Variante colombiana del covid-19 no es nueva ni más peligrosa

El 20 de marzo, cuando el Sars-CoV-2 llevaba pocas semanas circulando en Colombia, el Instituto Nacional de Salud (INS) reportó a las bases genómicas internacionales la detección de una variante del virus que no se había informado por parte de otro país.

Se trata de la B1.532, que se ha encontrado en 20 secuencias y está presente en siete departamentos, según explicó el INS, que agregó que esta no tiene ningún comportamiento clínico diferente a los de otros linajes identificados en el mundo.



Martha Ospina, directora de la autoridad sanitaria y científica, puntualizó que los virus en general siempre presentan cambios o mutaciones, por lo que se puede decir que muchos de los circulantes son diferentes a su ancestro.



Con respecto al Sars-CoV-2 que fue identificado por primera vez en China explicó que “hay dos grandes linajes: A y B. Luego, como las ramas de un árbol, ha tenido ramificaciones y tenemos más de 800 linajes circulando. Ese proceso es permanente, mañana pueden surgir más linajes de distintos países y seguirán aumentando en número”.



De hecho, Ospina indica que actualmente los análisis y la vigilancia genómica que se adelanta en el país frente a la pandemia e incluso antes ha logrado identificar 21 linajes colombianos y este B1.532 que es “netamente colombiano”.



Carlos Álvarez, infectólogo y coordinador nacional de estudios covid-19 para la Organización Mundial de la Salud, aclara que estas mutaciones son un proceso normal en el desarrollo de los virus y, de hecho, se han encontrado cientos de ellas sin que hayan impactado el curso de la pandemia.



Julian Hiscox, profesor de la Universidad de Liverpool, insiste en que los coronavirus mutan todo el tiempo, así que no sorprende que haya nuevas variantes. Lo más importante, en todo caso, es identificar si estas variantes tienen propiedades en la salud, los diagnósticos y las vacunas, algo que por ahora no se ha comprobado.



