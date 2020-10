Covid: La vida a cuestas después de la UCI

Por Andrés Rivera

​

Seguramente, cuando estén leyendo esta historia, se aterrarán.

Sentirán que es un drama terrible y probablemente les pasará lo mismo que me sucedía: creerán que es algo lejano que a ustedes no les tocará vivir. Habrán oído que el amigo de un amigo, o el primo de un vecino, dieron positivo para covid-19. Pero se calmarán porque eso, a ustedes y a sus cercanos, no les pasará. Y será normal. Yo pensaba lo mismo.

Les voy a contar cómo el covid nos atacó en mi familia con su síntoma más doloroso. ¿Cuál es? La miserable incertidumbre.