado también porque sube el número de pruebas.

¿Qué regiones suben y cuáles están bajando?

Neiva está en el pico y comenzando a descender; Armenia y Tunja tienen un comportamiento al alza; y otras ciudades no han iniciado un crecimiento definitivo de casos, como Ibagué, Pereira, Manizales y Popayán. Todas estas regiones tienen algo en común y es que tienen alta longevidad y personas con comorbilidades, por eso, para ellos y para todo el país es que las personas en riesgo deben procurar quedarse en casa.

¿Qué riesgo trae el aumento de casos en varias regiones?

El aumento de casos viene acompañado de hospitalizaciones, ingresos a UCI y fallecimientos. Por eso debemos intervenir esto entre todos. Todavía hay muchas personas susceptibles.

Los muertos, que venían bajando, se han estabilizado, ¿por qué?

Las cifras vienen descendiendo a un ritmo muy leve, tuvimos un periodo de estancamiento de varias semanas por adultos mayores que fallecieron y por una falsa percepción del riesgo de los ciudadanos que pensaron que la enfermedad no está. Pero debemos seguir cuidándonos.

UNIDAD DE SALUD

