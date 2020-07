Estas son las enfermedades ligadas a muertes por covid-19 en Colombia

El Ministerio de Salud hizo el primer análisis de comorbilidades y otros factores relacionados con los fallecimientos en el país por covid-19. El documento conocido por EL TIEMPO, que siguió 123 mil casos a partir de historias clínicas y antecedentes, reveló el riesgo de morir por esta causa en personas que presentan enfermedades (comorbilidades).

Para empezar, se hallaron ocho condiciones que configuran mayor riesgo de morir, según las estadísticas oficiales. La edad es el factor de mayor peso en los desenlaces fatales. De hecho, se encontró que las personas mayores de 60 años tienen 19 veces más riesgo de morir al desarrollar este mal que los menores.



Lo anterior surge al verificar que alrededor los 60 años hubo 18.616 casos de covid-19 y 3.282 fallecidos. La estimación del riesgo de muerte fue exactamente de 18,86. El estudio también referencia que en el grupo de 70 años o más, el riesgo disminuye un poco (17,59), basado en la observación de 8.691 casos y 2.238 muertes por covid-19.



Carlos Cano, médico geriatra, indica que con el paso de los años, muchas funciones van perdiendo vitalidad, entre ellas la respuesta inmunológica, pero también se hacen presentes males crónicos y degenerativos que aumentan la vulnerabilidad.

El especialista del Hospital Universitario San Ignacio explica también que el envejecimiento condiciona un proceso inflamatorio que se suma al producido por el covid-19 y, en ese sentido, tiene más riesgo de morir quien desarrolle mayor inflamación.



De entrada, el estudio evidencia que tener cualquier comorbilidad aumenta el riesgo de muerte en 5,94 veces frente a quienes no padecen. Pero en una mirada por patologías específicas, los males de los riñones configuran un factor importante relacionado con las muertes por Sars-CoV-2 al apreciarse que quienes están en diálisis tienen 8,55 veces más probabilidad de fallecer. Los pacientes con enfermedad renal crónica, a su vez, tienen 7,5 más riesgo.



Cristóbal Buitrago, expresidente de la Asociación Colombiana de Nefrología, expone que los pacientes de enfermedades renales tienen factores como la inmunosupresión, la desnutrición grave y otros males graves que impactan el riñón, como diabetes, hipertensión y problemas cardiacos. Además que el virus por sí solo en estados graves ataca duramente los riñones porque produce un intenso daño endotelial (interior de los vasos sanguíneos), asegura.

La tensión arterial elevada (hipertensión) fue la tercera comorbilidad con mayor peso frente a una muerte potencial, al aumentar el riesgo de fallecer por la infección entre 6 y 7 veces frente a quienes no la padecen.



La Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular explica que aunque esta relación está en estudio, se ha encontrado que algunas sustancias como la ECA2, que es la encima convertidora de angiotensina II, se encuentran en receptores que son una especie de puerta de entrada del coronavirus al cuerpo. Y los pacientes con hipertensión tienen aumentada dicha sustancia, lo cual hace que el virus encuentre un mayor número de vías para entrar a las células.

Tener cualquier comorbilidad aumenta el riesgo de muerte. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

A continuación está la diabetes, que con 860 fallecidos, producto de 5.491 contagios, aumenta en 5,9 veces el riesgo de morir por covid-19, según el análisis.



Iván Darío Escobar, endocrinólogo, dice que la diabetes produce una inflamación crónica en todas las estructuras del cuerpo que potencia el efecto inflamatorio de la covid-19 grave. Además, se ha encontrado que los picos de hiperglicemia (aumento del azúcar en la sangre) parecen favorecer la replicación de un virus que por su característica genética (ARN) se aprovecha de los mecanismos naturales de las células para replicarse. Y en tal sentido, la glucosa alta como componente energético actúa a favor de esta multiplicación, argumenta.

Hasta el momento, han muerto en Colombia 577 pacientes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (epoc), resultado de 4.028 infecciones. Este mal aumenta el riesgo de morir por covid-19 casi 5 veces, revela el ministerio. Todo condicionado porque la patología causa daños que tornan vulnerables los pulmones y los procesos de oxigenación en el cuerpo, que al estar ya afectados terminan comprometer a todo el organismo por cuenta de la infección viral.



Por otra parte, se encontró que el riesgo de morir por efectos del nuevo coronavirus en pacientes de cáncer es 4,5 veces mayor que el de una persona sana, un desenlace que depende de la baja capacidad de defensas, la inmunosupresión y la desnutrición, además de las consecuencias de algunos tratamientos.



En el análisis de comorbilidades del Ministerio de Salud también entraron la artritis reumatoide y las enfermedades huérfanas, que elevan la posibilidad de morir por efectos de la pandemia en un poco más de tres veces frente al resto de la población.

Luis Jorge Hernández, doctor en Salud Pública, afirma que a nivel internacional las principales comorbilidades son la edad y las analizadas por el ministerio. Sin embargo, es necesario profundizar en las relaciones entre comorbilidades y la edad, además de si las enfermedades estaban controladas o no.



Hernández insiste en que al observar la lista de comorbilidades estas podrían verse más afectadas más por la falta de actividad física y la atención emocional consecuentes de los confinamientos, con lo cual se demuestra que estas medidas no son del todo inocuas. En ese sentido, remata que la estimación del riesgo de muerte con un solo análisis como el que se presenta es una aproximación que no reemplaza los estudios más profundos con múltiples variables.



Por su parte, el geriatra Carlos Cano insiste en que si bien la edad encabeza este listado no quiere decir de ninguna manera que todas las personas mayores terminen con estos desenlaces si son afectadas por la covid-19, por lo que hay que garantizar a la población mayor las posibilidades para mantenerse sano, activo y con sus enfermedades controladas.

