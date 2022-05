Coomeva Medicina Prepagada fue una de las pioneras en este campo en el país y, ahora, luego de más de dos décadas de funcionamiento y con el objetivo de ofrecer componentes diferenciales para sus usuarios, la organización presenta las novedades con las que promete brindar una atención centrada en el mejor servicio posible, según lo explica Marco Montes, gerente general de Coomeva Medicina Prepagada.



(Lea también: Municipios PDET: Así avanzan los proyectos de salud en estos territorios)

“La salud tiene que ser sencilla, simple, fácil. A partir de eso empezamos a crear sobre la base del modelo. La cultura del aseguramiento en los países latinoamericanos es muy baja, pero así como no compro un seguro de vida para morirme, no compro un seguro de salud para enfermarme, pero en el momento en que lo necesite ahí está”, asegura Montes.



¿En qué consiste ese modelo de innovación en salud?

​

En primera medida, ofrecemos experiencias muy valiosas para los niños con el tema de realidad virtual. Por lo general, la vacunación o las muestras de sangre son experiencias traumáticas para los menores, pero nosotros buscamos que esto cambie a través de gafas de realidad virtual que les cuentan una historia mientras los profesionales de la salud realizan su trabajo. Para ellos es muy llamativo. Por otro lado, para los adultos, creamos el doctor Félix, un personaje que se puede visualizar con realidad aumentada en los centros médicos mediante los dispositivos electrónicos y que da consejos o trivias sobre salud y bienestar.



(Le puede interesar, además: Cajas de Compensación Familiar: más de 19 millones de afiliados en las EPS)

Facebook Twitter Linkedin

Marco Aurelio Montes, gerente general de Coomeva Medicina Prepagada. Foto: Cortesía

¿Tuvieron algún plan piloto?, ¿cómo les ha ido?

​

Estamos en ese proceso de implementación, pero todos los desarrollos los hicimos con una empresa de Barcelona, en España, experta en estas herramientas. Son desarrollos tecnológicos que le sirven al proceso médico. Un momento que a veces puede ser muy aburridor, con todo esto se vuelve agradable. Los usuarios aprenden sobre alimentación saludable, actividad física, descanso, sexualidad, porque la idea es cruzarlo con el modelo de salud que también tenemos, llamado ‘Cuidarte es quererte’, la gran sombrilla y nuestra propuesta de valor.



¿Las personas que tengan esta medicina prepagada pueden acceder a atención médica virtual 24 horas?

​

Ni siquiera tiene que ser una consulta de telemedicina, puede ser un chat, donde la gente puede consultar y un médico detrás va a contestar y a guiar al paciente, no es inteligencia artificial. Después de la consulta o te envía un médico a la casa o programa la cita con un especialista dependiendo del caso, o si el médico estima que los síntomas del pacientes son graves, aconseja que acuda a una clínica. Es el paciente el que decide cuándo ir, con qué médico ir y a dónde ir. El que decide sobre su salud es el paciente y creo que eso es muy importante y es algo que la gente a veces desestima en los servicios de salud.



¿Cómo es eso de la omnicanalidad?

​

Hoy tenemos todos los canales digitales, el paciente puede pedir si quiere por WhatsApp una autorización médica o lo que necesite.



¿La pandemia aceleró este proceso?

​

Todo esto ya se venía planeando antes de la pandemia, no salimos con multicanalidad de un día para otro. Esto es servicio y es salud, qué hay más sensible que la salud, que alguien de tu familia esté enfermo.



Más o menos es como si hubiéramos adivinado lo que iba a pasar, veníamos trabajando en eso y cuando llega la pandemia nosotros estábamos a unos dos meses de hacer el lanzamiento de la estrategia completa y lo que sí hizo fue que nos adelantó el proceso. Todo esto ya venía en el plan estratégico de la compañía.



(Lea además: Listo el más avanzado centro para atención de cáncer en el país)



¿Qué otras novedades tiene el modelo?

​

También tenemos un modelo de acompañamiento en la maternidad. Hay dos cosas muy importantes para ellas: primero, el acompañamiento antes de su parto y después de su parto. Así, tenemos enfermeras especializadas, ‘duolas’, que son especializadas en apoyo emocional, en todo el proceso de gestación, pero no es un curso psicoprofiláctico, es mucho más que eso. Respecto a esta materia también empezamos a cubrir el tema de células madre, que es un asunto que se viene desarrollando a nivel mundial.



¿Esto por qué es importante?



Las células madre son como tener una ‘llanta de repuesto’ para muchos procedimientos médicos de avanzada. La única compañía de medicina prepagada que cubre las células madre somos nosotros.



¿Cómo mejorar el tiempo de espera en los servicios de salud, uno de los temas que más incomoda a los usuarios?

​

Un estudio de la Clínica Mayo dice que en el mundo el 85 por ciento de las personas que llegan a urgencias tienen requerimientos urgentes, pero no son urgencias vitales. Lo que estamos tratando de separar es que si el paciente llega con una urgencia no tan grave a nuestros centros médicos, entra a un modelo que se llama cita exprés, donde entre 20 y 40 minutos va a ser tratado por un médico especialista e integralmente se van a practicar exámenes pertinentes y la idea es que salga con la solución o en ambulancia para la clínica, que también puede pasar.



Ahí es donde el modelo se vuelve muy atractivo porque los usuarios no van a tener que esperar mucho tiempo, es inmediatamente.



UNIDAD DE SALUD