Científicos hallan un anticuerpo eficaz contra todas las variantes de covid

Científicos del Hospital Universitario de Lausana y de la Escuela Politécnica Federal de esa ciudad suiza (EPFL) anunciaron este martes el descubrimiento de un anticuerpo monoclonal capaz de neutralizar todas las variantes de covid-19, incluida la delta.



El hallazgo científico, publicado en la revista especializada "Cell Reports", se ha logrado aislando linfocitos de pacientes con covid-19.



El anticuerpo es "uno de los más potentes hasta ahora identificados contra el coronavirus SARS-CoV-2", destacó EPFL en un comunicado.



Según explicó, el anticuerpo bloquea las proteínas de pico (que dan al virus su característica forma de "corona") y con ello impide que infecten células pulmonares, lo que detiene el proceso de réplica vírico y permite al sistema inmunológico del paciente eliminar el coronavirus del cuerpo.



Los científicos aseguran además que el nuevo anticuerpo monoclonal es más duradero, ya que brinda protección para alrededor de seis meses, frente a las tres o cuatro semanas de otros anticuerpos.



"Ello lo convierte en un tratamiento preventivo interesante para individuos no vacunados en riesgo, o para personas vacunadas que no han podido producir una respuesta inmune", señaló el comunicado de la universidad helvética.



Pacientes inmunocomprometidos, receptores de un órgano trasplantado o pacientes de determinados tipos de cáncer podrían quedar protegidos contra el coronavirus recibiendo dos o tres veces al año inyecciones del anticuerpo descubierto, vaticinaron los expertos de EPFL.



Los ensayos clínicos de un fármaco basado en estos anticuerpos empezarán a finales de 2022.



