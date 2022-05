Una dieta balanceada incluye frutas y verduras, de acuerdo con los expertos en nutrición. Aunque cientos de recetas se han popularizado en los últimos tiempos, la Organización Mundial de la Salud ha repetido en varias ocasiones que la recomendación es que los adultos deberían consumir al menos 400 gramos de frutas y verduras diariamente, lo que se traduce en más o menos cinco porciones de dichos alimentos.



De acuerdo con la autoridad sanitaria, esta cantidad sería suficiente para registrar efectos favorables sobre la fisiología humana. Incluso cabe destacar que según cifras de la OMS, en 2017 casi cuatro millones de muertes en el mundo se atribuyeron a la falta de consumo de frutas y verduras en cantidades suficientes.



En el mismo sentido, se estima que la ingesta insuficiente de los alimentos en mención causa alrededor del 14 por ciento de las muertes por cáncer gastrointestinal en el planeta, lo mismo que al menos el 11 por ciento de las muertes por cardiopatías isquémicas y el 9 por ciento de las muertes por accidentes cerebrovasculares.



A diferencia de otros grupos de alimentos, el principal aporte nutricional de las frutas corresponde a agua, vitaminas, minerales, fibra dietaria y fructosa (un tipo de azúcar naturalmente presente en ellas). Sin embargo, los expertos dejan claro que dicho valor nutricional corresponde a las que se consumen crudas o con un bajo nivel de cocción y no están incluidos todos aquellos alimentos o bebidas procesados.



La población colombiana sufre una carga de malnutrición por exceso, como el sobrepeso y la obesidad, por déficit, como la desnutrición, así como deficiencia de vitaminas y minerales.



Así, una de las dudas más frecuentes a la hora de escoger cuáles frutas y verduras consumir es cuál de ellas es la que aporta más beneficios para la salud. Ante esto, Yuri Castillo, profesora del Departamento de Nutrición y Bioquímica de la Universidad Javeriana, asegura que todas son beneficiosas y el efecto positivo depende de su composición química.



“Existen múltiples criterios para entender los aportes nutricionales de las frutas y de las verduras, siendo particularmente relevante para la población colombiana fijarse en aquellos alimentos que sean buena fuente de provitamina A, fibra dietaria y de fitonutrientes, componentes cuya ingesta es insuficiente en madres gestantes, niños, adolescentes y adultos colombianos y que son muy importantes para el adecuado funcionamiento de nuestro cuerpo”, dice la experta, quien agrega que no existe una fruta o una verdura que pueda por sí sola satisfacer las necesidades de energía y nutrientes para un individuo.



De esta forma, de acuerdo con Castillo, los beneficios de este grupo de alimentos solo se harán visibles cuando se integran adecuadamente mínimo 5 porciones diarias, cada una de mínimo 80 gramos, a una alimentación lo suficientemente variada y saludable que incluya los otros grupos de alimentos.



En primera medida, la experta en nutrición explica que la provitamina A que se encuentra en frutas y verduras es capaz de metabolizarse y transformarse en retinol, una sustancia necesaria para mantener una buena visión, la integridad de la piel y de las mucosas del cuerpo. La provitamina A se encuentra presente en frutas y verduras de color amarillo, anaranjado, rojo y verde oscuro, entre las cuales vale la pena destacar: papaya, mango, brócoli, espinaca, acelga y zanahoria.



Por otra parte, la fibra dietaria es un componente de las frutas y de las verduras que les provee estructura y forma a estos alimentos y que se encuentra más concentrado en las cáscaras y cubiertas de las semillas, pero que una vez se ingiere enlentece el proceso digestivo. La ciruela, papaya, brócoli, apio, lechuga, espinaca, acelga, guayaba o pera son ricas en este componente.



Además, la vitamina C –presen-te en frutas y verduras como la curuba, guayaba y frutas cítricas, repollo, pimentón y el tomate– tiene la función de ayudar en la absorción del hierro proveniente de alimentos de origen vegetal y animal, así como mejorar la resistencia contra infecciones y ayudar en la cicatrización de las heridas por ser esencial para la síntesis de colágeno.

