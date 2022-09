La Organización Mundial de la Salud calcula que anualmente se producen 7 millones de muertes en el mundo por consumo directo de tabaco, mientras que causa al menos 1,2 millones adicionales por exposición al humo ajeno, considerándose un grave problema de salud pública en el planeta.



(Siga leyendo: Cáncer: estos hábitos pueden aumentar el riesgo de sufrir la enfermedad)

Actualmente existen productos cuya publicidad indica que serían alternativas al consumo de tabaco tradicional (cigarrillos) que no tendrían consecuencias nocivas para la salud, como es el caso de cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros.



No obstante, en repetidas oportunidades, la Sociedad Americana de Cáncer ha sido enfática en que no existe ningún producto del tabaco que sea seguro y la única fórmula para cuidar la salud en ese aspecto es mantenerse libre del consumo de tabaco.



(De su interés: El tabaco y el alcohol, principales causas de cáncer en el mundo)



Por este motivo, el Instituto Nacional de Cancerología y otras organizaciones de salud en Colombia han planteado 10 razones para triplicar el impuesto al consumo del tabaco y crear el impuesto a vapeadores y cigarrillos electrónicos.

Se evitará una avalancha de cáncer

Entre 2018 y 2030, el aumento de casos de cáncer será del 45.8%. Según las autoridades sanitarias si no se toman medidas inmediatas, estos casos podrían aumentar en un 86.5%, entre 2018 y 2040. Además, el cáncer es responsable de cerca de 20% de las muertes en el país.



El tabaquismo provoca más de 200 enfermedades no transmisibles, principalmente cáncer, y enfermedades cardiovasculares y respiratorias. El 80% de las enfermedades no transmisibles son prevenibles, pero esto requiere de medidas audaces para reducir sus factores de riesgo, en su mayor parte, políticas que no dependen del sector salud, como los impuestos.



Cabe destacar que los cinco principales factores de riesgo de enfermedades no transmisibles son: tabaco, alcohol, dieta no saludable, inactividad física y polución.

Se impedirá 445.000 muertes prematuras y 16.000 casos de muertes por exposición al humo de segunda mano

Al menos 84 personas murieron cada día en Colombia por causa del tabaquismo en 2019. Además, fumar disminuye, en promedio, 7 años de vida de un colombiano.



Al triplicar el impuesto, el menor número de fumadores se traduce en menos casos de enfermedades no transmisibles por las que morirían prematuramente quienes hoy fuman.



(Le puede interesar: Cigarrillo: estos son algunos métodos para dejar de fumar)

Se recaudará hasta 1 billón de pesos adicionales, recursos que se pueden invertir en programas sociales y de salud

Solamente por impuesto específico se recaudó, en 2021, 1.2 billones de pesos. Un monto que no compensa los costos directos que debe asumir el sistema de salud del país y otros gastos asociados.

Facebook Twitter Linkedin

El consumo de cigarrillo influye en la aparición de cáncer de pulmón. Foto: Efe

Se logrará que un billón de personas deje de fumar

La medida más costo-efectiva para el control del tabaco que se ha implementado en Colombia ha sido el aumento del impuesto a su consumo. Desde que se triplicó esta tarifa, en 2016, un millón de colombianos han dejado de fumar.



El impuesto aceleró la reducción en el número de fumadores y es una medida necesaria para fortalecer las demás políticas de control de tabaco. Podríamos lograr una reducción similar con el nuevo incremento de la tarifa.

Se reducirá considerablemente los 17 billones de pesos que gasta el país cada año, por el tabaquismo

En total, se ahorrarán $6,5 billones de pesos, que es lo que le cuesta al sistema de salud tratar enfermedades asociadas con el consumo del tabaco, y $10,6 billones por pérdidas de capacidad productiva, un monto que en 2017 representó el 1,8% del PIB.

Se equilibrará el precio del cigarrillo en Colombia, uno de los más bajos de la región

El valor del cigarrillo en 2020 ubica a Colombia en el quinto lugar de precio más bajo, comparado con otros países.

Se hará frente al efecto moderado del comercio ilícito

El comercio ilícito de tabaco ha sido utilizado globalmente por la industria tabacalera como una excusa para frenar la implementación del aumento de impuestos a estos productos. Se calcula que luego de triplicar el impuesto al consumo del tabaco, en 2016, el crecimiento del contrabando de cigarrillos más baratos fue del 4 al 5%9, una cifra que se encuentra dentro de un rango moderado, muy por debajo de las cifras que mencionaban las tabacaleras ese año (14%).



Así que no es un argumento que justifique frenar el aumento del impuesto, sobre todo cuando se compara con sus beneficios para la salud pública y la economía. El contrabando debe combatirse implementando mayores controles y medidas anticorrupción.

Facebook Twitter Linkedin

Cigarrillo eléctrico. Foto: iStock

Se protegerá a niñas, niños, adolescentes y Jóvenes

El aumento del precio del tabaco es una barrera de acceso principalmente para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que son el 38% de los fumadores en Colombia y los que más responden a aumentos de precios.



Los menores son el consumidor objetivo de quienes comercializan los cigarrillos electrónicos y vapeadores. Su uso es puerta de entrada para el consumo de otras sustancias psicoactivas. Según los expertos, esmás probable que los jóvenes que vapean consuman cigarrillos.

Se evitará más pobreza y desigualdad

La epidemia del tabaquismo representa una amenaza para el desarrollo sostenible de los países. El consumo de tabaco afecta el cumplimiento de 14 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos en la Agenda 2030, como: fin de la pobreza, protección del medio ambiente, salud y bienestar, igualdad de género y crecimiento económico.



Al triplicar el impuesto al tabaco se evitará que cerca de 30 mil hogares en Colombia caigan en pobreza monetaria.



(Lea también: Fumar no solo daña la salud sino también el medio ambiente, advierte la OMS)

Se cuidará el medio ambiente

En las playas del país las colillas son uno de los desechos más recolectados. Solo una colilla contamina 1.000 litros de agua con efectos tóxicos en seres vivos. El tabaco genera 5 mil millones de colillas que se convierten en residuos sólidos y contaminan 5 billones de litros de agua.



Gracias al aumento del impuesto al tabaco adoptado en 2016, se evitó que 2.190 millones de colillas se convirtieran en desechos tóxicos en los últimos 4 años. Si triplicamos ahora el impuesto lograremos una reducción de otros 1.753 millones de colillas.

Más noticias de Salud

-Estas son algunas estrategias en la lucha contra el tabaco







-Cigarrillos electrónicos, el debate por la salud y la falta de regulación