La sal puede ser muy agradable para el paladar y potenciar el sabor de los alimentos. Incluso, es necesaria en pequeñas dosis para el adecuado funcionamiento del organismo. Sin embargo, tiene mala fama cuando se excede su consumo, en particular para el sistema cardiovascular.



El sodio, el cloro y el potasio juegan un papel muy importante en el equilibrio celular y extracelular para el manejo de los líquidos del organismo, llamado homeostasis, explica el doctor Luis Moya Jiménez, autor del libro Consejos para controlar la hipertensión y presidente de la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión.



“Cuando se pierde este equilibrio, por ejemplo, con aumento de sodio dado por la ingesta de la sal (cloruro de sodio) hay un desequilibrio con aumento del líquido corporal que implica compromiso con más trabajo de todo el sistema cardiovascular”, dice.



Dicho de otro modo, el organismo tiene en continuo movimiento cinco litros de sangre que el corazón bombea permanentemente y el cloruro de sodio logra que el cuerpo retenga líquido, por lo que ya no serán cinco litros sino seis o más los que debe bombear. Para lograr este proceso, el organismo aumenta la presión de expulsión del corazón y a esto se le llama hipertensión, una condición que deja consecuencias alarmantes en el organismo.



“Si esto es muy frecuente, se cronifica y el corazón y las arterias se adaptan, con aumento de su musculatura, y viene la consecuencia lógica de hipertensión permanente, lo cual trae problemas nefastos no solo en el corazón sino en todo el sistema vascular, arterias con aterosclerosis, y en otros órganos muy sensibles como el cerebro, el riñón y los ojos, dejando como consecuencia un infarto cardiaco, un derrame cerebral, una insuficiencia renal o una hemorragia ocular”.

Hay que señalar que según la Organización Mundial de la Salud el consumo de sal debe ser menor de 5 gramos al día. La mayoría de las personas consumen de 9 a 12 gramos de sal por día, es decir, dos veces la ingesta máxima recomendada para un adulto sano.



Si la población mundial lograra disminuir el consumo a los 5 gramos se podrían evitar la muerte de 2,5 millones de personas por año de los casi 20 millones de pacientes que mueren por enfermedades cardiovasculares.



Al respecto, un informe publicado por la OMS a principio de este año sobre la reducción de la ingesta de sodio reveló que solo el 5 por ciento de los Estados miembros de la agencia de la ONU están protegidos por políticas obligatorias de reducción del sodio y que el 73 por ciento de los Estados miembros carece de un rango completo de implementación de tales políticas.



El documento asegura que, en el mundo, las personas consumen más del 200 por ciento de lo recomendado y, al ritmo actual, el mundo no alcanzará su objetivo de reducir la ingesta de sodio en un 30 por ciento para 2025. Esto se traduce en muertes por enfermedades no transmisibles, como el infarto de miocardio y accidentes cerebrovasculares.



El documento señala que La reducción de la ingesta de sal se considera una de las medidas más costoeficaces que los países pueden tomar para mejorar la situación sanitaria de la población. Las medidas principales de reducción generarán un año más de vida sana a un costo inferior al ingreso anual medio o al producto interno bruto por persona.



Un factor clave en el aumento de este tipo de patologías por consumo de sal es la compra de comida en los supermercados que suele estar repleta de sal. Los alimentos que más alto grado de concentración tienen son los caldos en cubos, las sopas instantáneas, la tocineta, las pizzas congeladas, los precocidos (deditos de queso, empanadas), el queso azul, la salsa de tomate, el jamón serrano, las aceitunas, el queso manchego, las papas fritas comerciales, los embutidos, etc.

Si bien el sodio también se encuentra escondido en estado natural en diversos alimentos, como la leche, la carne y los crustáceos, sus cantidades son exponencialmente más altas en los alimentos elaborados y ultraprocesados.



Existen muchos sustitutos de la sal como el laurel, nuez moscada, salvia, tomillo, ajo, cebolla, orégano, romero, curry en polvo, eneldo, mostaza, zumo de limón o pimienta, las opciones son infinitas. También vale la pena recordar que, si quita el salero de su mesa, no tendrá la tentación de agregarles más sal a sus comidas.



“La baja ingesta de sal es la base del tratamiento de la gran mayoría de enfermedades cardiacas, con suficiente evidencia replicada en estudios científicos, luego en la dieta y más si usted tiene alguna patología cardiaca”, puntualiza el doctor Moya.



Si bien es cierto que no es fácil, se puede lograr. Al final, basta con seguir estas recomendaciones: cocinar con poca sal, reemplazarla por otros ingredientes, evitar los alimentos procesados, leer las etiquetas para saber cuánto sodio llevan los productos, optar por alimentos naturales y retirar el salero de la mesa.



