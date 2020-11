Cuidados básicos para mantener el tapabocas en buen estado

iStock

Una prueba que recomendó Scott Segal, presidente del Departamento de Anestesiología del Centro Médico Bautista Wake Forest, en Estados Unidos, a la hora de escoger la tela para hacer un tapabocas casero fue la siguiente:



“Si la luz atraviesa las fibras con mucha facilidad, no es una buena tela. Si el tejido es más denso y el material más grueso de tal manera que la luz no pasa con tanta facilidad, ese es el que se puede usar”, dijo el experto a ‘The New York Times’.