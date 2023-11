Contraloría será ‘árbitro’ en la discusión entre Gobierno y EPS por crisis financiera

Este lunes, en un espacio convocado por el vicecontralor en funciones de Contralor General, Carlos Mario Zuluaga Pardo, algunos de los más importantes actores del sistema de salud colombiano se reunieron en las oficinas de la Contraloría en Bogotá para hablar sobre las diferentes problemáticas que afectan actualmente al sistema de salud colombiano, entre ellas la crisis de financiamiento.



En el encuentro participaron, entre otros, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; el Superintendente de Salud, Ulahí Beltrán, el director de la Adres; Félix León Martínez; directivos de algunas de las EPS más grandes del país; al igual que gremios como Acemi y Gestarsalud.



De izquierda a derecha, el viceministro Luis Alberto Martínez; el ministro de Salud, Guillermo Alfonso jaramillo; y el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga Pardo, en la mesa de trabajo convocada hoy. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

En la reunión, se acordó que será ahora la Contraloría General de la Nación la que mediará como “árbitro” en la discusión financiera, donde el Gobierno señala que se adeudan apenas un billón de pesos y las EPS sostienen que en realidad son seis billones de pesos de deuda, lo que deja un desfase de 5 billones entre las cuentas de unos y otros.

Según explicó el contralor Zuluaga, quien calificó de positivo el encuentro, se acordó realizar unas mesas técnicas entre los actores para poder dar solución a las distintas problemáticas. En ese sentido, destacó, el próximo mes de diciembre habría un nuevo espacio de reunión y se comunicarían también allí los avances logrados.

El funcionario aseguró que, en todo caso, seguirán adelantando las investigaciones que correspondan en el sector y no descartó la opción de levantar el velo corporativo a la EPS Sanitas, una solicitud que había hecho hace algunas semanas el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

En ese sentido, Jaramillo resaltó que el encuentro había sido productivo y destacó que, en todo caso, durante los últimos tres meses se han reunido con más de 28 EPS para hablar de los problemas que aquejan al sistema. El jefe de la cartera se mantuvo en que las cifras que presenta el Gobierno son las correctas, por lo que señaló que la Contraloría puede ser un “arbitro” ideal para resolver las diferencias en las cuentas.

“Creemos que la Contraloría puede ser un juez muy importante para determinar si lo que nosotros estamos presentando es lo que corresponde”, resaltó Jaramillo.Por su parte, Carmen Eugenia Dávila, directora de Gestarsalud, gremio de las EPS del régimen subsidiado, destacó que en el espacio se expusieron gran parte de las problemáticas que hoy aquejan al sistema y elogió a la Contraloría por su disposición a solucionar la problemática. Dávila se mantuvo en señalar que hay más deudas que las que el Gobierno quiere reconocer.

“Esta crisis es inédita. Yo no había visto un momento tan complejo y se complejiza más porque pareciera que no hay esperanza. No encontramos la forma de que el Gobierno pueda revisar de manera más pausada lo que se está argumentando”, dijo Dávila.

Asistentes a la reunión convocada por la Contraloría este lunes con representantes del sector salud. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

