Aumentan intoxicaciones por consumo de desinfectantes para covid

El Instituto Nacional de Salud alertó este jueves sobre un número creciente de intoxicaciones en el país por consumo de hipoclorito, amonios, detergentes, creolina, desinfectantes y ácido bórico en los departamentos que presentan más casos confirmados de covid-19.

Estas sustancias son habitualmente utilizadas para labores de limpieza o desinfección. Sin embargo, la exposición que se está viendo ahora “se da porque la gente suele creer en leyendas urbanas o en noticias falsas relacionadas con supuestas medicinas y tratamientos para combatir la covid-19”, explicó Franklin Prieto, director de vigilancia epidemiológica del INS.



Los datos del INS son claros. En el primer semestre de este año se han presentado 544 casos de intoxicación por hipoclorito (38,6 por ciento), le siguen sustancias como desinfectantes y detergentes con 106 casos que representan el 12,24 por ciento.



Los departamentos con mayor registro de estos casos son Guainía (6,7 por ciento), Amazonas (2,5 por ciento), Barranquilla (2,7 por ciento), Atlántico (2,6 por ciento), Nariño (2,9 por ciento), Vaupés (2,2 por ciento), Sucre (2,9 por ciento), Risaralda (2,6 por ciento), Norte de Santander (2,3 por ciento) y Putumayo (2,4 por ciento).



“Es importante que los colombianos tengamos presente que no existe medicina o cura para la covid-19, y menos por este tipo de sustancias. Consumir este tipo de sustancias puede causar daños irreversibles en el organismo y hasta la muerte”, aseguró Prieto.



El INS indica que si bien las intoxicaciones con sustancias psicoactivas disminuyeron durante la pandemia, se identificó que entre el 3 de marzo y el 15 de junio se dio un incremento en el consumo nocivo de estos químicos usados para la limpieza y la desinfección, “lo que condujo a hacer una especial vigilancia sobre el uso de este tipo de sustancias”.



En concreto hubo 2.396 intoxicaciones por sustancias psicoactivas, que representaron el 29,8 por ciento del total; 1.925 por medicamentos (23,9 por ciento), 1.648 por plaguicidas (20,5 por ciento), 1.411 casos por otras sustancias químicas (17,5 por ciento), 377 por solventes (4,7 por ciento), 182 por gases (2,3 por ciento), 82 por metanol (1,0 por ciento), y 19 por metales (0,2 por ciento).

La Asociación Colombiana de Salud Pública hizo un llamado este jueves, justamente, para que los ciudadanos no se automediquen y menos usen “sustancias cuyo efecto no es comprobado contra la covid-19 o incluso exhiben características contraproducentes o francamente tóxicas, las cuales, lejos de destruir al virus, acaban por producir efectos adversos sobre la salud y la vida de las personas”.



