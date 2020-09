Los protocolos de bioseguridad que debe cumplir si va a piscina

El Ministerio de Salud estableció el protocolo para el uso de piscinas que aplican para

piscinas de uso colectivo abiertas al público, como las de centros vacacionales y recreacionales, escuelas, entidades o asociaciones, hoteles, moteles o similares; piscinas de uso restringido, ubicadas en clubes privados, condominios o conjuntos residenciales; piscinas de propiedad unihabitacional u otras de uso especial.



Lo primero que advierte la cartera de salud es que los lugares deben contar con la infraestructura necesaria para aplicar las medidas establecidas o el servicio no podrá ser habilitado.



En cuanto a las instalaciones, se hace eliminar, suprimir o desactivar los accesos que requieran contacto, como pines, reconocimiento de huellas dactilares y/o torniquetes, y en lo posible, diferenciar una puerta de entrada y otra de salida. Además, el

uso de fuentes de agua está prohibido.



Adicionalmente, el aforo será determinado de acuerdo con la capacidad total de la piscina y si está en un recinto cerrado o a cielo abierto. (en la resolución encontrará la tabla para determinar el aforo).



En medidas para los trabajadores se advierte que los instructores de natación deben usar tapabocas, caretas o cualquier elemento de protección facial que permita el desarrollo de las actividades y los usuarios deben portar de forma permanente el tapabocas, cubriendo nariz y boca. Al ingresar al agua debe ser guardado en una bolsa, para ser usado nuevamente al salir de la piscina.



Además, deben ducharse de manera rápida, preferiblemente, en las zonas

externas.

Medidas para el usuario:

- Utilizar el tapabocas de forma permanente cubriendo nariz y boca. Al ingresar al agua se deberá guardar el tapabocas en una bolsa, para ser usado nuevamente una vez la persona se encuentre fuera del agua.



- Mantener el distanciamiento físico de dos metros entre persona y persona diferentes a su grupo familiar, especialmente en lugares y zonas demarcadas para hacer fila.



- Permitir la toma de temperatura a su ingreso.



- Realizar el lavado de manos con agua potable y jabón por lo menos cada 3 horas, al

ingresar o cuando las manos estén contaminadas con secreción respiratoria, después

de toser o estornudar, antes y después de ir al baño o cuando estén visiblemente

sucias. Tener en cuenta que el lavado de manos debe durar mínimo de 20 a 30

segundos.



- Contar con un kit que contenga como mínimo alcohol glicerinado mínimo al 60% toallas desinfectantes, y tapabocas.



- Abstenerse de ingresar si presenta síntomas sospechosos de covid-19, ha sido

diagnosticado como positivo y no ha concluido el periodo de aislamiento requerido para superar la enfermedad, o tiene síntomas de resfriado.



- Informarse sobre las condiciones de uso, acceso y aforo del establecimiento o inmueble con piscina. No comparta toallas ni otros objetos personales Utilice toallas limpias y secas.



- Vigilar a los menores e insistir a que cumplan las medidas preventivas.



- Seguir las normas y recomendaciones de uso del estabiecimiento de piscina y respete las indicaciones que se den.



- Abandonar la piscina cuanto antes si presenta síntomas compatibles con la covid-19,

síntomas respiratorios o fiebre y consultar con la EPS.



- Ducharse siempre antes y después de bañarse en el estanque de piscina.

Vea aquí la resolución con todas las medidas:

