Colombia llega a 1.009 muertes por coronavirus; recuperados son 11.142

Este martes el Ministerio de Salud confirmó 40 nuevas muertes por covid-19, con lo que la cifra total de fallecimientos se elevó a 1.009.



Además, el reporte más reciente de la autoridad sanitaria da cuenta de 1.340 pacientes diagnosticados con el virus en las últimas 24 horas, con lo que el número de casos confirmados llegó a 31.833, de los cuales 11.142 se han recuperado.

La ciudad más afectada por covid-19 es Bogotá, la capital del país, donde se registran 10.743 pacientes con coronavirus.



En las últimas 24 horas se practicaron 9071 pruebas.



En cuanto a los 1.340 nuevos casos en Colombia, el Ministerio de Salud reveló que 373 están en Bogotá, 252 en Atlántico, 182 en Barranquilla, 128 en Valle del Cauca, 86 en Cartagena, 68 en Chocó, 58 en Cundinamarca, 53 en Nariño, 37 en Cesar, 29 en Antioquia, 12 en Santander, 10 en Cauca, 9 en Caldas, 9 en Santa Marta, 8 en Magdalena, 8 en Bolívar, 4 en Amazonas, 4 en Meta, 3 en Risaralda, 2 en Guajira, 1 en Tolima, 1 en Sucre, 1 en Boyacá, 1 en Quindío, 1 en Norte de Santander.



Respecto a los 30 fallecidos, 28 eran de sexo masculino y 12 femenino.



A nivel mundial ya son 6'245.352 casos confirmados, 376.427 muertes y 2'705.306 pacientes recuperados. Hasta el momento, el país más afectado por covid-19 es Estados Unidos.

Preguntas y respuestas sobre covid-19

¿Cuáles son los síntomas de este nuevo coronavirus?



De acuerdo con la OMS, los síntomas más habituales son la fiebre, la tos seca y el cansancio. Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies.



Sin embargo, la OMS advierte que estos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente. Algunas de las personas infectadas, de hecho, solo presentan síntomas muy leves.



¿Qué debe hacer si tiene síntomas?

Si tiene síntomas leves, como tos o fiebre leves, generalmente no es necesario que busque atención médica. La OMS recomienda quedarse en casa, aislarse y vigilar sus síntomas.



¿En qué casos se debe buscar atención médica?



Busque atención médica si tiene dificultad para respirar o siente dolor o presión en el pecho. Comuníquese con las líneas de atención en su ciudad.



¿De qué formas se contagia?

Como el virus afecta las vías respiratorias, todas las secreciones que vengan de allí pueden trasmitirlo a otra persona. El estornudo, la tos, las flemas y las que se quedan en las manos y en las superficies húmedas pueden contenerlo y pasarlo a otra persona de manera directa. Según la OMS, el periodo de incubación (tiempo entre ‎la infección y la aparición de los síntomas) varía ‎entre 1 y 12 días.



¿Cómo podemos protegernos a nosotros mismos y a los demás si no sabemos quién está infectado?



La medida más efectiva para prevenir la covid-19 es lavarse las manos correctamente, con agua y jabón. Hacerlo frecuentemente reduce hasta en 50 % el riesgo de contraer el virus. De igual manera, se recomiendan otras medidas preventivas cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias, como:



- Evitar el contacto cercano con personas enfermas

- Al estornudar, cubrirse con la parte interna del codo

- Si tiene síntomas de resfriado, quédese en casa y use tapabocas

- Limpie y desinfecte los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente

- Ventile su casa



