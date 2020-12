El año en el que la ciencia avanzó como nunca en la historia

Cuando apenas comenzaba la tarde del 3 de enero del 2020, al centro clínico de salud pública de Shanghái llegó una caja que contenía, entre hielo seco, unos hisopos con muestras de secreciones de una persona que padecía lo que al parecer era una nueva y rara enfermedad respiratoria que se multiplicaba en la ciudad de Wuhan.



La intención era que allí se definiera exactamente cuál era la causa del aumento aterrador de casos y, consecuentemente, buscar una forma para frenarlo. El equipo científico, encabezado por Zhang Yongzhen, trabajó sin descanso por tres días con las máquinas de secuenciación más avanzadas del país para identificar los bloques de construcción genética de un virus que consideraban el responsable de un mal que ya empezaba a angustiar.

Dos días después, los expertos ya tenían listas las secuencias de los 28.000 genes de ARN que daban señales claras de que se trataba de un virus desconocido pero estrechamente ligado al del síndrome agudo respiratorio severo (Sars), que había estado en China varios años atrás, por lo que se comenzó a sospechar que se transmitía de un humano a otro por vía respiratoria.



Pero este logro del profesor Zhang Yongzhen no solamente sirvió para que el mundo conociera el genoma del virus Sars-CoV-2, como fue denominado, sino que se le dieron a la ciencia las bases para empezar a contraatacar.



De hecho, a los pocos días, con base en estos hallazgos ya se habían desarrollado las pautas para la detección diagnóstica del virus a partir de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés), las mismas que permitieron también el desarrollo de otros test que además de acelerar el diagnóstico disminuyeron significativamente los costos.



Entre ellos vale destacar las llamadas pruebas de antígenos, que identifican una parte estructural del virus casi que de forma inmediata, y las nombrados test serológicos, que detectan los anticuerpos que genera el coronavirus en la sangre. Todo esto, además de que completa los diagnósticos, sino también quiénes lo han superado incluso sin síntomas.



Estas tres pruebas hoy se han masificado, al punto de que en todos los rincones del mundo se han constituido en la base para la identificación de casos y la determinación de la valiosa seroprevalencia.



Pero a la par que este nuevo virus se dispersaba por todos los continentes y se ampliaba el conocimiento, se llevaban a cabo otras empresas: la búsqueda de tratamientos específicos con enfoques distintos. Uno de ellos fue el de los anticuerpos monoclonales, es decir, moléculas similares a las que fabrica el organismo para atacar las infecciones y que pueden ser diseñadas en el laboratorio para bloquear piezas estructurales del virus.

Al secuenciar el genoma del virus se obtuvo la información vital que les permitió a los científicos aislar pedazos de este, manipularlos, crearlos en el laboratorio y a partir de allí crear vacunas. Foto: EFE

Fue así como se empezó a tomar como base la proteína Spike, que el Sars-CoV-2 utiliza para ingresar a las células. Este también fue uno de los primeros elementos que encontró la ciencia para diseñar armas contra el virus. Hoy se prueban muchos de ellos, e incluso ya hay algunos aprobados para uso en emergencia con carácter terapéutico en algunos países.



Pero hubo más, porque otra línea de investigación se ha orientado a crear medicamentos que bloqueen proteínas vitales del virus. De ese modo, las investigaciones que demuestran los buenos efectos de impedir que la proteasa que el nuevo coronavirus emplea para fabricar nuevas partículas virales hoy son igualmente promisorias. Tanto así que ya están probando varios de esos inhibidores que, por supuesto, tendrán que superar todos los proceso que exige la investigación.



No todo es nuevo, valga decir. En la lógica del desespero se echó mano de una técnica conocida desde finales del siglo XIX: el uso de plasma de convalecientes. Este método consiste en utilizar el plasma de personas que ya sufrieron la infección y se recuperaron, con el objetivo de que los anticuerpos generados por exposición al virus ayuden a los enfermos. También se busca inducir estas respuestas en animales y extraerles el plasma para ser utilizado. En esencia, es una versión natural del uso de anticuerpos, que hoy se prueba en varios protocolos e incluso en Colombia ha mostrado algunos resultados preliminares favorables.



