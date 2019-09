Coomeva le responde a la Procuraduría, tras petición de intervención

La EPS Coomeva respondió a través de un comunicado a la solicitud que hizo este miércoles la Procuraduría General de la Nación, que pidió a la Superintendencia de Salud una intervención urgente en razón a las fallas en la prestación de servicios de salud que afectan a sus más de dos millones de afiliados en todo el país.

El Ministerio Público argumenta que la deuda de 2,2 billones de pesos que tiene Coomeva EPS con su red de servicios ha llevado a que algunas instituciones prestadoras rechacen la atención o simplemente lo hagan con tarifas más altas que las pactadas.



Igualmente, la Procuraduría evidenció que en lo corrido del año se han registrado 42.702 quejas contra esta EPS, en su mayoría relacionadas con barreras de acceso para la atención de enfermedades de alto costo, falta de oportunidad y continuidad en procesos de atención en salud, realización de exámenes de apoyo diagnóstico, citas médicas de control con especialista y entrega de insumos y medicamentos.



Eso, sumado a que entre enero y junio del 2019 la cuantía de los procesos jurídicos contra la EPS asciende a $ 6.007.783.896, es motivo para que según el Ministerio Público Coomeva incumpla con las condiciones financieras establecidas para funcionar.



Sin embargo, en su respuesta Coomeva EPS comienza por aclarar que la deuda que sostiene no es de 2,2 billones de pesos, sino de 1,1 billones y que, por otra parte, las deudas del Estado con dicha aseguradora se acercan a 1 billón de pesos.

“Agradecemos al Gobierno los avances que hemos logrado en aclaración de cuentas para buscar en la Ley de Punto Final los reconocimientos de la deuda que el Estado tiene con la EPS. Esta claridad es importante para mantener la confianza con la red de prestadores, proveedores y las entidades bancarias que vienen participando en nuestro plan de recuperación y fortalecimiento institucional”, afirman.



En ese sentido, resaltan la capitalización de 300.000 millones de pesos que se hizo hace poco y que ha representado mejorías demostradas en los indicadores administrativos, financieros y de salud, que han sido reconocidas por la Superintendencia de Salud.



“No obstante, ante la compleja situación estructural del sistema de salud, no es suficiente la voluntad institucional; se requieren acciones concretas para generar liquidez en todos los eslabones de la cadena de servicio y definir el manejo integral del componente No PBS (antiguo No POS), razón por la cual celebramos el compromiso y reconocimiento del Gobierno de dicha situación y su búsqueda de una solución a través de la implementación de la Ley Punto Final”, agregan.



Asimismo, destacan que se ha venido adelantando un proceso con el Ministerio de Hacienda, el de Salud y la Adres que llevaría a recibir más de 300.000 millones por concepto de la cartera no PBS de los últimos 15 meses.



Y sobre las miles de quejas que recibe cada mes la Supersalud, aseguran de julio a agosto se logró una reducción de 7 por ciento.

