Corazón: posibles causas y tratamiento de la anomalía de Ebstein en recién nacidos

Los controles prenatales son importantes cada mes, para que con ellos se pueda determinar si existe alguna afectación en la salud del bebé.



La anomalía de Ebstein es un problema de origen cardiaco, poco comunes, que se presenta al nacer y tiene que ver con un defecto congénito.

Este se da cuando la válvula tricúspide, que separa las cavidades derechas superior e inferior del corazón, no se forma correctamente, causando que la válvula no se cierre como debería.



En esta anomalía, la sangre retrocede de la cámara inferior a la superior, dificultando el funcionamiento del corazón, de acuerdo con la Clínica Mayo.



Así mismo, esta enfermedad ocasiona que el corazón aumente de tamaño y derivar a una insuficiencia cardíaca, especialmente del lado derecho del corazón.



(Le puede interesar: Corazón: alimentos que pueden ayudar a mejorar y proteger el sistema cardiovascular)

Signos de la anomalía de Ebstein

De acuerdo con el portal 'Kids Health', la anomalía de Ebstein puede ser leve o grave y en el caso de un bebé con la afectación leve, puede que no presente síntoma hasta que crezcan. En el embarazo se puede verificar al momento de hacer una ecografía y cuando nacen por presentar labios azules y sonidos raros en el corazón.



Entre los signos que se pueden presentar en un menor de edad con esta afectación están:

Dificultad para respirar. Tonalidades azules en la piel. No tiene un crecimiento normal. Se cansa fácilmente. Siente que se queda sin aire. Tos excesiva. Exceso de palpitaciones.

#saludc#cardiopatiac#cardiopatiacongenitac#civc#ciae#exogardiografiad#diagnosticoprenatal4#4camarasa#aortaa#arteriapulmonarf#flujopulmonard#ductusvenosot#tetralogiadefallotc#siploscardiacosc#cianosisc#cirugiacardiacac#cromosomopatiasa#acidofolicoa#acropaquiad#diagnosticoprenatalm#infantili#impulselifep#prevenciónp#pediátricap#pronosticoc#corazonessanos ♬ Reflections on 52nd - AGM3 @fertifetal Te dijeron que el corazón de tu bebé tiene una alteración? Quédate a saber un poco más…. ▪️ ▪️ ♥️Las cardiopatías congénitas constituyen las malformaciones congénitas severas más frecuentes. ▪️ ▪️ ▪️ ♥️Aunque en la actualidad, de forma global, más del 85% de los niños nacidos con una CC alcanzarán la vida adulta, hay algunas CC con mortalidad superior al 50%. ▪️ ▪️ ♥️La prevalencia de anomalías cromosómicas y síndromes genéticos asociados a las CC fetales es también alta, sobretodo si se asocian otras malformaciones ▪️ ▪️ ♥️Ante el diagnóstico de una CC fetal: • El riesgo de anomalía cromosómica se estima en un 15-25% dependiendo del tipo de CC. • El riesgo de malformación extracardíaca se sitúa en un 25-40%. ▪️ ▪️ ♥️La presencia de una CC incrementa 10 veces el riesgo de presentar otra malformación. ▪️ ▪️ ♥️La mayoría (>90%) de CC aparecerán en bebés procedentes de la población general, es decir sin antecedentes o factores de riesgo conocidos. ▪️ ▪️ ♥️Por ello, el papel de la ecografía prenatal de screening es fundamental para su diagnóstico y la sospecha de CC en la ecografía de screening constituye la herramienta principal para el diagnóstico de las CC fetales. ▪️ ▪️ ♥️El diagnóstico prenatal de las CC tiene un efecto claramente beneficioso sobre el pronóstico de las mismas: por un lado, permite realizar una correcta evaluación pronóstica y por otro, permite adecuar el control de la gestación y planificar el parto, lo que tiene un impacto positivo en el pronóstico postnatal de gran parte de las CC, especialmente en aquellas ductus dependientes. ▪️ ▪️ Dudas? Déjalas en los comentarios . . . . . #c #corazón #corazonizquierdohipoplasico #c #canalatrioventricular #medicinamaternofetal #l #lasaludnoespera

En casos graves, se puede evidenciar inflamación en las piernas o presencia de líquido en el vientre, denominado ascitis.



En los bebés, es posible que el médico, al auscultar el corazón del niño, perciban sonidos anómalos como soplos cardíacos.



(Lea más: ¿Arritmia cardiaca después de beber alcohol? Puede tener síndrome de corazón festivo)



Así mismo, en bebés con la anomalía de Ebstein se encuentran problemas del corazón, como un orificio anormal entre las cavidades superiores del corazón, que en ocasiones se suele cerrar al poco tiempo de haber nacido.



Si el agujero permanece abierto, la sangre con poco oxígeno, proveniente del lado derecho del corazón, llega a lado izquierdo y dirigirse a otras partes del cuerpo.



Esta baja concentración oxígeno en la sangre es la que ocasiona que se vea un color azulado en los labios y debajo de las uñas.



Estudios aún no han podido determinar a qué se debe la anomalía de Ebstein, que principalmente se desarrolla en el embarazo, pero no es porque la madre haga o deje de hacer algo, así como tampoco se debe a una causa genética conocida.



Recuerde que ante cualquier afectación en su salud o la de alguien de su familia, debe recurrir a un médico o especialista para que se determine lo que está ocasionando problemas. No recurra a la automedicación.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Triglicéridos: cuándo es peligroso su nivel en sangre y cómo reducirlos

Estudio señala que compartir la hipertensión es común en las parejas casadas

Cinco hábitos de cuidado para prevenir muertes por enfermedades cardiovasculares