Hay 58 nuevas muertes en el país por coronavirus; recuperados, 13.638

Este viernes, el Ministerio de Salud confirmó 58 nuevas muertes por covid-19, con lo que la cifra total de fallecimientos se elevó a 1.145.



Además, el reporte más reciente de la autoridad sanitaria da cuenta de 1.515 pacientes diagnosticados con el virus en las últimas 24 horas, por lo que el número de casos confirmados llegó a 36.635, de los cuales 13.638 se han recuperado.

La ciudad más afectada por covid-19 es Bogotá, la capital del país, donde se registran 12.185 pacientes con coronavirus.



En las últimas 24 horas se practicaron 12.346 pruebas.



En cuanto a los 1.515 nuevos casos en Colombia, el Ministerio de Salud reveló que 402 están en Bogotá; 210, en Valle del Cauca; 206, en Barranquilla; 199, en Atlántico; 136, en Cartagena; 60, en Chocó; 54, en Amazonas; 52, en Cundinamarca; 48, en Nariño; 32, en Antioquia; 22, en Córdoba; 20, en Cesar; 15, en Santander; 10, en Cauca; 9, en Santa Marta; 8, en Sucre; 8, en Magdalena; 7, en Bolívar; 4, en La Guajira; 3, en Tolima; 2, en Caldas; 2, en Risaralda; 2, en Meta; 1, en Boyacá; 1, en Huila; 1, en Putumayo, y 1, en Quindío.



Respecto a los 58 fallecidos, 43 eran de sexo masculino y 15, femenino.



A nivel mundial ya son 6'603.329 casos confirmados, 391.732 muertes y 2'986.683 pacientes recuperados. Hasta el momento, el país más afectado por covid-19 es Estados Unidos.

Preguntas y respuestas sobre covid-19

¿Cuáles son los síntomas de este nuevo coronavirus?



De acuerdo con la OMS, los síntomas más habituales son la fiebre, la tos seca y el cansancio. Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies.



Sin embargo, la OMS advierte que estos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente. Algunas de las personas infectadas, de hecho, solo presentan síntomas muy leves.



¿Qué debe hacer si tiene síntomas?

​

Si tiene síntomas leves, como tos o fiebre leves, generalmente no es necesario que busque atención médica. La OMS recomienda quedarse en casa, aislarse y vigilar sus síntomas.



¿En qué casos se debe buscar atención médica?



Busque atención médica si tiene dificultad para respirar o siente dolor o presión en el pecho. Comuníquese con las líneas de atención en su ciudad.



¿De qué formas se contagia?

​

Como el virus afecta las vías respiratorias, todas las secreciones que vengan de allí pueden trasmitirlo a otra persona. El estornudo, la tos, las flemas y las que se quedan en las manos y en las superficies húmedas pueden contenerlo y pasarlo a otra persona de manera directa. Según la OMS, el período de incubación (tiempo entre ‎la infección y la aparición de los síntomas) varía ‎entre 1 y 12 días.



¿Cómo podemos protegernos a nosotros mismos y a los demás si no sabemos quién está infectado?



La medida más efectiva para prevenir la covid-19 es lavarse las manos correctamente, con agua y jabón. Hacerlo frecuentemente reduce hasta en 50 % el riesgo de contraer el virus. De igual manera, se recomiendan otras medidas preventivas cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias, como:



- Evitar el contacto cercano con personas enfermas.

- Al estornudar cubrirse con la parte interna del codo.

- Si tiene síntomas de resfriado, quédese en casa y use tapabocas.

- Limpie y desinfecte los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente.

- Ventile su casa.



