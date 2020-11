Las razones por las que ya no pedirán prueba PCR para entrar al país

El Ministerio de Salud dio a conocer, en la noche del miércoles 4 de noviembre, la resolución 1972 del 2020, que actualiza el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus en el transporte aéreo y, de paso, elimina el requisito de una prueba PCR negativa con 96 horas de antelación para los pasajeros que ingresan al país.

Este había sido uno de los requisitos establecidos en medio de la reactivación de los vuelos internacionales, que se dio el 19 de septiembre.



Sin embargo, en la actualización del protocolo se anula la petición de ese documento y se deja como únicos requisitos para abordar el vuelo no presentar fiebre o síntomas respiratorios asociados a la covid-19 y diligenciar los formularios dispuestos en la aplicación Check-Mig.



“Por su parte, las aerolíneas deberán informar a sus pasajeros que al llegar a Colombia serán objeto de seguimiento por parte de su asegurador, secretarías de Salud o a través del Centro de Contacto Nacional de Rastreo (Ccnr). Estas entidades, así como los operadores de los aeropuertos, tienen el compromiso de recordar a sus viajeros que el uso del tapabocas es obligatorio para toda persona mayor de dos años de edad durante todo el vuelo”, indicó el Ministerio.



(Lea también: Alerta por cepa de coronavirus que compartirían animales y humanos).



El anunció causó revuelo. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López reaccionó afirmando: “Cuando se reabrió el aeropuerto el Ministerio de Salud se comprometió a hacer el rastreo y cerco epidemiológico de los pasajeros. ¡Nunca cumplió! Ahora además quita obligatoriedad de la PCR, que sí le exigen a colombianos cuando viajan. ¿Qué parte de 'tenemos que cuidarnos' no hemos entendido?”.



El secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, dijo en Caracol Radio: "Creemos que las medidas de cuidado deben permanecer. Nos sorprende que se levante esta medida. Pensamos que la prueba de oro es la PCR. Quitarla no es juicioso en este momento. Todos los mecanismos que tomemos para prevenir aumento de casos se deben tomar".



En la resolución 1972 la cartera explica las razones de la decisión. En primer lugar expone que la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el documento “Reanudación de los viajes internacionales no esenciales en el contexto de la pandemia: orientación sobre el uso de pruebas” asegura que la solicitud de estos resultados “no es eficiente como medida de control en los países con transmisión comunitaria” y por lo tanto no recomienda este requisito previo al embarque.

Según Migración Colombia, cada día, en promedio, entran 3.000 personas al país vía aérea. Foto: Aeronáutica Civil

En dicho documento la OMS escribe: “Esta recomendación se hace en vista de la eficacia de la tecnología actualmente disponible para las pruebas y de los desafíos biológicos y epidemiológicos, así como las limitaciones jurídicas, operativas y en relación con los recursos”.



El Ministerio también argumenta que un resultado negativo “no genera certeza respecto a que el viajero no esté incubando el virus”.



(Tal vez le interese: 80 % de los colombianos teme que la pandemia no sea controlada).



“En el momento actual de la epidemia en Colombia da lo mismo venir de Madrid (Cundinamarca) que de Madrid (España). Lo clave es que las personas que viajen cumplan las medidas de bioseguridad, no viajen enfermos y si presentan síntomas se aíslen e informen”, aseguró Carlos Álvarez, infectólogo y coordinador nacional de estudios covid-19 para la OMS.



En todo caso, el Ministerio afirma que a falta de prueba como requisito se hará seguimiento al estado de salud de los viajeros internacionales a través del CCNR durante los 14 días siguientes a la llegada.



Según Migración Colombia, cada día, en promedio, entran 3.000 personas al país vía aérea. En octubre, fueron 97.696, incluidas tripulaciones, de las cuales el 66 por ciento fueron ciudadanos colombianos.



El viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, dijo en entrevista con BLU Radio que el CCNR cuenta actualmente con 30 trabajadores encargados de hacer el seguimiento a estos viajeros y a todos los casos confirmados y sospechosos que se producen en el país.



(Consulte: Colombia, camino a cumplir pronósticos de muertes este año por covid).



Agregó sobre las pruebas: “Son cada vez menos los países que piden estas pruebas PCR pare ingresar. Estados Unidos y la mayoría de Latinoamérica, por ejemplo, ya no la imponen como requisito”.



Y remató: “Tenemos que tener claro que aquí lo importante no son las pruebas sino la enfermedad y en la medida que podamos hacerle seguimiento a los casos confirmados y sospechosos vamos a poder mitigar realmente el impacto de la covid-19”.

UNIDAD DE SALUD

