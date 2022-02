Recientemente ha estado circulando una noticia sobre el caso de una mujer que prendió las alarmas en Rosario (Argentina) por tener fuertes síntomas respiratorios y musculares luego de unas vacaciones en Brasil, su prueba de PCR arrojó positivo para coronavirus y más adelante detectaron dengue en su cuerpo.



Muchos anunciaron que se trataba de un virus combinado entre dengue y covid-19, al que bautizaron en los medios como 'coronadengue'.



Sobre este supuesto 'virus combinado', el Instituto Nacional de Salud en Colombia (INS) afirmó que no tiene nada de extraordinario ni configura un hallazgo científico el hecho de que tanto el dengue, como el covid-19, puedan presentarse en simultáneo.



De hecho, de acuerdo con la entidad que orienta la salud publica en el país, la coexistencia de las dos patologías es común, al punto en que el año pasado se registraron más de 2.100 casos en el territorio nacional.



De igual forma, el INS insiste en que las medidas de prevención contra las enfermedades de transmisión por vectores, como el dengue, no deben descuidarse y tampoco deben abandonarse las medidas de bioseguridad que se han establecido contra el covid-19 y otros virus respiratorios.



“Si las personas no se cuidan usando el tapabocas y las otras medidas de autocuidado, y eliminando permanentemente los criaderos de sancudos, pueden terminar con las dos infecciones”, remata el Instituto Nacional de Salud (INS).



En síntesis, no existe ninguna enfermedad llamada "coronadengue".

