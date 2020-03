Coronavirus: pacientes irresponsables que pusieron en riesgo a miles

EFE

La propagación que ha tenido el coronavirus, en algunos casos, ha sido culpa de personas inconscientes que han interrumpido las cuarentenas y han salido de sus casas sin importarles el bienestar social. Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo ya van más de 200.000 personas contagiadas y han fallecido más de 8.000.



Las recomendaciones de las autoridades mundiales han sido claras: si tiene fiebre y tos seca no salga de su casa. Quienes no se han contagiado también eviten salir si no es necesario. El autocuidado y la consciencia ciudadana es clave en estos tiempos del coronavirus.



Estos son los casos en los que algunas personas hicieron caso omiso a la cuarentena y propagaron el contagio.



(Imágenes de referencia).