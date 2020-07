Es hora de que hablemos de nuestros miedos pandémicos

Después de cuatro meses de confinamiento, nos hemos adaptando a esta nueva forma de vivir replanteando las viejas formas de relacionarnos y combatiendo de múltiples formas el encierro.



Pero al ver el ascenso en el número de contagios y la ocupación de las unidades de cuidado intensivo, ya no solo nos invaden la sensaciones de cansancio, melancolía, nostalgia o soledad, sino que ahora la ecuación viene con el miedo a morir por covid-19 o que un familiar muera por coronavirus.

Se trata del temor de que el virus ya no sea un tema de las noticias, ajeno, sino que sea un peligro real, una amenaza que se nos acerca y nos acecha.



En entrevista con EL TIEMPO, Luz Marina Cano, médica y Ph. D. en Pensamiento Complejo, habla sobre cómo enfrentar este tema. ¿Qué es lo que tememos de morir? ¿Tememos al hecho de morir en soledad? ¿Al sufrimiento o dolor? ¿Tememos que al morir no habrá nada más allá de la vida terrenal? ¿Acaso tememos que su vida no haya tenido algún propósito o sentido?



(También puede leer: Las EPS le responden al alcalde de Cali por demora en las pruebas).



Además, el nuevo coronavirus adiciona otras preguntas: ¿Me contagiaré y moriré en una unidad de cuidados intensivos? ¿Qué pasaría si mi familiar se contagia y muere?



Para que no se desespere haciéndose todas esas cuestiones, se desgaste y ponga en riesgo su salud mental, le damos algunas recomendaciones de la mano de esta experta, que insiste en que es posible combatir el miedo y permanecer saludables... y vivos.

¿Cómo define el miedo?

El miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto; presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza, y se manifiesta en todos los animales, lo que incluye al ser humano con síntomas como palpitaciones, sudoración, mariposas en el estómago, hormigueo en la piernas, incluso dificultad para respirar y dolor en el pecho.



(Le pude interesar: Estas son las nuevas pruebas para covid-19 que se harán en Colombia).



Sin miedo es probable que ni nuestros ancestros ni las otras especies animales hubiesen sobrevivido dada la incontable cantidad de peligros. Por lo tanto, podemos interpretar el miedo que hoy se hace visible en las personas como una reacción adaptativa y necesaria para sobrevivir al virus, que activará comportamientos de cuidado personal y de otros.

Pero ¿qué pasa cuándo el miedo es a la incertidumbre? ¿Cuando el miedo es a la muerte propia o de un ser querido?

Sabemos que existimos, pero no sabemos ni cuál es el sentido ni cuándo dejaremos de existir. O al menos de existir tal y como existimos hoy. El miedo a la muerte es muy habitual, natural e incluso diremos que necesario. Pero ser conscientes de que todo se acaba puede llegar a ser una fuente inagotable de emociones que incluyen temor, angustia, incertidumbre e incluso fobia. El problema no es temer a la muerte, sino que este temor nos impida llevar una vida plena y tranquila.

¿Cómo ve la situación el Colombia?

Por a situación actual en la que se encuentra Colombia, con toda la población confinada en sus casas y un virus prácticamente desconocido, sumado al bombardeo constante de información, es normal el aumento de la desesperación y el miedo a contagiarse. Esto hace que entremos en pánico y tomemos actitudes irracionales como discriminar a los demás, desarrollar una ansiedad grave y en algunos casos causar depresión y perder la habilidad para responder inteligentemente en situaciones estresantes.



(Le recomendamos: Entienda por qué el tapabocas puede salvarle la vida).



No sabemos hasta dónde la pandemia va a afectar a las personas ni en qué proporciones, pero si el virus afecta a muchas personas vamos a tener que convivir de manera lógica e inteligente. Los riesgos de contraer enfermedades existen y existieron en todas las épocas, esto es una realidad.

¿Cómo se enfrenta el miedo a que un familiar muera por coronavirus?

