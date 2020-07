Las UCI enfrentan la batalla más fuerte contra la covid-19

“En el 2018, en medio de un pico de infecciones respiratorias, pensamos que nos habíamos enfrentado al mayor reto de nuestras carreras. Pero hoy con la covid-19 estamos atendiendo en un solo día a todos los pacientes que nos reportó esa emergencia. Con el agravante de que estos pacientes son más complicados y exigen una dedicación de todas las horas. Hoy estamos con el 100 por ciento de nuestras camas ocupadas”.

De esta forma, Jairo Pérez Cely, anestesiólogo, intensivista y jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nacional, relata el impacto creciente que sobre esos servicios han causado las cifras crecientes de covid-19.



Aunque de acuerdo con las cifras oficiales, menos del 5 por ciento (entre sospechosos y confirmados) requieren de asistencia en UCI, lo cierto es que la aceleración de los contagios evidenciada desde hace tres semanas ejerce una presión que tiene al borde del colapso esta oferta, sobre todo en algunas ciudades, según indica Hernando Nieto, expresidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública.



“De seguir creciendo podría dejar a algunas personas sin la posibilidad de ser atendidas”, asegura el salubrista.



Y es que justamente expandir la capacidad de estas unidades fue uno de los objetivos trazados por el Gobierno Nacional en una carrera que comenzó el 28 de marzo con 5.376 camas de UCI y hoy va en 7.950, con una meta que se ubica entre 9.000 y 10.000.



Y si bien hoy la disponibilidad de estos servicios se ubica en 33 por ciento en el país, las asimetrías en algunas regiones son alarmantes. Bogotá, por ejemplo, con fecha de corte del 17 de julio y según datos del Ministerio de Salud, tenía el 17 por ciento de camas disponibles; Norte de Santander, el 8 por ciento; San Andrés, el 20 por ciento; Valle del Cauca, 22 por ciento, y La Guajira y Putumayo, 23 por ciento.

Hay que aclarar que el número de camas en estos lugares es variable, por lo que estos porcentajes diluyen unos absolutos que pueden resultar dramáticos. En la capital del país, hasta ayer, había 120 camas disponibles en un escenario con 54 hospitales con UCI habilitadas para covid-19, de los cuales 30 tienen ocupación del 100 por ciento, 19 están en alerta roja con una capacidad mínima, 3 están al 50 por ciento y solo 2 tienen una disponibilidad favorable.



Algunos como el salubrista Nieto alertan de un colapso inminente, pero la alcaldesa Claudia López ha dicho insistentemente que “no hay ni habrá colapso” y “a todos los pacientes que requieran hospitalización o UCI los atenderemos oportunamente”.



Por su parte, el secretario de Salud, Alejandro Gómez, confirma que no es un secreto la presión sobre estos servicios y el personal especializado; sin embargo, recuerda que se han hecho esfuerzos para aumentar la capacidad de respuesta, hoy la demanda no ha superado la oferta y esta alerta podrá enfrentarse de manera eficiente con el concurso de los sectores públicos y privados.



El problema, tal como explica el intensivista Pérez, es que hay pacientes que pueden durar mucho tiempo y una cama de UCI no se desocupa inmediatamente, por lo que urgen estrategias para evitar que estos pacientes se puedan acumular.

Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), dice que estos prestadores, a pesar de las dificultades del sistema, han respondido con gestión oportuna y atención adecuada. Y asegura que la participación de la Nación y los entes territoriales ha sido útil, pero espera más celeridad en los procesos y eficacia en las ayudas, bajo la premisa de que el límite real lo dan los equipos humanos y este factor debe ser la base de cualquier planeación del sistema.



“Lo hospitalario es importante, pero la atención primaria, las medidas de salud pública y la higiene social lo son aún más a la hora de conseguir resultados”, remata.



Julio César Castellanos, director del Hospital San Ignacio, agrega que en este momento lo crucial es el trabajo en red, coordinado por una cabeza (como el Crue en Bogotá), para hacer más eficiente el uso de estos recursos.



A su turno, Gustavo Morales, presidente de Acemi, el gremio que reúne a las principales EPS del régimen contributivo, expone que dichas entidades con su red han estructurado modelos de atención para cuidar y monitorear pacientes desde las primeras etapas de la enfermedad, pero ayudaría que el Ministerio de Salud modifique algunos lineamientos para basarse más en la clínica y no en las pruebas diagnósticas.



“El reto es evitar que llegue una segunda oleada de enfermos por causa diferentes a covid-19 que no están en cuarentena”, agrega Juan Carlos Giraldo.



No en vano, el intensivista Pérez deja en evidencia que la mortalidad de los pacientes que pasan por estos servicios es del 30 por ciento a pesar de toda la infraestructura y el talento humano, lo que habla de la complejidad de esta patología. “Es importante entender el valor del talento humano en estas áreas, sobre todo en las regiones que han hecho expansiones sin interdependencias para este manejo integral”, concluye.

UNIDAD DE SALUD