Del mismo modo, se empezaron a utilizar fármacos de vieja data y para otras enfermedades que en teoría muestran actividad antiviral. Hoy hay cientos de ensayos en esta línea, algunos de ellos recogidos en la estrategia Solidaridad, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) impulsó desde un comienzo para adelantar en varios países estudios clínicos con algunos de ellos.



Si bien en la primera fase algunos de ellos han sido descartados por mostrar beneficio para los pacientes más graves, las esperanzas continúan centradas en varios de ellos, especialmente antivirales de la familia de los biológicos que sobre el papel pueden revertir las acciones del virus.



Hace unos días, justamente, se dieron a conocer en Nature Virology los resultados de los ensayos de fases II y III de Molnupiravir, un medicamento que en teoría puede suprimir la infección del virus en 24 horas.

La esperanza de las vacunas

Volviendo a los descubrimientos tempranos de la estructura de covid-19, como se le llamó a esta nueva neumonía, estos han sido el sustrato de muchas investigaciones que esta semana se concretaron en la aplicación de las primeras vacunas para prevenir la enfermedad. Un logro que ha sido calificado como extraordinario, por que pasar en menos de un año del descubrimiento de un nuevo virus mortal a la creación de una vacuna probada que pueda bloquear sus efectos no tiene precedentes en toda la historia científica de la humanidad.



En este sentido, lo que hizo el equipo de Zhang Yongzhen fue fundamental porque sin la información que proporcionaron ese 5 de enero no se hubieran podido diseñar las vacunas que hoy se muestran como la esperanza para acabar la pandemia.



Para entenderlo hay que recordar que el Sars-CoV-2 es una esfera microscópica de ARN con una envoltura de grasa de la que se proyectan unas puntas. Estas contienen una proteína que se pega a las células del cuerpo para luego introducir el material genético, que una vez adentro se replicará en cadena.



Al secuenciar el genoma del virus se obtuvo la información vital que les permitió a los científicos aislar pedazos de este, manipularlos, crearlos en el laboratorio y a partir de allí crear vacunas.



Para la muestra está que los investigadores encontraron la forma de poner trozos del material genético dentro de las células del cuerpo humano y estimular así la creación solo de la proteína pico del virus. De esa forma, el sistema inmunológico reacciona y genera defensas para cuando el virus verdadero ataque.



Por diferentes caminos, varias farmacéuticas han utilizado estas plataformas que hoy empiezan a dar resultados. Si bien los proyectos de Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca y Moderna fueron los primeros en llegar y superar ensayos clínicos, lo cierto es que hay cerca de 200 vacunas que se están desarrollando y probando en todo el mundo.



Y aunque en el papel todos funcionaban, no fue hasta el 8 de noviembre cuando las directivas de la estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech dieron a conocer que los resultados preliminares de los ensayos de fase III de su vacuna superaban las expectativas que tenían, al mostrar eficacia por encima del 90 por ciento.



Esto no se quedó ahí, porque los ensayos de la vacuna de Moderna una semana después sugirieron que también proporcionaban una inmunidad similar, lo mismo que los resultados de Oxford y AstraZeneca, que, a pesar de algunas confusiones sobre los niveles de inmunidad relacionados con sus dosis, también sugerían que estaba lista para dar la lucha.



Lo cierto es que el camino no ha terminado; los investigadores continúan afinando sus resultados y los expertos analizan los resultados que se muestran desde el ala corporativa; el mundo empieza a vacunarse, no sin dificultades desde los planos económicos y políticos, en espera de que los biológicos lleguen a todos en las mejores condiciones lo más rápido posible en los términos de la razón. Mientras, 58 proyectos de vacunas que están en ensayos clínicos y 87 aún en laboratorios van haciendo su aparición para aliviar las presiones generadas por un planeta que exige inmediatez ante la incesante suma de muertos.

