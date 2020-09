30% de muertes atribuidas al covid habrían sido por otras causas

El Centro de Medicina Basada en Evidencia, de la Universidad de Oxford, encontró que, en el Reino Unido, el coronavirus no fue la causa de muerte principal en al menos un tercio de las personas que fueron reportadas como víctimas de la covid-19.



El hallazgo fue hecho por los investigadores Daniel Howdon, Jason Oke y Carl Heneghan, quienes se basaron en las muertes por covid de julio a agosto que reportó la Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido (ONS, por sus siglas en inglés).

Para llegar a esta conclusión se usaron los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que explican cómo se debe clasificar la muerte de un paciente contagiado.



"La covid-19 debe registrarse en el certificado médico como causa de muerte en todos los difuntos en los que la enfermedad haya contribuido a la muerte o sea su causa subyacente", explica esta organización.

Esto quiere decir que los casos que no deben ser considerados muerte por covid son aquellos en los que la causa subyacente sea otra, se aclara en el artículo.



Así, por ejemplo, alguien que murió por un accidente de tráfico y estaba contagiado no debería contar como muerte por coronavirus, ni tampoco una persona que haya sufrido de un ataque cardíaco sin que haya tenido incidencia el virus.

Sin embargo, estos parámetros no habrían sido tenidos en cuenta en casi el 30 por ciento de las 1.617 muertes que fueron atribuidas al virus en Reino Unido entre julio y agosto.

Con este gráfico los autores del artículo ilustraron las muertes erróneamente asociadas al coronavirus (amarillo) en relación con las reportadas en total (azul). Foto: CEBM

Al respecto Jason Oke, uno de los autores del artículo, le dijo a 'The Telehraph' que "Mucha gente murió con coronavirus, pero no debido a este".



Frente a los posibles errores en los certificados de defunción durante toda la pandemia, la cifra de muertes mal registradas podría ser más baja: una de cada trece.



En concreto, el análisis dice que de las más de 49.000 muertes por covid en el Reino Unido que reporta la ONS desde principios de año, casi cuatro mil no habrían tenido nada que ver con el nuevo virus.



Y es que la discrepancia entre las que serían las muertes reales frente a las muertes reportadas en ese país podría afectar la manera en la que el Gobierno —y el mundo— enfrenta la pandemia, dice Oke.



Por su parte, miembros del cuerpo médico británico se han pronunciado diciendo que establecer la causa de muerte oficial no es una tarea sencilla en contagiados.



"Tienes un paciente con leucemia que se contagia con covid-19 y muere poco después, ¿cuál es la causa subyacente si había (apenas) indicios de pulmonía?", le dijo a 'The Telegraph' Paul Haunter, profesor de medicina de la Universidad de East Anglia.

