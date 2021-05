Colombia sobrepasó las 80 mil muertes por covid-19

Hoy, 14 de mayo, se confirmaron en Colombia 490 muertes. Con esto, el país sobrepasa los 80 mil fallecimientos por covid-19, llegando a 80.250 decesos. Sin embargo, los decesos confirmados este viernes no necesariamente ocurrieron este día. La cifra también reúne datos de días pasados.



De todas las muertes en el país, 1 de cada 5 ha ocurrido en Bogotá, que es la ciudad más poblada del país. Además, las muertes en las capitales de los 32 departamentos de Colombia concentran el 62,6 % del total de muertes. Bogotá lidera la lista, con 21,2% de todos los decesos. Sigue Medellín, con el 7,7 %; Cali, con el 5,9 %; Barranquilla, con 5,7 % y Cúcuta, con 2,4 %.

Para el caso de los departamentos, en Antioquia se concentra el 13,6 % de las muertes. Valle del Cauca aporta el 9,8 %; Atlántico, el 9,7 %; Santander, el 5 % y Cundinamarca, el 4,7 %.



Por otro lado, 3 de cada 4 fallecimientos causados por el covid-19 han sucedido en personas mayores de 60 años (77,3% del total de fallecimientos). En contraste, más de 4 de cada 5 contagios han ocurrido en la población menor de 60 años; es decir, el 84% de contagios se concentra en personas entre los 0 y 59 años.



Una vez más los datos demuestran lo que se ha sabido desde hace más de un año: las personas mayores y con ciertas condiciones de salud son más propensas a desarrollar formas graves de la enfermedad al contraer el virus, lo que puede desencadenar en la muerte.



Hasta ahora, el día en que más personas han muerto en el país debido al covid-19 ha sido el 21 de abril de este año, con un total de 484 fallecimientos ocurridos en esa jornada. Este dato corresponde a la “fecha de muerte”, de acuerdo con lo que establece la base de datos del INS, y no a la fecha de notificación de la misma.



Los datos del INS también muestran la velocidad con la que han aumentado las muertes en el país y cómo ha golpeado cada pico de contagio a los colombianos.



Pasaron tres meses, entre marzo (cuando se supo del primer contagio) y los primeros días de junio de 2020, para que Colombia sobrepasara la barrera de las mil muertes por la enfermedad causada por el coronavirus.



Apenas dos meses después, el 31 de julio, se confirmó que el país había llegado a los 10 mil muertos. Y solo un mes más tarde, iniciando septiembre, ya contábamos con la dolorosa cifra de 20 mil fallecidos, pues solo en agosto se registraron cerca de 9 mil muertes por covid-19. En ese periodo se vivió el primer pico de contagios.



El segundo pico se sintió con aún más fuerza en enero de este año, cuando se llegó a las 50 mil muertes. Y como si fuera poco, en ese mes también se reportó el mayor número de muertes hasta ahora desde el inicio de la pandemia, con cerca de 11 mil decesos en sus 31 días. En este momento el país está atravesando la tercera ola de contagios.

Aparte de las muertes confirmadas de acuerdo con los datos del INS, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) ha realizado estudios que dan cuenta del número de muertes sospechosas por covid-19. Según su último informe, entre el 2 de marzo de 2020 y el 11 de abril de 2021 se reportaron 70.848 decesos por COVID-19 confirmado y 16.464 por COVID-19 sospechoso a nivel nacional.



Finalmente, de acuerdo con los datos recogidos por el INS, el coronavirus ha dejado más muertes en hombres que en mujeres: del total de fallecimientos en el país, el 62,4% ha correspondido a personas del sexo biológico masculino y el 37,6% al sexo biológico femenino. Esto quiere decir que casi 2 de cada 3 muertes en el país por covid-19 han sido de hombres.