Conozca distintas posturas sobre la eutanasia en Colombia

Una fuerte polémica se desató en Colombia luego de que se cancelara la eutanasia programada para Martha Sepúlveda, paciente que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad grave e incurable.



En esta enfermedad las células nerviosas (neuronas) motoras se desgastan o mueren y ya no pueden enviar mensajes a los músculos. Es una enfermedad progresiva que suele estar acompañada de mucho sufrimiento para quien la padece y para las personas a su alrededor.



Por esta razón, Sepúlveda solicitó la eutanasia siendo la primera persona en recibir el procedimiento sin tener una enfermedad terminal en el país.



Sin embargo, en la noche de este sábado, 10 de octubre, se conoció la cancelación del proceso y se hizo público un mensaje del Ministerio de Salud en el que se mencionó que “hasta el momento, en Colombia no se han realizado eutanasias que no cumplan con el requisito de enfermedad terminal”, que dicha práctica “tan solo está regulada bajo este precepto” y que todos los casos de los que dice tener conocimiento “cumplen con tal característica”.



A partir de esta situación El TIEMPO abrió un espacio para dialogar sobre la eutanasia como intervención deliberada y en la que subyacen distintas posiciones relacionadas con múltiples esferas sociales e individuales del ser.



En el panel participó Alfredo Beltrán, ex magistrado de la Corte Constitucional, quien ayudó a contextualizar la discusión sobre el marco legal actual del proceso.



Beltrán explicó que la eutanasia en Colombia fue despenalizada en 1997 y solo se creó la primera regulación en 2015. En julio de este año, el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia emitió la resolución 971, a través de la cual se reglamentó nuevamente el mecanismo para garantizar el derecho a morir dignamente en el país. Entre las novedades de esta nueva legislación la Corte Constitucional del país extendió el derecho a una muerte digna a quienes padezcan "un intenso sufrimiento físico o psíquico" por causa de una lesión o enfermedad incurable.



Por otro lado, desde el contexto médico del proceso la doctora Luz Marina Cano, magister en cuidados paliativos, argumentó que se debe tener en cuenta el sufrimiento de un paciente con una enfermedad crónica degenerativa como un factor que no está vinculado a la terminalidad y mencionó que “es importante comprender en el OTRO el sufrimiento en esa multidimensionalidad que en algunas ocasiones hace que el dolor sea inconmensurable. Esta nueva legislación de julio nos pone de nuevo en esa profundización sobre lo que significa el sufrimiento. Y debemos comprenderlo en la condición del paciente, en relación a la calidad de vida y la dignidad que son aspectos individuales. Es menester de nosotros como equipo sanitario entender, comprender y escuchar al paciente en esta realidad que está viviendo y maximizar la autonomía para que el paciente exprese cómo quiere fallecer”.



Como contraparte, el doctor Jorge Merchán Price, médico especialista en cirugía general, planteó que la función principal de un médico es sanar al paciente y aliviar su sufrimiento hasta donde las herramientas de la medicina actual lo permitan, pero va en contra de su función ética y moral participar como sujeto activo en un proceso de eutanasia “Por eso, me pareció desde el principio con la sentencia del 97 que es un abuso contra el médico haber decidido que fuera él el sujeto activo. Los médicos no estamos para matar. No estoy diciendo que la eutanasia no pueda llegar a ser, sino que el sujeto activo no puede ni debe ser un médico. Si usted mira, el 75% de los médicos del mundo, de la Asociación Médica Mundial están en contra de la eutanasia y mientras exista ese sentimiento no se va a poder regular esta práctica en ningún país del mundo. Es una obligación que se impone al gremio médico”.



Finalmente, ante los cuestionamientos sobre por qué el Congreso de la República ha sido apático en promover este tipo de debates que son de fundamental importancia y nos conciernen como sociedad, el Representante a la Cámara, Juan Fernando Reyes Kuri, explicó que “no hemos avanzado porque tenemos un congreso muy conservador, no de partido, sino de pensamiento. Un congreso que no está dispuesto a discutir estas decisiones. La eutanasia no está para que todos se la practiquen, debe permitirse a quienes sí quieren acceder a ella que lo puedan hacer porque es un derecho constitucional”.



Reyes también mencionó que ha podido ver cambios positivos en el congreso respecto a este tema de debate y que cada vez hay más personas dispuestas a aceptar que morir dignamente es un derecho fundamental. “Pero a muchos les da miedo abordar estas discusiones porque creen que electoralmente les puede ir mal. Poco a poco, vamos convenciendo a algunos de que se trata de garantizar la libertad de cada quien a decidir sobre el destino de su propia existencia. Esto hace parte de la esfera individual y de la libertad de cada quien y es lo que tenemos que aprender a respetar” concluyó.

