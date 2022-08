Desde Barranquilla, la Ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho, lideró el Puesto de Mando Unificado, PMU, relacionado con el Plan Nacional de Vacunación y situación actual de la pandemia en Colombia 140.



En su intervención, la jefa de la cartera resaltó la importancia de los PMU como

espacios que permiten al Minsalud el ejercicio de la rectoría para el sector, incluidas

las secretarías de Salud de todo el país:



“Son espacios muy importantes, máxime cuando todavía nos encontramos en estado pandémico, aún no se puede decir que es una endemia, y debemos, como autoridades territoriales y nacionales, asumir tareas del covid-19, y crear estrategias para enfrentarnos a la viruela símica", señaló.



Asimismo, la Ministra Corcho hizo un llamado a las autoridades de los territorios del

país a no bajar la guardia, sobretodo cuando preocupan los indicadores de vacunación

y toma de pruebas:



"Estamos presentando rezagos en grupos de población vulnerable, así como en

municipios pequeños donde todavía no se alcanza el 70% de la vacunación” y agregó

que, en este sentido, “se necesita trabajar para concienzar a la ciudadanía sobre el

riesgo que aún existe frente al covid-19”.



Sobre el crecimiento de la viruela símica instó a las autoridades a conocer el boletín

pedagógico emitido el día de ayer por el Ministerio de Salud y replicarlo con pedagogía

en toda la población:



"Nuestra misión permanente como autoridad sanitaria es alertar, sin ningún tipo de estigmatización, e informar a la ciudadanía los riesgos que existen frente al contagio de la viruela símica, y sobretodo, las medidas que se tomarán para la búsqueda activa -especialmente niños y niñas- sobre poblaciones no vacunadas y encaminar inmediatamente todos los esfuerzos institucionales".

