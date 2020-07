Imprudencias de portadores de coronavirus que han disparado contagios

Archivo particular

La propagación que ha tenido el coronavirus, en algunos casos, ha sido culpa de personas inconscientes que han interrumpido las cuarentenas y han salido de sus casas sin importarles el bienestar social.



Las recomendaciones de las autoridades mundiales han sido claras: si tiene fiebre y tos seca no salga de su casa. Quienes no se han contagiado también deben evitar salir si no es necesario. El autocuidado y la consciencia ciudadana es clave en estos tiempos. Estos son los casos en los que algunas personas incumplieron las medidas aun sabiendo que eran portadores del virus.