Lo primero es hablar de ese miedo con la familia, o con quienes está conviviendo en el confinamiento. Es muy importante, entonces, explorar y verbalizar el miedo al contagio y a la muerte en la unidad de cuidados intensivos, en soledad y en anonimato.

En el peor de los casos, ¿cómo se puede enfrentar la muerte de un ser querido por coronavirus?

La situación es un poco más compleja de lo habitual, del desarrollo del duelo anticipado en cuidados paliativos. Cuando alguien enfrenta una enfermedad terminal, el equipo sanitario ejecuta estrategias de acompañamiento con el muriente y la familia para aceptar la muerte como un proceso natural, y de esta forma se disminuye el riesgo a desarrollar un duelo complicado o patológico.



El duelo es la experiencia emocional ante la pérdida, el cual requiere un periodo de adaptación que en este caso es continuar la vida sin un ser querido. Sus etapas son la negación, la ira, negociación, depresión y aceptación. El duelo se inicia con el rito de despedida. Este rito es fundamental para cerrar un ciclo y hacer tributo a quien fallece.



No conocemos otra forma de despedirnos de nuestros seres queridos si no es mediante el rito de despedida. La situación actual nos ha llevado a aprender otras formas de despedida, como las cartas de adiós, elaboración de un jardín o de un álbum fotográfico, sin duda el acompañamiento por expertos en varias ocasiones.

¿Y qué hacer cuando el miedo es por la muerte propia por este virus?

Se recomienda mantener la perspectiva positiva y enfocar la atención en el número de recuperados, fortalecer en las medidas de autocuidado y conocer los propios riesgos de contagio. Es necesario que los individuos sientan seguridad en las políticas de gobierno local y nacional.



No hay una fórmula mágica para no tener miedo, pero hay cosas que se pueden tener en cuenta. En primera medida, mantener las cosas en perspectiva. El hecho de que haya una gran cobertura de noticias sobre este tema no significa necesariamente que represente una amenaza para usted o su familia.



Además, discutir la cobertura de noticias del coronavirus con información honesta y apropiada para la edad. En los hogares con menores, los padres también pueden ayudar a aliviar la angustia al enfocar a los niños en rutinas y horarios.



Cabe recordar que los niños observan los comportamientos y emociones en busca de señales sobre cómo manejar sus propios sentimientos durante este tiempo.

Por otra parte, mantener las redes sociales puede fomentar una sensación de normalidad y proporcionar valiosos medios para compartir sentimientos y aliviar el sentimiento de soledad.



(Además: Colombia supera 100 mil recuperados por covid).



Las videollamadas con familiares y amigos son fundamentales no solo para combatir el miedo, sino en los casos de familias en duelo por muerte por coronavirus, las redes se convierten en apoyo. La escritura de un diario es una herramienta útil que permite gestionar mejor las emociones y transformarlas.



Finalmente, es importante que las personas que se sienten abrumadas, que sienten tristeza persistente u otras reacciones prolongadas que afectan negativamente su desempeño laboral o sus relaciones interpersonales deben consultar con un profesional de salud mental capacitado y experimentado.

Las recomendaciones

1. No hay que cansarse de insistir en esta recomendación: hay que cuidarse. Si lleva esto bien, su miedo debe disminuir porque los riesgos de contagio bajan.



2. Infórmese con perspectiva. Revise los riegos reales que corre. Es simple: por estadística, si usted se contagia, tiene más probabilidades de sobrevivir que de lo contrario.



3. Fortalezca sus lazos sociales. Si vive con en compañía de su familia o de personas cercanas, acérquese más a ellas. Si no, tranquilo: tiene la suerte de vivir en mundo hiperconectado. Aproveche las redes sociales, los chats, las videollamadas, etc.



4. Si la cosa está grave, acuda a un experto. Si se siente angustiado hasta un punto que ya no puede manejar, siempre está la posibilidad de buscar ayuda psicológica.



UNIDAD DE SALUD

EL TIEMPO

En Twitter: @SaludET