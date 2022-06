Un medioambiente saludable es vital para garantizar una vida sana y promover el bienestar de las personas en el mundo.



Sin embargo, cada año la contaminación del aire provoca siete millones de decesos, ocho millones de personas fallecen por causas directas e indirectas debido al consumo de cigarrillo y al menos 30.000 muertes podrían evitarse tan solo con el acceso de la población a sistemas de saneamiento básico.



En tal sentido, organizaciones internacionales han demostrado que abordar los determinantes ambientales de la salud mejora directamente la calidad de vida de las poblaciones.

No obstante, lejos de enfocar la atención colectiva en estrategias para reducir y prevenir la incidencia de algunos de los problemas de salud más comunes relacionados con el deterioro del medioambiente, las tasas de mortalidad y enfermedades en todo el mundo continúan aumentando y las políticas de prevención, promoción e intervención a nivel mundial han empezado a demostrar que el cuidado de la naturaleza y de todo el circuito ambiental es un factor fundamental para el futuro de la salud pública a nivel global.

Cifras reveladoras

En los últimos años, entidades como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han registrado reveladoras cifras sobre el impacto del medioambiente en la salud de la población. Así, por ejemplo, se supo que 28 millones de personas carecen de acceso a una fuente de agua mejorada, 83 millones de individuos todavía no tienen acceso a instalaciones de saneamiento mejorado, 15,6 millones practican aún defecación al aire libre y un 99 por ciento de la población mundial respira aire con niveles de calidad inferiores a los mínimos fijados por la OMS.



Las cifras resultan impactantes porque no solo dan cuenta sobre la pésima calidad de vida en las poblaciones más vulnerables, sino también son parte de la previsión hacia un futuro en el que los países de medianos y bajos ingresos continuarán inmersos en el circuito del impacto medioambiental con todo lo que esto implica.



El último reporte de la OMS sobre calidad del aire en el mundo supondría en cifras aproximadas que unos 7.700 millones de personas respiran aire insalubre. Los datos se han calculado al analizar los indicadores de estaciones de control de calidad de aire en 6.000 ciudades de 117 países, comparándolos con los estándares de aire limpio que fijó el año pasado la autoridad sanitaria internacional.

Según las autoridades sanitarias internacionales, cerca de 7 millones de personas en el mundo mueren cada año por la contaminación del aire. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

“Tras sobrevivir a una pandemia, es inaceptable que todavía haya siete millones de muertes prevenibles”, destacó la directora de Salud y Medioambiente de la OMS, María Neira.



Tan solo en América Latina, según cifras de la OPS, aproximadamente 150 millones de personas viven en ciudades que exceden las Guías de Calidad del Aire de la OMS. Esto podría repercutir gravemente en la salud de la población puesto que la exposición a altos niveles de contaminación del aire puede aumentar el riesgo de infecciones respiratorias, causar enfermedades cardíacas y provocar derrames cerebrales y cáncer de pulmón. Lo más alarmante de esta situación es que estas patologías afectan en mayor proporción a población vulnerable como niños y adultos mayores.



Ante este panorama desolador, la OMS ha solicitado apoyar la transición hacia el uso de energías limpias en la cocina, la calefacción y la iluminación, la puesta en marcha de controles más estrictos de emisión para los vehículos, y un desarrollo más amplio de los transportes públicos y las vías peatonales y ciclistas.



Lo anterior debido a que la contaminación del aire en el hogar está asociada al uso de combustibles y prácticas de cocina ineficientes.



En pleno siglo XXI, aproximadamente 80 millones de personas todavía dependen de combustibles contaminantes para iluminación, cocción y calefacción. Estos procesos y otros tantos pueden generar residuos como polvo, hollín, humo y aerosol, que crean partículas PM2.5, las más nocivas para la salud, ya que debido a su pequeño tamaño logran llegar a los pulmones y acceder al flujo sanguíneo, por lo que pueden contribuir a problemas cardiovasculares y cerebrovasculares, además de dolencias respiratorias.



El año pasado, la OMS fijó su recomendación en el caso de las partículas PM2.5 a menos de 15 microgramos por metro cúbico de aire (antes eran 25). Los niveles de otro importante contaminante, el dióxido de nitrógeno –asociado al asma y otros problemas respiratorios–, son incluso más altos que los recomendados por la OMS en el 77 por ciento de las ciudades que miden este tipo de polución.

Cambio climático

El cambio climático es la mayor amenaza para la salud mundial del siglo XXI. La salud es y será afectada por los cambios de clima a través de impactos directos como olas de calor, sequías, tormentas fuertes y aumento del nivel del mar, pero también por impactos indirectos que implican enfermedades de las vías respiratorias y las transmitidas por vectores, inseguridad alimentaria, desnutrición y desplazamientos forzados.

El cambio climático no es solo un problema para las generaciones futuras, ya está sucediendo. Se registran temperaturas medias más altas cada año y más personas se ven afectadas por desastres, enfermedades sensibles al clima y otras condiciones de salud.



De acuerdo con la OPS, en las Américas se calcula que a partir de 2030 las muertes adicionales por enfermedades sensibles al clima serán aproximadamente 250.000, y el registro previsor más impresionante es que este cálculo eleva los decesos a 256’250.000 para el año 2050 por desnutrición, dengue, malaria o estrés por calor.

Quizás uno de los escenarios más desastrosos de este determinante ambiental es el cambio de la distribución geográfica y estacional de algunas enfermedades como el cólera, la esquistosomiasis y la floración de algas nocivas.



De acuerdo con la OMS, en el mundo, cerca de 829.000 personas de países de ingresos bajos y medianos mueren cada año como consecuencia de la insalubridad del agua y de un saneamiento y una higiene deficientes. Estas muertes representan el 60 por ciento del total de muertes por enfermedades diarreicas.



La falta de acceso a sistemas de saneamiento básico propicia escenarios como la defecación al aire libre, que perpetúa un círculo vicioso de enfermedad y pobreza. Los países donde la defecación al aire libre está más extendida registran el mayor número de muertes de niños menores de 5 años, así como los niveles más altos de malnutrición y pobreza. Esto sin mencionar que, de acuerdo con estadísticas de la OPS, el clima más cálido en algunos territorios de América aumentará la reproducción, resiliencia y distribución de enfermedades transmitidas por vectores.



Así, se estima que el número adicional de personas infectadas de malaria durante todo el año en América del sur se eleve de 25 millones en 2020 a 50 millones hacia el año 2080.

Consumo de cigarrillo

Las cifras son contundentes. En el mundo hay 1.300 millones de consumidores de tabaco y, de acuerdo con la OMS, esta práctica mata a más de 8 millones de personas cada año, de las cuales 7 millones son fumadores activos y más de un millón de personas se han visto afectadas por el humo de fuentes ajenas.



El impacto de la fabricación de estos productos en el medioambiente no es menor. La OMS estima que ha acabado con más de 600 millones de árboles, emitido 84 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera y gastado 22.000 millones de litros de agua, que difícilmente se recuperan, sin dejar de lado que quienes están ligados al consumo de tabaco y sus derivados viven 10 años menos que el resto de la población.



Asimismo, la mortalidad atribuible a estos productos en América Latina representa el 15 por ciento de las defunciones por enfermedades cardiovasculares, la cuarta parte por cáncer y el 45 por ciento por enfermedades crónicas respiratorias.



