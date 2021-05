10 datos que debe saber sobre las vacunas contra el covid-19

Cerca de una decena de diferentes tipos de vacunas contra el covid-19 ya se están aplicando en todo el planeta. Según datos hasta el fin de semana, se habían administrado más de 1.100 millones de dosis, con China como el país que más ha inoculado (275 millones), seguida de Estados Unidos (245 millones) y la India.

Teniendo en cuenta que es necesario vacunar al menos a un 70 por ciento de la población para lograr la inmunidad de grupo y que la mayoría de las vacunas anticovid necesitan dos dosis, se han de administrar aproximadamente 10.000 millones de dosis en el planeta para garantizar el fin de la pandemia de covid-19.



Sin embargo, como se ha visto en muchos países, no son pocas las personas que guardan reservas sobre estos productos. En Colombia, de hecho, uno de cada cuatro colombianos aún duda en recibirlos debido a temores que, según se ha demostrado, son infundados.



La Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos, elaboró un listado de dudas comunes frente al proceso de vacunación, aclarando que si bien vacunarse es una decisión personal, esta debe basarse en información veraz.

1. La vacuna protege

Las vacunas autorizadas preparan el sistema inmune para que neutralice el coronavirus en caso de contagio.

2. Cuida a los vulnerables

Los ancianos y quienes padecen enfermedades crónicas, tales como cardiopatías y diabetes, son más propensos a enfermar gravemente si contraen el covid-19. Cuantas más personas se vacunen, más rápido podrán estos grupos vulnerables sentirse a salvo.

3. Regreso a la normalidad

Tras un año de cierres y postergaciones, todos en el mundo desean reanudar sus actividades profesionales, escolares, deportivas, familiares y sociales. Cada vez que alguien se vacuna, el planeta se acerca más a esa realidad en la que se podrá disfrutar libremente de esas actividades.



4. Salvan vidas

Las vacunas contra el covid-19 se han autorizado para frenar la pandemia; no obstante, si la población no se vacuna, los estragos de la enfermedad podrían continuar. Las vacunas no solo protegen a quienes las reciben, sino a las personas de su entorno.

5. Rápidas, pero confiables

Durante la fabricación de las vacunas se cumplieron todas las garantías de seguridad, eficacia y calidad. Los científicos no partían de cero, ya que disponían de un acervo farmacológico y tecnológico que permitió elaborar y ensayar las vacunas en un lapso de tiempo muy corto.

6. Seguras y eficaces

La diversidad de los participantes en ensayos clínicos permitió que se comprobaran la eficacia y la seguridad de las vacunas. Debido a la magnitud de la crisis generada en el mundo entero, los científicos se cercioraron de ensayar la vacuna en personas de edades y grupos raciales distintos, tanto sanas como con enfermedades variadas.

7. Efectos leves

Los efectos secundarios de la vacuna son pasajeros y no implican que las personas estén enfermas. Si bien la vacuna causa efectos secundarios en algunos casos, como dolor en el brazo, fiebre y dolores musculares leves, estos no se correlacionan ni se comparan con los síntomas del covid-19.



Estas reacciones son pasajeras y son indicios de la reacción que desencadena el mecanismo de la vacuna en el sistema inmune, para que este detecte y combata el coronavirus. Ahora bien, resulta fundamental aclarar que el hecho de que una persona vacunada no presente efectos secundarios no significa que la vacuna sea ineficaz.



8. También para infectados

Quienes han contraído el covid-19 se beneficiarían con la vacuna. Las directrices actuales indican que estas personas deben vacunarse, ya que así estarían más protegidas. En el caso colombiano se recomienda una dosis de la vacuna de Pfizer luego de al menos tres meses de superar la infección.

9. Para los alérgicos

Las personas que sufren de alergias pueden vacunarse contra el covid-19. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su siglas en inglés) indican que la vacuna es segura para quienes presentan reacciones alérgicas a algunos alimentos, insectos, látex y otros alérgenos frecuentes. Dicho lo anterior, estas personas deben acudir al médico para que las evalúen y se determine su nivel de riesgo ante la vacuna.

10. Vacuna y embarazo

Los biológicos son seguros durante el embarazo, la lactancia y la fertilidad. Aunque las mujeres embarazadas deben consultar con el médico si es adecuado que se pongan la vacuna contra el covid-19, los resultados de los ensayos han revelado que las vacunas no afectan a las madres lactantes ni a quienes desean concebir. En el caso de quienes ya están en embarazo, se sabe que la infección con el virus produce síntomas graves e incluso puede causar el nacimiento prematuro del bebé.

Con las dosis, el tiempo es oro

Una de las premisas de la vacunación es que el tiempo es oro. Por ejemplo, no pocas personas han decidido esperar a que otras se vacunen para luego sopesar hacerlo, aunque en la actualidad millones de personas ya han recibido dosis. Es importante tener en cuenta que cuanto más tiempo pasen sin vacunarse, las probabilidades de que el virus se transmita y mute son más altas. De hecho, estas mutaciones ya han acelerado la pandemia en países como la India y Brasil.

